Conserjes hispanos protestan por el despido de 1,250 trabajadores de limpieza de escuelas de CPS

Conserjes de las Escuelas Públicas de Chicago que fueron despedidos debido a problemas presupuestales llevaron a cabo una protesta y conferencia de prensa hace unos días frente a la preparatoria Jones College Prep en el South Loop.

Voceros de los conserjes informaron que las Escuelas Publicas de Chicago (CPS) despidieron a 1,250 empleados de la limpieza, conocidos en inglés como janitors y en español como conserjes. Los despedidos trabajaban para empresas privadas que ofrecían a CPS el servicio de limpieza y cuyos contratos fueron terminados.

Los manifestantes dijeron que la mayoría de los despedidos son de origen hispano y los manifestantes alegaron que los despidos “son racistas”.

Los que fueron cesados, se informó a los medios, han formado el grupo Coalición por la Justicia para los Trabajadores de Limpieza en coordinación con el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).

Los despedidos, se aclaró, tienen un promedio de 12 años trabajando en las tareas de limpieza en las escuelas del distrito escolar de Chicago.

Una conserje hispana que fue cesada de su trabajo habló a la prensa para contar sus experiencias como empleada de limpieza en las aulas de CPS.

“Me llamo María del Carmen Guzmán y llevo 20 años trabajando para CPS, contratada por empresas privadas y protegida por el Sindicato Local 1 de SEIU”, dijo Guzmán. “Desde 2005, me he esforzado por hacer todo lo posible y mantener mi área de trabajo limpia, incluso durante los momentos más difíciles de la pandemia”.

“En estos 20 años de servicio, solo he recibido una advertencia”, continuó Guzmán. “Soy madre de un hijo que asiste a las Escuelas Públicas de Chicago, por lo que me preocupa profundamente la higiene y la limpieza de las escuelas”.

“Hoy me siento triste y decepcionada por la decisión de la administración de dejarnos sin trabajo, sin seguridad y sin ningún tipo de prestaciones, como si fuéramos desechables”, dijo Guzmán.

“Exijo que se respeten nuestros derechos”, recalco Guzmán. “Somos trabajadores que solo queremos trabajar con dignidad y exigimos a SEIU que se ponga de pie, se enfrente a estos despidos y nos permita volver a trabajar por todos los medios. Tenemos contrato hasta 2027 y queremos que el Sindicato Local 1 de SEIU nos demuestre cuánto vale un contrato para ellos”.

CPS indicó que planea recontratar a 750 de los trabajadores despedidos.

