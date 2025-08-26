Funcionarios hispanos exigen soluciones a corto y largo plazo contra las inundaciones en Chicago

El congresista Jesús ‘Chuy’ García, del Distrito 4, dijo hace unos días en Gage Park que la zona debe de ser declarada una zona de desastre debido a las recientes inundaciones para que los vecinos del área puedan calificar para fondos federales.

“Las familias del Suroeste están viviendo un desastre”, dijo García, “y Washington debe tratarlo como tal. He ayudado a asegurar cientos de millones de dólares federales para infraestructura en Chicago, el Condado de Cook y Cicero, pero la verdad es que necesitamos mucho más”.

El congresista García agregó que la actual administración está impulsando recortes precisamente a la agencia FEMA y al Servicio Nacional de Meteorología, dos agencias que ayudan a prevenir desastres como las recientes inundaciones en Gage Park y en Bridgeport.

“Nuestras comunidades no pueden permitir recortes, necesitan más protección y más recursos para estar seguras”, destacó García, “A medida que las consecuencias del cambio climático continúan empeorando, debemos asegurar que todas las comunidades estén preparadas para afrontar sus impactos”.

García habló en una conferencia de prensa convocada por la concejal Jeylu Gutiérrez, del Distrito 14, quien también envió un mensaje de crear plan de respuesta rápida contra las inundaciones al mismo tiempo que dijo que se requiere un plan a largo plazo de mejorar la infraestructura para prevenir las inundaciones.

“Nuestras familias no deben quedar vulnerables años tras año por décadas de desinversión”, dijo la concejal Gutiérrez. “Por eso estamos impulsando inversiones en infraestructura que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo, soluciones reales. Vamos a seguir luchando junto a nuestros vecinos hasta que tengan la protección y el apoyo que merecen”.

Aparte de García y Gutiérrez, también hicieron acto de presencia los representantes estatales Aaron Ortiz y Edgar González Jr. y el senador estatal Javier Cervantes y la comisionada del Condado Cook Alma Anaya.

La comisionada Anaya dijo que las inundaciones, aparte de les daños materiales, son una cuestión de salud pública.

“No es solo mal clima, es una emergencia de salud pública”, dijo Anaya, “Moho, contaminación, casas inseguras, son amenazas para nuestros niños, nuestros adultos mayores, nuestras familias. El Condado de Cook seguirá coordinando servicios para que la ayuda y los recursos lleguen a los vecindarios que más lo necesitan. Esto se trata de justicia ambiental y equidad”.

El representante Ortiz se comprometió a seguir luchando en Springfield, sede del gobierno de Illinois para buscar inversiones en las vecindades de clase trabajadora.

“La inundación no es solo agua en el sótano, son sueldos perdidos, cuentas acumulándose y familias drenadas financieramente”, dijo Ortiz. “Los programas de ayuda deben estar a la altura de esta crisis”.

“Seguiré luchando en Springfield para asegurar que los vecindarios de clase trabajadora como el nuestro reciban la inversión que nos han negado por largo tiempo”, prometió Ortiz.

La concejal Jeylu Gutiérrez, del Distrito 14, pidió más ayuda y una solución a las inundaciones. (Cortesía de la oficina de la concejal Jeylu Gutiérrez) Crédito: Cortesía

Los funcionarios en la conferencia de prensa propusieron acciones a corto y a largo plazo para resolver el grave problema de las inundaciones.

Las respuestas a corto plazo son: organizar centros de recursos en los vecindarios, coordinar con departamentos de la ciudad y el condado, y completar la Encuesta de Impacto de Inundaciones para captar la magnitud de los daños y las necesidades de los residentes.

Y las soluciones a largo plazo son: abogar por inversiones federales, estatales y locales en capacidad de aguas pluviales, infraestructura verde y proyectos locales de prevención de inundaciones.

Durante la conferencia de prensa varios residentes del área de Gage Park también dieron a conocer los daños que sus inmuebles sufrieron.

A los residentes que necesitan asistencia se les recomendó:

Reportar daños al 311 (en línea, por app o por teléfono).

Tomar fotos de los daños y del lugar por donde entró el agua.

Guardar recibos de cualquier reparación o gasto de limpieza.

Para soluciones a largo plazo se recomendó contactar a las oficinas locales de los funcionarios electos para ayuda con casos o seguimiento. Los residentes pueden completar la encuesta de Impacto de Inundaciones antes del 22 de agosto.

