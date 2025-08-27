En apoyo del plan de presupuesto de CPS de la superintendente King

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) se encuentran en una encrucijada, y el presupuesto propuesto para el año fiscal 2026 por la superintendente Dra. Macquline King marca el camino correcto hacia el futuro, para nuestros estudiantes, nuestras familias y la salud fiscal a largo plazo de nuestro distrito. Este es un presupuesto basado en la responsabilidad, la equidad y una visión clara. Protege los presupuestos escolares de hoy mientras sienta las bases para un futuro financiero más sólido mañana.

Durante demasiado tiempo, CPS ha cargado con el peso de déficits estructurales y un costoso ciclo de endeudamiento. El plan de la superintendente King rompe con ese patrón insostenible. En lugar de seguir postergando soluciones, este presupuesto da el valiente paso de comenzar a reducir los déficits proyectados para los años fiscales 2027 a 2030, por un total de $1,900 millones en estos cuatro años. Al hacerlo, brinda a las escuelas, educadores y familias la estabilidad que merecen, y asegura que los fondos futuros se destinen directamente a las aulas en lugar de pagar deudas del pasado.

Lo más importante es que este plan pone a los estudiantes en primer lugar. Preserva los presupuestos escolares esenciales, protegiendo los puestos de enseñanza, los recursos en el aula y los servicios de apoyo fundamentales. En un momento en que muchos sistemas escolares se ven obligados a hacer recortes, CPS está enviando un mensaje claro: la educación de nuestros hijos no es negociable. Al proteger a las escuelas de recortes, la superintendente King asegura que los estudiantes en todos los vecindarios continúen teniendo acceso a una enseñanza de alta calidad, oportunidades extracurriculares y el apoyo que necesitan para prosperar.

Igualmente importante, el presupuesto para el año fiscal 2026 evita nuevos endeudamientos. Esto no es solo una decisión financiera, es una decisión moral. Endeudarse más cargaría a futuras generaciones de estudiantes con obligaciones que perjudican sus oportunidades educativas. El distrito aún está pagando $200 millones al año por préstamos anteriores destinados a cubrir necesidades operativas de hace casi 10 años. Al resistirse a asumir nuevas deudas, CPS elige la disciplina sobre las soluciones a corto plazo y prioriza la inversión en los niños por encima de los intereses y tarifas de Wall Street.

Este presupuesto también comienza a restaurar la confianza pública. Las familias y los contribuyentes pueden ver un compromiso claro con la transparencia y la rendición de cuentas, ya que el plan alinea los recursos con las prioridades del aula mientras gestiona cuidadosamente las obligaciones fiscales del distrito. Reconoce los desafíos reales que se avecinan, pero demuestra que un liderazgo reflexivo puede equilibrar las necesidades de hoy con las realidades del mañana.

En tiempos de incertidumbre, el presupuesto para el año fiscal 2026 propuesto por la superintendente King ofrece algo que necesitamos desesperadamente: esperanza basada en la responsabilidad. Nos recuerda que la estabilidad fiscal y la excelencia educativa no son prioridades en competencia, sino que son inseparables. Al proteger los presupuestos escolares, evitar nuevas deudas y reducir déficits futuros, este plan cumple nuestra promesa con los estudiantes de hoy mientras construye un CPS más fuerte para las generaciones venideras.

-Ángel Gutiérrez es miembro electo de la Junta de Educación de Chicago, Distrito 8, representando barrios del suroeste de Chicago, incluyendo Garfield Ridge, Clearing, Ashburn, West Elsdon, West Lawn, Chicago Lawn y Marquette Park.