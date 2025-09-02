Líderes religiosos y pro inmigrantes oran por un ‘despertar moral, misericordia y justicia’ en North Chicago
La vigilia de oración se realizó frente a la base naval en la que efectivos de ICE y de la Guardia Nacional podrían ser alojados de ser enviados a Chicago
Una vigilia de oración para el despertar moral fue llevada a cabo frente a la Base Naval de los Grandes Lagos, en el pueblo de North Chicago, por la líder y pastora Julie Contreras y varios otros activistas.
Los manifestantes marcharon por cinco millas desde Waukegan, Illinois, hasta la base naval localizada en North Chicago, Illinois.
Acompañando a Contreras, pastora de la iglesia Unidos Dando Esperanza, marcharon otros lideres religiosos y líderes de la comunidad inmigrante.
Contreras declaro que se efectuó la protesta ahí porque la Base Naval de los Grandes Lagos es el lugar donde la administración Trump piensa alojar a agentes de la Policía de Inmigración (ICE) y a efectivos de la Guardia Nacional, algo que podría comenzar posiblemente esta misma semana.
Los líderes religiosos y comunitarios están exigiendo un fin a la política de separación de familias y un fin a la detención de inmigrantes que no tienen ningún antecedente criminal.
“La gente de Dios está clamando y la Biblia sagrada nos enseña que ninguna arma ni operativo formado contra nosotros prosperará”, dijo Contreras. “Nosotros caminaremos en rezos y oración como un pueblo de Dios para salvar a nuestras familias. Las familias son sagradas”.
Contreras dijo a los medios que, en vez de pancartas y mantas con consignas, los participantes de la marcha y caminata que comenzó el domingo 31 de agosto a las 11 de la mañana, llevaron en sus manos “rosarios, cruces, la Virgen María y copias de la Biblia”.
La líder pastora dijo que la caminata y vigilia fue un llamado a la conciencia y no a la política.
“Es un recordatorio de que detrás de cada política hay familias verdaderas y detrás de cada acción de los agentes hay historias de amor, pérdida y resiliencia”, dijo Contreras.
