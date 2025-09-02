Pritzker advierte que Trump enviará agentes federales a comunidades latinas de Chicago

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, alertó que el gobierno federal pretende enviar agentes sin identificación y en autos sin marcas oficiales a comunidades latinas de Chicago para realizar detenciones de inmigrantes y afirmó que su administración está lista para pelear en los tribunales contra estos despliegues y hacer todo lo posible para que los agentes actúen siempre de modo legal y ético.

Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, envió al presidente Donald Trump el mensaje de que “no queremos ni necesitamos una ocupación militar ni una aplicación de inmigración militarizada” en la ciudad.

Pritzker encabezó una conferencia de prensa acompañado por el alcalde Johnson; la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle; el fiscal general del estado, Kwame Raoul; y la vicegobernadora Juliana Stratton para alertar al público sobre los planes del expresidente Donald Trump de enviar agentes federales a Chicago y su región metropolitana.

“Nada de esto tiene que ver con combatir el crimen o hacer más segura a Chicago. Para Trump, se trata de poner a prueba su poder y producir un drama político para encubrir su corrupción”, afirmó el gobernador Pritzker.

Durante la conferencia, Pritzker destacó cuatro acciones específicas que, de acuerdo al gobernador, Trump planea ejecutar: ubicar agentes armados en propiedades federales en la región de Chicago; enviar agentes no identificados en vehículos sin distintivos para realizar redadas en comunidades latinas, como ocurrió en Los Ángeles; desplegar la Guardia Nacional o militares activos usando cualquier incidente como pretexto; y finalmente, trasladar esas fuerzas a otro estado demócrata después de un mes, a pesar de que los estados republicanos presentan mayores índices de criminalidad violenta.

El alcalde Brandon Johnson afirmó: “Estamos unidos como Estado de Illinois, Condado de Cook y Ciudad de Chicago para enviar un mensaje claro a la Casa Blanca: no queremos ni necesitamos una ocupación militar ni una aplicación de inmigración militarizada en nuestra ciudad”.

Toni Preckwinkle señaló que el Condado de Cook ha invertido más de $110 millones en intervenciones comunitarias contra la violencia y estrategias de prevención, lo que ha contribuido a una disminución del 35% en homicidios con armas de fuego respecto al año anterior. Criticó el congelamiento de $158 millones en fondos para programas de prevención de la violencia por parte de Trump, así como la eliminación de la Oficina de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego y más de $800 millones en subvenciones.

El fiscal general Raoul subrayó que la ley federal limita el uso del ejército para tareas de orden público en el país y que el Congreso tiene la autoridad exclusiva para determinar las circunstancias en las que el presidente puede federalizar la Guardia Nacional. Aseguró que tomará medidas legales si la administración rompe la ley o viola la Constitución.

La vicegobernadora Stratton enfatizó que la militarización no es una solución y que su administración trabaja con organizaciones comunitarias para preparar recursos frente a esta amenaza. “Nuestro único camino es avanzar juntos”, concluyó.

Además, Pritzker ha recorrido diversas comunidades del estado informando a residentes y comerciantes sobre las amenazas del expresidente y proporcionando recursos disponibles en el portal illinoisimmigrationinfo.org, que incluye herramientas como un kit de “Conozca sus derechos”, acceso a servicios legales de inmigración y un plan de emergencia familiar.