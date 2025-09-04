La iniciativa “No caigan en la trampa” promueve acciones pacíficas y solidarias ante operativos de ICE o la Guardia Nacional en Chicago

Líderes latinos y funcionarios electos instaron el jueves a los residentes de Chicago a mantenerse pacíficos y unidos ante los posibles despliegues federales anunciados por la administración Trump que se avecinan en la ciudad.

“La administración Trump quiere usar a nuestras comunidades para justificar lo injustificable, que es la presencia militar ilegal en nuestra ciudad”, dijo Dora Cornelio, miembro de la junta del Latino Leadership Council, durante una conferencia de prensa en Daley Plaza, en el centro de Chicago.

“No caigan en la trampa”, señaló Cornelio.

La recién lanzada campaña “No caigan en la trampa” (titulada ‘Don’t Take the Bait’ en inglés) hace un llamado a las comunidades mexicanas y latinas de Chicago a celebrar las próximas festividades de independencia con disciplina y paz, resistiendo lo que los organizadores describieron como intentos deliberados del gobierno federal de provocar disturbios y justificar la presencia militar en los vecindarios.

La manifestación siguió a la confirmación hecha esta semana por el presidente Donald Trump de que la Guardia Nacional y agentes de ICE serían desplegados en Chicago en los próximos días de septiembre, mes que coincide con el Día de la Independencia de México y otras celebraciones latinoamericanas que típicamente reúnen a cientos de miles de personas en las calles.

Entre los oradores del evento del jueves se encontraban miembros del Latino Leadership Council, el excongresista Luis Gutiérrez, la senadora estatal Karina Villa y la secretaria municipal Anna Valencia.

Berto Aguayo, copresidente de política del Latino Leadership Council, instó a los habitantes de Chicago a abrazar símbolos de orgullo y resiliencia durante las festividades de septiembre.

“Somos un pueblo resiliente. No caeremos en sus manos. No permitiremos que conviertan nuestro miedo o nuestra ira en nuestra contra”, dijo Aguayo, animando a los residentes a ondear tanto banderas mexicanas como estadounidenses como expresión de pertenencia y unidad.

El excongresista Gutiérrez respaldó el llamado a la paz, inspirándose en las tradiciones de resistencia no violenta practicadas por líderes como Martin Luther King Jr. y Gandhi. También desafió a los funcionarios de la ciudad a mostrar solidaridad de manera visible.

“Hago un llamado a los funcionarios electos a seguir nuestro ejemplo y a llenar esta gran plaza, día tras día, con celebraciones de paz y solidaridad con nuestra comunidad inmigrante”, dijo Gutiérrez.

En un mensaje directo, Gutiérrez también se dirigió a los miembros de la Guardia Nacional que podrían ser enviados a Chicago, instándolos a rechazar órdenes que él consideró ilegales.

“Ustedes también tienen una brújula moral”, dijo. “Ha habido soldados valientes que han rechazado órdenes ilegales, y creo que los miembros de la Guardia Nacional deberían rechazar esta orden ilegal. Eso es lo que es”.

Los oradores enfatizaron que la campaña no busca desalentar la protesta, sino replantearla. Hicieron un llamado a que las celebraciones sean tanto alegres como no violentas, como una forma de demostrar comunidad y solidaridad.

La senadora Karina Villa, quien representa el Distrito 25 de Illinois, recordó a la multitud los sacrificios de los trabajadores inmigrantes y no documentados durante la pandemia de covid-19, muchos de los cuales se vieron obligados a trabajar a pesar de los riesgos para la salud.

“Que el gobierno federal envíe tropas justo cuando comenzamos estas celebraciones es un insulto. Es una táctica de miedo. Es imperdonable”, dijo. “Esos mismos inmigrantes fueron los que pusieron comida en nuestras mesas durante la pandemia, los que mantuvieron los hospitales limpios y abiertos, y ahora queremos salir a celebrar. Y celebraremos”.

La campaña se suma a una ola más amplia de organización en Chicago desde el anuncio de Trump. Grupos activistas han prometido demostraciones de emergencia en caso de despliegue de la Guardia, y varias organizaciones y líderes locales están reuniendo recursos para las comunidades que se verían afectadas por operativos masivos de Inmigración y por la acción militarizada.

“Levanten la voz, no la mano”, dijo Gutiérrez. “Levanten su bandera, no una piedra”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.