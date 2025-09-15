Exigen que se aclare la muerte de Silverio Villegas González, baleado por un agente de ICE

La muerte de Silverio Villegas González, un inmigrante mexicano el pasado 12 de septiembre en Franklin Park, Illinois, baleado por un agente de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), sigue en controversia ya que hasta el momento ningún video que se ha hecho publico muestra al carro del inmigrante arrastrando a un agente, como afirma la versión de ICE.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 12 de septiembre por la mañana en las cercanías de las calles Grand Avenue y Elder Lane, en Franklin Park, 20 millas al noroeste de Chicago.

Familiares de Villegas González dijeron a los medios que el inmigrante de 38 años acababa de dejar a sus dos hijos en una escuela cuando fue detenido por ICE.

Al ser detenido, según la versión de ICE, Villegas González echó su auto en reversa atrapando a un agente de ICE del lado del chofer. En un comunicado, ICE alegó que el agente, no identificado, tuvo que hacer uso de su arma de fuego “para salvar su vida”.

Pero hasta ahora no se ha hecho público ningún video en el que se vea al automóvil de Villegas arrastrando a un agente.

Un reporte del suburbio de Franklin Park indica que dos disparos fueron hechos en la escena.

Villegas González, de oficio cocinero, fue impactado y transportado al Hospital Loyola, en Maywood, donde fue pronunciado muerto.

La familia de la víctima y un abogado que lo representó en la corte de tránsito disputan que el inmigrante que estaba aquí desde 2007 haya sido una amenaza al país.

“Es cruel lo que los agentes de ICE le hicieron tiempo después de que acababa de dejar a sus hijos en la escuela”, dice información en una página de GoFundMe creada en apoyo de la familia de Villegas González. “Es con pesar en el corazón que anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Silverio Villegas González: un devoto padre, un querido amigo y un alma cariñosa que tocó las vidas de muchos”.

“Silverio murió después que los agentes de ICE lo tirotearon mortalmente”, dice la información de su familia, “dejando no solo una familia que lo quería, pero también un legado de amistad, resiliencia y honda compasión”.

Manuel Cárdenas, un abogado del inmigrante Silverio Villegas González, dijo a los medios que su excliente era una persona amable y no era violenta.

Villegas González acumuló tres ofensas de tráfico de 2010 a 2019 por conducir con una licencia expirada, manejar sin seguro y por no tener un asiento infantil con cinturones.

ICE en su comunicado del viernes identifico a Villegas González como “un extranjero ilegal criminal”.

En un comunicado, Marién Casillas Pabellón, directora de la organización PASO (Proyecto de Acción de los Suburbios del Oeste), dijo: “Hoy estamos de luto por la muerte de Silverio como una comunidad unida y queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Silverio Villegas en este difícil momento. ICE tiene que dejar de difamar el carácter de Silverio”.

La familia de la víctima dijo que el inmigrante vino procedente de Morelia, Michoacán, en México y es a donde aparentemente lo piensan enviar.

La página de GoFundMe se ha propuesto una meta de recaudar $40,000 dólares para los servicios y su envió a México del fallecido y hasta la publicación de este texto se habían recaudado ya $32,700 dólares.

Se afirma que el Consulado General de México en Chicago está en este momento asistiendo a la familia del inmigrante con los trámites para su regreso a México.

La comunidad hispana y algunos de sus funcionarios electos han protestado por este incidente, el cual es parte de la “Operación Midway Blitz” de inmigración bajo la actual administración republicana.

“La muerte de Silverio Villegas-González no fue un accidente”, dijo el congresista Jesús ‘Chuy’ García, del Distrito 4. “Fue una muerte de estado”.

Por su parte la congresista Delia Ramírez, del Distrito 3, agregó que este incidente es “resultado de los agentes que no respetan la Constitución y no respetan la ley”.

El gobernador de Illinois J.B. Pritzker también ha pedido una exhaustiva investigación y transparencia en el caso.

