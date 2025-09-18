Comisionadas Anaya y Vázquez exigen que agentes de ICE se retiren de las cortes y espacios del Condado Cook

Dos comisionadas hispanas del Condado Cook condenaron las “acciones agresivas y crueles de los agentes federales” en Chicago y al mismo tiempo hicieron un llamado “para la necesidad de colaboración y comunicación entre las diferentes agencias del gobierno del Condado de Cook”.

Las comisionadas Alma E. Anaya, del Distrito 7, y Jessica Vásquez, del Distrito 8, anunciaron que lucharán para pasar la Resolución #24-3451 en el pleno de la Junta de Comisionados. Al cierre se esperaba que esta resolución sea aprobada este jueves 18 de septiembre.

“Esta resolución condena las tácticas sumamente peligrosas de ICE bajo la administración Trump y hace un llamado a las agencias del Condado Cook de proveer a los comisionados con comunicación oficial en cada momento que los agentes de inmigración están en nuestros edificios, en propiedad del Condado Cook o con nuestro personal”, dijo la comisionada Vázquez. “La transparencia salva vidas; saber si los agentes de ICE están en nuestros espacios del condado le da a nuestros residentes la habilidad de hacer decisiones seguras e informadas”.

Por su parte, la comisionada Anaya enfatizó fuertemente que no quieren que los agentes de ICE invadan las cortes del Condado Cook.

“El Condado de Cook es un condado santuario y estamos orgullosos de nuestra historia en proteger y apoyar a nuestras comunidades inmigrantes”, dijo la comisionada Anaya.

“Ahora más que nunca debemos mantener fuertes líneas de comunicación abiertas entre el gobierno local y la comunidad”, dijo Anaya. “Notificar a los comisionados de la presencia de agentes de ICE quiere decir que podemos conectar directamente con gente en la escena cuya misión es informar, educar y proteger”.

Durante la conferencia de prensa, la comisionada enfatizó que no quieren a los agentes de ICE en las cortes del condado Cook.

Días atrás se reportó que agentes de ICE estuvieron en la corte de Violencia Domestica en las calles Harrison y Jefferson.

También presente en la conferencia de prensa estuvo otro de los comisionados del Condado de Cook, Frank J. Aguilar.

“Desafortunadamente, la administración Trump y los agentes de ICE no tienen ningún interés en proteger nuestras comunidades ni los derechos de los residentes”, dijo el comisionado Aguilar.

“Como los recientes eventos han mostrado en Franklin Park, en Cicero y a lo largo del Condado Cook, las acciones de ICE son llevados a cabo para crear temor y sembrar el caos”, reiteró el comisionado Aguilar.

Fred Tsao, de la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), dijo que las redadas y detenciones bajo esta administración de Trump hacen blanco en las familias mas vulnerables y dañan a las comunidades.

“Nuestros vecinos no deben temer que ellos serán arrestados por agentes enmascarados mientras ellos trabajan, pasan tiempo con sus familias y de lo contrario están viviendo sus vidas”, dijo Tsao, quien es el director de política de ICIRR.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.