Sindicatos de maestros de Illinois rechazan acciones de ICE en las que murió un inmigrante y otro fue detenido en un campus universitario

Sindicatos de maestros en todo Illinois han condenado un tiroteo fatal por parte de un agente

federal de inmigración en Franklin Park, en el que murió un inmigrante, y han expresado preocupación por el aumento de operativos cerca de las escuelas.

El 12 de septiembre, agentes de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dispararon fatalmente contra el inmigrante Silverio Villegas González durante un operativo en el suburbio del oeste. Las autoridades dijeron que los agentes intentaban detener a Villegas González, quien tenía un historial de conducción imprudente, y que él, al tratar de escapar, arrastró con su auto a un agente de ICE, quien disparó y mató al inmigrante. El tiroteo obligó a las escuelas cercanas a entrar en confinamiento.

Menos de una semana después, el Elgin Community College (ECC) confirmó que agentes federales detuvieron a un estudiante en un estacionamiento de su campus. La universidad dijo que el arresto del 18 de septiembre parecía ser un incidente aislado y enfatizó que no participa en la aplicación de leyes migratorias ni comparte información sobre el estatus migratorio de sus estudiantes.

“Nuestro enfoque sigue siendo apoyar a nuestros estudiantes y mantener un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor”, dijeron funcionarios del ECC en un comunicado, agregando que la institución está en contacto con legisladores y líderes comunitarios sobre el asunto.

La detención también provocó una condena conjunta de la Federación de Maestros de Illinois (IFT, por sus siglas en inglés), la Federación Estadounidense de Maestros (AFT, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Profesores del Elgin Community College (ECCFA, por sus siglas en inglés).

“Estamos profundamente preocupados por los informes de que un estudiante fue detenido por ICE en el estacionamiento del Elgin Community College”, dijo el presidente de la IFT, Dan Montgomery. “Las escuelas, hospitales y lugares de culto deben seguir siendo santuarios seguros donde las personas puedan aprender, sanar y reunirse sin miedo. Las acciones que violan estos principios ponen en riesgo a los estudiantes, las familias y comunidades enteras”.

El presidente de ECCFA, Dan Kernler, dijo que el arresto conmocionó a la comunidad universitaria.

“Los estudiantes universitarios y sus familias nunca deberían ser separados solo porque asistieron a clases”, dijo Kernler. “Detener estudiantes en el campus causa un daño duradero y no tiene cabida en nuestras comunidades”.

La presidenta de la AFT, Randi Weingarten, añadió que las escuelas deben seguir siendo espacios protegidos.

“Apuntar contra familias cerca de las escuelas socava todo lo que defienden los educadores e inflige un trauma duradero en los niños”, dijo. “Exigimos que ICE deje de inmediato de apuntar contra estos espacios protegidos e instamos a los legisladores y líderes a restaurar y hacer cumplir las protecciones de santuario”.

El Sindicato de Maestros de Chicago (CTU, por sus siglas en inglés) dijo que el tiroteo en Franklin Park era un ejemplo de los peligros que representan las redadas federales en los vecindarios locales.

“El debido proceso es constitucional y las acusaciones de conducción imprudente nunca deberían terminar con la muerte de una persona”, dijo la presidenta de CTU, Stacy Davis Gates. “Recordamos a Philando Castile, Daunte Wright, Tyre Nichols, Laquan McDonald, Dexter Reed y demasiadas otras vidas perdidas durante encuentros con autoridades que nunca debieron volverse fatales. La desescalada, y no la fuerza letal, debería ser la prioridad”.

El sindicato también pidió la retirada inmediata de los agentes de ICE de las comunidades de Chicago y que los fondos públicos se inviertan en educación, salud, salud mental y vivienda asequible.

La Federación de Maestros de Illinois señaló que la actividad de ICE cerca de las escuelas socava la confianza y traumatiza a los estudiantes. Montgomery instó a las autoridades federales a mantener a las escuelas fuera de estos operativos.

“Nuestras escuelas deben seguir siendo santuarios para los niños y las familias, no sitios de miedo y trauma”, dijo Montgomery.

La Asociación de Educación de Illinois (IEA, por sus siglas en inglés) también se opuso a las acciones de ICE, advirtiendo que desestabilizan el entorno de aprendizaje. El sindicato pidió a los distritos escolares adoptar protocolos que aseguren que los agentes de ICE no puedan ingresar a las escuelas sin una orden judicial.

“Ningún estudiante debería ir a la escuela con miedo de que su padre no esté cuando regrese a casa”, dijo el presidente de la IEA, Al Llorens. “Ningún niño debería cargar con la incertidumbre de si su escuela, un lugar de seguridad, aprendizaje y apoyo, podría convertirse en escenario de un operativo migratorio traumático. Cuando las escuelas están rodeadas de miedo, los estudiantes no pueden aprender, los maestros no pueden enseñar y las comunidades no pueden prosperar”.

Los tres sindicatos principales, que en conjunto representan a más de 250,000 educadores en todo el estado, dijeron que continuarán apoyando a los estudiantes inmigrantes y sus familias tras el tiroteo en Franklin Park y la detención en Elgin.

