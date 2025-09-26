Impulsan en Chicago la industria de servicios de limpieza y a su fuerza laboral latina

Cada mañana, María del Carmen Muñoz comienza su turno en un bullicioso edificio de oficinas en el centro de Chicago, trapeando pisos, desinfectando superficies y asegurándose de que el espacio esté seguro y limpio para cientos de trabajadores.

“Todo trabajo es digno”, dijo Muñoz, quien ha trabajado en Rozalado Services en Chicago durante cinco años. “Y salgo satisfecha cuando yo hice bien mi trabajo”.

Muñoz es una de miles de trabajadores latinos de primera línea que forman la columna vertebral de la industria de limpieza de Chicago, una fuerza laboral esencial que a menudo pasa desapercibida a pesar de su papel crucial en la salud pública y en las operaciones diarias de las empresas.

El 29 y 30 de septiembre, la conferencia inaugural ISSA VEO (Visión, Empeño, Oportunidad) pondrá a esa fuerza laboral en el centro de atención. Programada durante el Mes de la Herencia Hispana en el área del centro de Chicago, la conferencia busca brindar educación profesional, alfabetización financiera y capacitación tecnológica, al mismo tiempo que celebra las contribuciones de los trabajadores latinos en el sector de la limpieza.

Rosie Rangel, directora global de membresía y operaciones en ISSA. (Cortesía Rosie Rangel) Crédito: Cortesía

“Hemos reconocido que nuestra industria estuvo, en cierto sentido, bajo un microscopio durante el covid-19”, dijo Rosie Rangel, directora global de membresía y operaciones de ISSA. “Se trataba de limpieza, de desinfección, y eso fue una protección para la salud pública. Quienes realmente hicieron el trabajo, quienes están protegiendo los espacios públicos, son hispanos”.

La industria de la limpieza en Chicago y en todo el país es mayoritariamente latina, representando aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral. Sin embargo, solo el 7% de los dueños de negocios de limpieza son latinos. Los organizadores esperan que la Conferencia VEO ayude a cerrar esa brecha, brindando recursos, redes de contacto y herramientas para que trabajadores y emprendedores avancen en sus carreras.

La conferencia se organiza en torno a tres pilares: alfabetización financiera, crecimiento profesional y adopción tecnológica. Incluirá conferencias bilingües, paneles de discusión y talleres sobre desarrollo laboral, emprendimiento y liderazgo diverso.

Karina Neff, directora ejecutiva y fundadora de Spark Strategies Group. (Cortesía Karina Neff) Crédito: Cortesía

Karina Neff, directora ejecutiva y fundadora de Spark Strategies Group, que trabaja con la industria de la limpieza, dijo que el evento también busca cambiar la narrativa sobre el trabajo de limpieza e infundir orgullo en los trabajadores. Como hija de una trabajadora de limpieza y extrabajadora de limpieza, Neff destacó que la conferencia subrayará la representación y la oportunidad en la industria.

“Queremos poder celebrar a nuestra comunidad y brindar recursos tangibles que les permitan crecer, tanto profesional como personalmente”, dijo. “Si vamos a generar un impacto real, tenemos que ir a lo fundamental y ofrecer cosas que cambien la vida de alguien, desde una perspectiva financiera, desde una perspectiva de mentalidad, y eso es realmente lo que queremos darle a nuestra gente”.

Emprendedores como Ricardo Regalado, director de la empresa de servicios de limpieza Rozalado Services, atribuyen su éxito a haber comenzado en la primera línea. Ahora dedicado a elevar la industria de la limpieza a través de la tecnología, Regalado dijo que la conferencia ofrece una plataforma para que los latinos sean vistos “desde la primera línea hasta la sala de juntas, y subrayó la importancia de la educación empresarial y la tecnología para escalar operaciones.

“He visto a muchos dueños de negocios de limpieza pasar de $1 millón a $2 millones, a $5 millones, a $10 millones”, dijo Regalado. “Son latinos. Y lo están logrando. El denominador común es que adoptan la tecnología”.

Ricardo Regalado, director de Rozalado Services. (Cortesía Rozalado Services) Crédito: Cortesía

Herramientas como Route permiten publicar contratos de limpieza en todo el país, lo que facilita encontrar trabajo y conectar con clientes. Además, dijo Regalado, la inteligencia artificial y las plataformas de ventas en línea están ayudando a los equipos a agilizar los trabajos y mantener todo funcionando sin problemas. Para muchos en la industria, estas herramientas digitales están convirtiendo lo que antes era mucho papeleo e ida y vuelta en un proceso mucho más sencillo y rápido.

Diana Díaz ha trabajado en Rozalado durante siete años. Antes de llegar a la empresa, limpiaba restaurantes durante la noche. Ahora dirige un equipo de técnicos que brindan un servicio de limpieza de calidad.

Dijo que el énfasis de la compañía en la capacitación y la educación fue lo que le permitió ascender de técnica de limpieza a gerente en Rozalado de manera sencilla y satisfactoria.

“La limpieza cambia vidas”, dijo. “Desde una persona que quiera tener un servicio hecho en su casa hasta la vida de nosotros que hacemos los servicios”.

Líderes locales también han reconocido las contribuciones económicas de la fuerza laboral latina de limpieza en Chicago. Gil Villegas, concejal del Distrito 36, presidente del Comité de Desarrollo Económico y Tecnología del gobierno de la ciudad, y uno de los ponentes principales de la conferencia, señaló que muchas personas no se dan cuenta del trabajo de limpieza que ocurre detrás de escena, lo que sucedió particularmente durante la pandemia.

“La comunidad latina no tuvo el lujo de trabajar desde casa, y ha ayudado históricamente a sostener el éxito de la ciudad”, dijo Villegas. Él ha promovido políticas para apoyar a las empresas de minorías, incluidas medidas para garantizar pagos puntuales y acceso equitativo a contratos municipales.

Los organizadores esperan que la Conferencia VEO deje a los asistentes inspirados y preparados para avanzar en la industria.

“En este momento, nuestra gente necesita recursos, y queremos brindar esos recursos y demostrar que estamos aquí. Los estamos escuchando. Los vemos, queremos ayudarlos y ustedes son importantes”, dijo Neff.

Conferencia VEO en Chicago

Cuándo: 29 y 30 de septiembre de 2025, 12 pm a 9 pm

Dónde: Fairmont Chicago, 200 N Columbus Dr, Chicago, IL 60601

Más información: events.issa.com/events/veo-conference-vision-empeno-oportunidad/

—

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte).

Lee más noticias en LatidoBeat

Síguenos en Facebook, Linkedin e Instagram