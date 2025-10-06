Arrestan y acusan a mujer contra la que un agente federal disparó en la comunidad de Brighton Park de Chicago

Dos hispanos, una mujer y un hombre, fueron arrestados el sábado 4 de octubre después de un incidente en donde agentes federales acusaron que ambas personas habían dañado sus vehículos, impedido su acceso a la vialidad e interferido con el trabajo de los agentes de detener y deportar a personas indocumentadas.

La mujer, Marimar Martínez, de 30 años, fue herida por un agente que le disparó en las cercanías de las calles 39 y avenida Kedzie el sábado a eso de las 10 am.

Se reportó primero que Martínez se había transportado ella misma a un hospital, pero luego se clarificó que fueron paramédicos quienes la transportaron.

Hasta el momento no se ha divulgado qué tipo de herida o heridas sostuvo la mujer, quien quedó bajo custodia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tras salir del hospital.

El otro arrestado fue identificado por el FBI como Anthony Ian Santos Ruiz, de 21 años.

De acuerdo con la acusación, un vehículo oficial que llevaba agentes de la Patrulla Fronteriza fue seguidos agresivamente en Chicago por vehículos civiles, conducidos por Martínez y Santos Ruiz, y que en algún momento el auto de los agentes fue chocado y quedó bloqueado por los autos civiles. Un agente que se encontraba en el auto inmovilizado por los autos civiles disparó su arma de fuego e hirió a Martínez.

Inicialmente, la versión de las autoridades federales afirmó que “unos 10 carros” los habían cercado y les habían negado el acceso a la calle, pero luego cambiaron la versión y dijeron que fueron “unos cuatro carros”.

La madre de Santos Ruiz le dijo a The New York Times que su hijo le dijo que fueron otros autos y no el que él conducía los que arremetieron contra el vehículo oficial.

Inicialmente se había afirmado que Martínez portaba, durante el incidente con los agentes, un arma de fuego, pero la acusación preliminar formal no menciona nada al respecto.

En la información dada a conocer por el Departamento de Seguridad Interna el pasado sábado se habló de “10 carros”, se llama “terroristas domésticos” a Martínez y Santos Ruiz se afirma que Martínez portaba un arma semiautomática.

Pero hasta el momento no se ha comprobado que Martínez tuviera esa arma en su posesión y no se hace referencia a ello en la acusación preliminar formal.

Sobre estas discrepancias, el gobernador JB Pritzker, entrevistado en CNN, señaló que, en el contexto de las acciones de agentes federales en Chicago, ICE publica boletines de prensa antes de que nadie más pueda hablar por la prensa y dijo que “no nos dan acceso a los hechos” y nos dejan con su “propaganda”.

