Entrenan a la comunidad en Chicago para vigilar legalmente la actividad de ICE y protegerse mutuamente

Ante el miedo que se extiende por los vecindarios de Chicago ante el aumento de los operativos de inmigración bajo la administración de Trump y su Operación Midway Blitz, un grupo de base en Pilsen se está movilizando para ofrecer a los residentes información y entrenamiento para que puedan protegerse mutuamente.

Pilsen Unidos por Nuestro Orgullo, mejor conocido como PUÑO, se ha convertido en una fuerza clave dentro de la red de defensa de inmigrantes de la ciudad gracias a sus Entrenamientos de Migra Watch, que preparan a voluntarios para monitorear y responder ante la actividad de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus comunidades.

Ante la tensión y el miedo por los arrestos y redadas en Chicago realizados por agentes federales, “vimos que había una necesidad de continuar con los entrenamientos y de incorporar a más personas”, dijo Mimi Guiracocha, una de las coordinadoras de PUÑO. “Había un verdadero interés. La gente se inscribía por cientos”.

Desde el lanzamiento de la iniciativa en la primavera de 2025, Guiracocha dijo que más de 1,200 personas se han registrado en las sesiones de Migra Watch. Los entrenamientos forman parte de una red de respuesta rápida más amplia, coordinada por la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) y Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD por sus siglas en inglés), que conecta equipos comunitarios en toda la ciudad para reportar y verificar la actividad de ICE.

Durante los talleres, los participantes aprenden qué significa una respuesta rápida, cómo observar y documentar legalmente la actividad de ICE y cómo conectar a las familias afectadas con recursos.

“Lo que hacemos es totalmente legal”, explicó Guiracocha. “Hablamos sobre nuestros derechos, las leyes y el trabajo de incidencia que nos trajo hasta aquí, y sobre cómo construir equipos locales organizados de respuesta”.

Cuando alguien cree que ICE está en su área, puede llamar a la línea estatal de apoyo familiar (1-855-435-7693) para reportar los detalles. A partir de ahí, equipos locales de respuesta rápida como el de PUÑO son desplegados para verificar la situación y brindar apoyo. Luego se comparten alertas a través de redes vecinales y redes sociales.

Pero más allá de la coordinación, Guiracocha dijo que el trabajo tiene que ver con contrarrestar el miedo que se ha filtrado en la vida cotidiana.

“La táctica más grande que tiene esta administración ahora mismo es el miedo”, dijo. “Miedo de ir a trabajar, a la escuela, al médico. Incluso miedo de estar en el hospital, como vimos con la concejala Jessie Fuentes, que fue detenida en una sala de emergencias. Estamos tratando de combatir ese miedo diciendo: nos cuidamos entre nosotros. Nadie más nos está cuidando”.

Desde el inicio de la Operación Midway Blitz en septiembre, Guiracocha señaló que ha aumentado el número de agentes de ICE para realizar operativos de inmigración, a menudo dirigidos contra personas sin antecedentes criminales. Funcionarios locales también han expresado preocupación de que muchas de las personas detenidas no tienen historial delictivo grave. Además, se ha denunciado que agentes de ICE operan vestidos de civil o con el rostro cubierto, utilizando vehículos sin identificación y, en ocasiones, sin mostrar órdenes judiciales al efectuar arrestos. En las últimas semanas, la operación ha resultado en cientos de detenciones en Chicago y suburbios cercanos.

“Estamos viendo más agresión, más violaciones de derechos, todos los días”, dijo Guiracocha. “Nuestra respuesta es vigilar, patrullar y educar: mostrar presencia”.

PUÑO organiza varios entrenamientos cada mes, todos dirigidos por voluntarios. Los miembros también recorren el vecindario, reparten materiales de “Conozca sus derechos” y recaudan fondos para cubrir suministros como equipo de protección, alimentos para las sesiones de entrenamiento y materiales impresos informativos.

La organización Puño realiza, entre otros proyectos, actividades de entrenamiento en ‘Migra Watch’ sobre cómo observar y documentar legalmente la actividad de ICE y cómo conectar a las familias afectadas con recursos. (Eduardo D. Ramos / Cortesía PUÑO) Crédito: Cortesía

“Nuestra campaña de recaudación nos ayuda a mantener el trabajo sostenible”, explicó Guiracocha. “Pero también necesitamos que la gente se involucre: que salga a las calles, toque puertas, venga a los entrenamientos. Esto no es un solo tema que afecta a una sola población. Nos afecta a todos”.

Ese mensaje de solidaridad, dijo Guiracocha, está en el corazón de la misión de PUÑO. En cada entrenamiento, se les hacen dos preguntas a los participantes: ¿Por qué es importante este tema para ti? y ¿Qué esperas obtener de este entrenamiento?

Las respuestas suelen reflejar conexiones personales profundas y luchas compartidas, comentó Guiracocha.

“Una persona nos dijo: ‘Soy descendiente de esclavos fugitivos. Sé lo que es ser oprimido, y esto también me afecta a mí’”, recordó. “Hemos visto una solidaridad hermosa entre culturas, idiomas, razas y clases. La gente está conectando los puntos. Ven la deshumanización que está ocurriendo y se están uniendo”.

Más información, incluyendo fechas próximas de entrenamiento y oportunidades de voluntariado, en el sitio web de PUÑO (pilsenunidos.org) y en sus redes sociales (@PilsenPUNO).

