La hipocresía de tapar un presunto soborno de $50,000 mientras se persigue a inmigrantes sin antecedentes

Leonardo Ramírez, un educador universitario de la ciudad de Chicago, tiene un mensaje para Tom Homan, zar de la frontera.

Este es su mensaje: “Tom Homan, en donde quiera que estés por favor hazte presente y explícale a la gente americana eso de los $50,000 dólares que aceptaste en soborno de un agente encubierto de la FBI que logró hacerse pasar como un contratista”.

Ramírez, un activista también desde mucho tiempo, además se preguntó en donde puede estar Homan, de 63 años, ya que al parecer casi no ha tenido actividad pública desde el 20 de septiembre de este año, cuando el diario The New York Times publicó la primicia de que, en 2024, Homan había aceptado esa cantidad de dinero en una investigación encubierta del FBI.

“Nadie de la administración Trump quiere decir algo sobre el caso y tal parece que la consigna es decidir perdonarlo”, dijo Ramírez sobre Homan.

Por su parte, Homan salió de su silencio y dijo “no tomé $50,000 de nadie” el pasado miércoles en el programa ‘Cuomo’ de la cadena de televisión NewsNation.

En tanto, el gobierno federal ha desatado redadas de inmigrantes a gran escala, en la que se arresta a inmigrantes sin antecedentes, violando con frecuencia el debido proceso que marca la Constitución, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses.

El caso del ‘zar’

Homan fue agente de la Patrulla Fronteriza con 30 años de servicio. Homan fue director interino de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) en 2017 y 2018, durante la primera presidencia de Trump, quien en su segundo mandato nombró a Homan “zar de la frontera”.

Según se ha informado, el 24 de septiembre de 2024 agentes encubiertos del FBI usaron cámaras escondidas y filmaron a Homan aceptando $50,000 dólares a cambio de ayudar a los supuestos “contratistas” a conseguir trabajo en un futuro gobierno de Trump.

Aparentemente la Unidad de Integridad Pública del Departamento de Justicia pensaba iniciar una investigación al respecto, pero el entonces subsecretario Emil Bove, no quiso hacerlo y cerró el caso. Bove fue luego nominado por Trump para ser juez federal.

Y ahora ni Pam Bondi, actual secretaria de Justicia, ni el vicepresidente JD Vance han querido hablar del caso.

Bondi se negó a arrojar más luz sobre el caso en una audiencia en el Congreso y le dijo al congresista Sheldon Whitehouse que el caso “fue plenamente revisado y cerrado”.

Whitehouse entonces le preguntó a Bondi si el zar de la frontera Homan “había regresado el dinero”.

Bondi respondió diciendo que le preguntara a Kash Patel, el director de la FBI.

JD Vance por su parte también se negó a dar detalles del caso en una presentación reciente en el programa de televisión ‘This Week with George Stephanopoulos’.

Vance asumió casi una total ignorancia del caso, por lo que Stephanopoulos no tuvo más remedio que terminar su segmento con el vicepresidente Vance.

Un caso de hipocresía

Artemio Arreola, activista de Chicago y enlace comunitario con la organización Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), dijo que el caso de Homan es “un caso de total hipocresía” ya que mientras la administración está arrestando a inmigrantes sin ningún antecedente criminal al mismo tiempo le dan un “pase” a Homan.

Arreola dijo que no le sorprende que Homan haya aceptado esos $50,000.

“No me extraña, porque todo es por dinero”, dijo Arreola a La Raza.

Cabe señalar que la industria de encarcelar y detener inmigrantes es una de millones de dólares en el país.

Refugio González, activista y publicador de Illinois Latino Voice, dijo que en el caso de Homan la administración le “amarró las manos al Departamento de Justicia” para que no prosiga, ya que Trump designó a Pam Bondi a ese puesto.

González dijo que ahora “es muy desafortunado que la Corte Suprema y el Departamento de Justicia no mantengan la independencia que tenían antes en el pasado”.

“Ahora tenemos que depender de los medios con ética para saber la verdad”, concluyó González.

