El impacto de las redadas de ICE y la amenaza de desplegar la Guardia Nacional en Chicago

La militarización de las ciudades estadounidenses como Chicago por parte de la administración Trump nos hace a todos menos seguros. Es una estrategia deliberada destinada a crear caos, infundir miedo y debilitar nuestros derechos y la democracia.

A continuación, se presentan ejemplos recientes del abuso de poder y de los costos humanos y económicos de la deportación masiva.

Abuso de poder en Chicago

La administración Trump está ampliando su objetivo hacia las ciudades de Estados Unidos, incluida Chicago, bajo el pretexto de la seguridad pública para aterrorizar a las comunidades y pisotear nuestros derechos y la democracia, haciéndonos a todos menos seguros.

La Guardia Nacional de Illinois y la Guardia Nacional de Texas continúan ocupando Chicago bajo la orden de Trump, sin importar las objeciones de los funcionarios locales.

Trump indicó que utilizaría la Ley de Insurrección si los tribunales bloqueaban sus esfuerzos de despliegue, y ha pedido que tanto el alcalde de Chicago como el gobernador de Illinois “vayan a la cárcel” por no proteger a sus agentes del ICE.

Los agentes del ICE están “agotando los recursos” de los departamentos de policía locales mediante llamadas falsas al 911, según el jefe de policía de Broadview, Thomas Mills.

En un caso, un agente del ICE llamó al 911 desde un centro de detención del ICE afirmando que “alguien intentaba forzar la entrada por una puerta”, pero en realidad era un fotógrafo de CBS News filmando el exterior del edificio.

Acoso a funcionarios locales electos

Hay un nivel creciente de agresión por parte de los agentes de inmigración hacia los funcionarios electos locales en Chicago.

Daniel Biss, alcalde de Evanston, y Kat Abughazaleh, candidata por el noveno distrito de Illinois, fueron alcanzados con gas lacrimógeno durante una protesta frente al Centro de Detención de Broadview.

Jessie Fuentes, concejala de la ciudad, fue arrestada en una sala de emergencias local por pedir ver una orden judicial sobre un hombre detenido por el ICE en el hospital.

Las autoridades locales de Broadview —la alcaldesa Katrina Thompson, el jefe de policía Thomas Mills y el jefe interino de bomberos Matt Martin— se unieron para criticar el uso de “agentes químicos y gas lacrimógeno contra los manifestantes” por parte de agentes del ICE.

La alcaldesa Thompson afirma que “el despliegue constante de gas lacrimógeno y gas pimienta en las instalaciones del ICE está poniendo en peligro a los vecinos del área cercana, dañando a los agentes de policía, a los bomberos y a los ciudadanos estadounidenses que ejercen sus derechos de la Primera Enmienda”.

Mills advierte que “estamos experimentando una crisis inmediata de seguridad pública”.

El ICE está atacando los procedimientos judiciales de inmigración, desincentivando la legalidad, y sus agentes también están presentes en los tribunales de violencia doméstica, disuadiendo a las víctimas de violencia doméstica de denunciar a sus agresores o de tomar medidas para protegerse.

Costo humano de la deportación masiva en Chicago

Las operaciones de deportación masiva de Trump en Chicago socavarán aún más los derechos fundamentales, crearán caos y harán que la ciudad sea menos segura. Independientemente del estatus migratorio, todos están en riesgo.

Al menos dos adultos ciudadanos estadounidenses y cuatro niños ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en la redada más grande en la historia de Chicago, en un apartamento del vecindario South Shore.

Isaiah Johnson, uno de los ciudadanos estadounidenses que fue arrestado, dijo que estuvo detenido durante casi dos horas con esposas de plástico.

Otro ciudadano estadounidense arrestado, Rodrick Johnson, afirmó sus derechos, pidió una orden judicial y solicitó llamar a un abogado; todas sus peticiones fueron ignoradas.

Valentina Galvis y su bebé hijo ciudadano estadounidense fueron detenidos en el hotel del aeropuerto O’Hare de Chicago sin contacto con el mundo exterior durante cinco días. Su esposo —quien tiene un caso de asilo idéntico después de que ambos fueran brutalmente agredidos por un grupo paramilitar en Colombia— tuvo su caso aprobado apenas dos semanas antes. Ella pensó que estaría a salvo.

Sergio y Kristina, una pareja de Chicago, fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y Canadá después de tomar un giro equivocado durante su viaje de negocios. Kristina es ciudadana estadounidense y fue liberada después de tres días. Su esposo sigue detenido, a pesar de tener una solicitud pendiente de visa y tarjeta de residencia (green card).

Costo económico de la deportación masiva en Chicago

Chicago es una de las áreas metropolitanas más diversas de los Estados Unidos, con inmigrantes que constituyen el 18% de su población.

Hay 1.7 millones de inmigrantes en el área metropolitana de Chicago y al menos 150,000 inmigrantes indocumentados.

A partir de 2023, hay alrededor de 29,180 beneficiarios de DACA, 19,730 titulares de TPS y 14,929 visas H-1B aprobadas en Illinois.

La economía de Chicago podría perder hasta $2,800 millones de dólares debido a las operaciones de deportación masiva, sin incluir las contribuciones fiscales estatales y locales.

Actualmente, hay alrededor de 1 millón de trabajadores inmigrantes en Chicago, lo que representa aproximadamente el 23% de la fuerza laboral de la ciudad; en otras palabras, uno de cada cinco trabajadores en Chicago es inmigrante.

Los hogares inmigrantes en Chicago ganan $90,300 millones de dólares y tienen un enorme poder adquisitivo de $64,500 millones de dólares.

Esos mismos hogares inmigrantes pagaron un total de $25,800 millones de dólares en impuestos.

$15,900 millones se destinaron a impuestos federales y 9.900 millones a impuestos estatales y locales.

Hay tres sectores que serán los más afectados en Chicago: las industrias de la construcción, la manufactura y el transporte, que dependen en gran medida de los trabajadores inmigrantes.