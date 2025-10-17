Jueza federal ordena a agentes de inmigración en Chicago llevar cámaras corporales

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó el jueves 16 de octubre a los agentes de inmigración de Chicago llevar cámaras corporales, y afirmó estar preocupada por el uso de gas lacrimógeno y otros métodos agresivos contra manifestantes.

La magistrada Sara Ellis emitió la semana pasada una orden judicial en la que prohibía a los miembros de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) usar la fuerza contra periodistas y manifestantes que no suponen una amenaza.

Su fallo se dio en el contexto de una demanda interpuesta por varios medios de comunicación, periodistas, líderes religiosos y otras personas que afirmaron que sufrieron ataques con gases lacrimógeno, balas de pimienta y otras acciones violentas mientras reportaban, rezaban o protestaban durante manifestaciones contra las redadas de ICE.

Los demandantes afirmaron que sus derechos de libre expresión de la Primera Enmienda de la Constitución estaban siendo violados por esas acciones de agentes federales.

En una audiencia celebrada el 16 de octubre en Chicago, Ellis amplió dicha orden para exigir a los agentes federales que lleven cámaras corporales, asegurando estar “profundamente preocupada” por supuestas violaciones a su previo fallo judicial.

“Estoy viendo imágenes y leyendo noticias en los periódicos que me hacen dudar sobre si se está cumpliendo mi orden”, apuntó Ellis en la vista, según reportan medios locales presentes en el tribunal.

En este sentido, hizo referencia al uso de gas lacrimógeno y balas de pimienta por parte de agentes federales, y dijo estar “sorprendida” por los episodios de violencia que se han desatado entre estos y manifestantes en diversas protestas.

La orden también involucra a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, en inglés), que según confirmó el Departamento de Policía de Chicago usaron gas lacrimógeno después de que una multitud presuntamente comenzara a lanzar objetos en su contra.

El abogado del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS), Sean Skedzieiewski, insistió en que implementar un programa de cámaras corporales para ICE sería “un desafío” debido al cierre del gobierno federal, de acuerdo con ABC7.

La orden de la juez, con una duración de 15 días, responde a una demanda de un grupo de periodistas, manifestantes y un religioso que alegaron haber sido lesionados por agentes federales fuera de las instalaciones del ICE en Broadview (Chicago) y que se violó su derechos constitucionales de libre expresión.

El fallo prohibía a los agentes utilizar armas de control de disturbios, como proyectiles y gas lacrimógeno, específicamente contra miembros de la prensa, manifestantes o religiosos que no supongan una amenaza para la seguridad de las fuerzas del orden u otras personas.

Por otra parte, Ellis también anunció que citaría al director de la oficina local de ICE en Chicago para comparecer el próximo lunes, según The New York Times.