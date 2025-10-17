Líderes cívicos y legisladores condenan redadas de ICE y uso de gas lacrimógeno en Albany Park

La vicepresidenta de Justicia para Inmigrantes de The Resurrection Project, Eréndira Rendón, afirmó que los arrestos realizados por la Policía de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Illinois han sido abrumadoramente de personas latinas y, cada vez más, de mujeres.

Durante una conferencia de prensa el viernes 17 de octubre realizada en la iglesia Christ Lutheran Church en Albany Park, que la semana pasada fue afectada por ataques con gas lacrimógeno por parte de agentes federales, Rendón señaló que se continúa observando un aumento en los operativos de inmigración en lugares de trabajo y en los arrestos de personas sin antecedentes penales.

Según los datos de arrestos de ICE en Illinois recopilados por The Resurrection Project, 60% de los 1,470 arrestos realizados en el estado entre el 1 de enero y el 29 de julio de 2025 corresponden a personas sin condena penal, y el 15% de esas detenciones son mujeres.

“No están arrestando a personas que representen una amenaza”, dijo Rendón. “Están arrestando a nuestras madres, a nuestros padres, están arrestando y llevándose a los trabajadores que necesitamos”.

Rendón estuvo acompañada por varios legisladores y defensores en la conferencia, entre ellos la congresista federal Delia Ramírez, el senador Dick Durbin, las senadoras estatales Karina Villa y Graciela Guzmán, y Dulce Ortiz, directora ejecutiva del Mano a Mano Family Resource Center.

Los funcionarios y defensores denunciaron el aumento de las redadas de ICE y el uso de gas lacrimógeno en Albany Park, haciendo un llamado a los residentes a mantenerse vigilantes y apoyarse mutuamente mientras la aplicación federal de inmigración se intensifica.

La senadora estatal Graciela Guzmán, quien representa partes de Albany Park, dijo que las redadas de ICE han generado miedo e inestabilidad entre las familias de su distrito, impidiéndoles realizar tareas cotidianas como comer o acceder a atención médica. Sin embargo, agregó que, frente a una administración que carece de “claridad moral”, los vecinos del vecindario están dando un paso al frente para apoyarse entre sí, alimentando a familias y acompañándolas en sus diligencias.

Guzmán explicó que hace dos semanas organizó un registro de voluntarios en más de 90 escuelas, y que cada escuela ha contado con al menos un voluntario en la mañana y otro en la tarde durante ese tiempo.

“Esa misma valentía de nuestros vecinos significa que nosotros, como sus representantes electos estatales, vamos a comprometernos con todo lo que tenemos, manos, corazón, cuerpo y mente, para cumplir con la agenda que escucharon hoy”, afirmó.

A medida que el cierre del gobierno entra en su tercera semana, la congresista Delia Ramírez criticó a algunos legisladores republicanos por no regresar a Washington para negociar la reapertura del gobierno. Dijo que se niegan a trabajar con ella y con el senador Durbin, y que algunos incluso están de vacaciones fuera del país.

“Es inaceptable ver a un partido que habla de responsabilidad fiscal mientras descuida al pueblo estadounidense, y a un presidente que habla de una ‘edad dorada’ dispuesto a prolongar el cierre del gobierno simplemente por negarse a traer de vuelta a su gente”, dijo Ramírez.

En respuesta a preguntas de la prensa, el senador Dick Durbin señaló que los tribunales federales, particularmente la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois y la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Chicago, han dictaminado repetidamente que la administración Trump está excediendo los límites de la ley, sin evidencia que justifique el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois o medidas extraordinarias para Chicago.

Una jueza federal de la Corte del Distrito Norte de Illinois dijo el jueves 16 de octubre que planea ordenar a los agentes federales involucrados en la Operación Midway Blitz de la administración Trump en Chicago que usen cámaras corporales mientras realizan actividades de aplicación de la ley o interactúan con manifestantes.

El miércoles 15 de octubre, un juez del Tribunal de Circuito del Condado de Cook firmó una orden que prohíbe los arrestos civiles de inmigración en los edificios judiciales del condado, una táctica comúnmente utilizada por agentes federales que buscan detener a personas en lugares donde se sabe que deben presentarse.

Durbin también expresó su preocupación de que la Corte Suprema de Estados Unidos esté mostrando deferencia hacia la administración Trump en algunas decisiones, aunque aclaró que no es el caso en la mayoría de los tribunales.

“Lo que estamos viendo en cientos de tribunales en todo Estados Unidos desde el inicio de la administración Trump es que él ha ido demasiado lejos, ignorando la Constitución y las leyes del país”, dijo Durbin. “Nadie está por encima de la ley. Él no es un rey. Es un presidente”.

Al concluir la conferencia, los defensores instaron a los residentes de Chicago a unirse a las redes de respuesta rápida, asistir a la marcha ‘No Kings’ del sábado 18 de ocubre en Grant Park (centro de Chicago), y apoyar a los negocios locales de inmigrantes, especialmente en La Villita y Albany Park.

“Chicago, saquen sus silbatos”, dijo el pastor Tom Terrell de la iglesia Christ Lutheran Church. “Encuentren su equipo de respuesta rápida y únanse para desafiar a los agentes de ICE que intentan destruir nuestra comunidad”.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.