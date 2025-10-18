Por qué los latinos alzaron su voz en la masiva protesta ‘No Kings’ en Chicago

Manuel Revueltas, activista de Pilsen en esta ciudad, dijo a La Raza por qué él salió a marchar este 18 de octubre en Chicago en la protesta en contra del gobierno de Donald Trump llamada ‘No Kings’ (‘No reyes’).

“Me motivó [para protestar] el hecho de que este presidente quiere pisotear y pasar por encima de la gente de la ciudad de Chicago”, dijo Revueltas, de 50 años.

“Él también quiere pasar por encima de los inmigrantes y anular su derecho a un debido proceso y a tener un abogado”, reiteró Revueltas. “Eso nos enoja, me enoja y hace creer al país que esta ciudad de Chicago es la peor ciudad, pero no, esta es una ciudad pacífica y la gente se lleva bien. Claro, hay a veces tensiones entre unos pocos, pero el presidente está equivocado porque esta ciudad no es un desastre”.

La multitudinaria protesta logró una asistencia que va desde 75,000 a unos 100,000 manifestantes y algunos pocos dijeron que quizás llegó a 250,000 personas.

Un medio de comunicación, Block Club Chicago, calculó que el número de gente alcanzó para abarcar dos millas entre las varias calles del centro de Chicago.

Para el líder laboral y activista mexicano Jorge Mujica no fue una sola razón lo que lo motivó a participar en la protesta ‘No Kings’, sino que fue el conjunto de acciones que ha tomado el actual presidente Donald J. Trump lo que hizo a Mujica salir a marchar en Chicago.

“No fue solo una razón”, dijo Mujica a La Raza, “sino todo el conjunto de ataques a la ciudad y a la democracia, como recortes a la educación de los niños, recortes a la salud y los numerosos ataques a la comunidad inmigrante y a los derechos civiles de todos”.

Mujica, uno de los cuatro o cinco líderes que organizaron en 2006 las megamarchas pro inmigrantes en Chicago, trabaja de tiempo atrás organizando a trabajadores con la organización Arise Chicago.

A la pregunta de si él cree que la Corte Suprema le dará permiso a Trump de desplegar la Guardia Nacional en Chicago, a lo que una corte federal le ha puesto un alto temporal, Mujica contesto que a lo mejor sí.

“La Suprema Corte va a buscar un argumento falso por ahí, quizá algún artículo perdido para ceder y permitirle a Trump federalizar a los miembros de ese cuerpo militar”, precisó Mujica.

La megaprotesta de este 18 de octubre contó con la participación del gobernador JB Pritzker y también del alcalde de Chicago Brandon Johnson, quienes hablaron en la concha acústica de Butler Field en Grant Park.

Pritzker dijo que Trump está intentando “aterrorizar a las comunidades de color, a los afroamericanos y a los latinos con el uso de los militares”.

“A lo largo de nuestra historia hemos aprendido que la tiranía no viene con proclamaciones dramáticas”, alerto Pritzker. “Hemos aprendido que viene envuelta con el tema de ley y orden”.

Por su parte, Johnson en un discurso lleno de energía instó a los presentes a luchar contra la tiranía.

Atrás de los dignatarios en la concha acústica estaba un letrero gigante que leía en inglés “Manos fuera de Chicago”, letrero superimpuesto con los colores de la bandera de la ciudad.

Entre los cánticos y consignas de los manifestantes, muchos de ellos caminando con banderas estadunidenses en sus manos, se escuchaba:

“El pueblo unido, jamás será dividido”, “¿De quién son las calles? Son de nosotros”; “Hey hey ho ho, Donald Trump tiene que salir”.

Además “ICE, ICE, vete lejos, los inmigrantes están aquí para quedarse”.

Entre la multitud de letreros y pancartas los diversos manifestantes de todos los grupos étnicos portaron letreros que decían “La democracia necesita tu valor”; “Y entonces vinieron por mí”; “Jesús fue un refugiado”; “Resiste al fascismo”; “Alto al Tercera Reich” y “Nosotros, el Pueblo”.

Guillermo García, de 76 años, puso un mensaje en su cuenta de WhatsApp.

“Por todo el país nos reunimos miles y miles para enviarle un fuerte mensaje a Donald Trump”, escribió García. “Rechazamos su política de odio y terror contra el pueblo de los Estados Unidos”.

Esta segunda acción masiva de ‘No Kings’ en 20265 tuvo lugar en 2,500 ciudades, pueblos y suburbios de Estados Unidos, en los 50 estados de la nación.

García, nativo de Ciudad Juárez, México, dijo a La Raza que la constante violación de los derechos humanos de los inmigrantes y de otros, incluyendo ciudadanos, bajo Trump “encamina al país muy rápido al fascismo”.

Agregó que esa política va a “dejar a las nuevas generaciones un mundo muy peligroso”. García dijo que es un “gran error del presidente calificar a Chicago de estar llena de crimen”, dijo García, “Chicago no es una ciudad muy violenta y además la Guardia Nacional no está entrenada para esos problemas del crimen”.

