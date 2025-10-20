Chicago protesta mientras se intensifican las redadas migratorias de la administración Trump

Los cánticos de “¡Hey, hey, ho, ho! ¡Donald Trump tiene que irse!” resonaron por el centro de Chicago el sábado 18 de octubre, mientras miles de manifestantes llenaban las calles en la segunda protesta nacional ‘No Kings’ (‘No reyes’), una acción organizada por grupos activistas que exigen el fin de la corrupción política, la militarización policial y el debilitamiento de los derechos democráticos.

La marcha comenzó en Butler Field, en Grant Park, y recorrió el Loop, en el centro de Chicago, atrayendo a una multitud diversa que algunos calcularon hasta en 250,000 personas, entre ellas sindicalistas, defensores de los derechos de los inmigrantes y artistas. Muchos llevaban pancartas hechas a mano denunciando a la administración Trump y a la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), mientras otros sostenían banderas estadounidenses y mexicanas, además de mantas que invocaban la solidaridad con los movimientos democráticos en todo el mundo.

Para Erica Aranda, la marcha del sábado fue la segunda protesta ‘No Kings’ a la que asistía. Envuelta en una bandera mexicana, dijo que asistió movida por la ira, el dolor y la decepción ante el trato hacia los inmigrantes en Chicago.

“Estoy aquí como ciudadana estadounidense harta de todo esto”, dijo. “Soy producto de inmigrantes, y estoy aquí para apoyar a la gente, la paz y el amor. Sigo amando a mi país”.

La manifestación comenzó alrededor del mediodía con una concentración en Butler Field, cerca del Petrillo Music Shell. Horas antes de que iniciara oficialmente, miles de personas ya se habían reunido a lo largo del lago, llenando el parque para escuchar a oradores como el gobernador JB Pritzker y el alcalde Brandon Johnson.

Pritzker condenó la persecución de las comunidades afroamericanas y latinas en Chicago, afirmando que las personas estaban siendo señaladas por el color de su piel y que las familias estaban siendo separadas.

“Estas personas no son abstracciones”, dijo el gobernador. “Pagan impuestos sobre sus negocios. Trabajan duro. Estas personas son el tejido de nuestra sociedad”.

Tanto Pritzker como Johnson instaron a los habitantes de Chicago a mantenerse unidos frente a lo que describieron como un ataque a la democracia por parte de la administración Trump.

“¿Están listos para defender esta democracia? ¿Están listos para luchar contra el fascismo?”, dijo Johnson. “¿Están preparados para destruir el autoritarismo de una vez por todas? Pues que el mundo los escuche. No Kings”.

Multitudes en Chicago participaron en la protesta ‘No Kings’ del 18 de octubre para manifestarte en contra de las políticas de Donald Trump y a favor de los inmigrantes, los trabajadores y los valores democráticos. (Ashley Quincin / La Raza) Crédito: Cortesía

Armados con carteles escritos a mano con lemas como “No Kings”, “ICE se destruye mejor” y “No somos ‘el enemigo interno’, somos estadounidenses”, los manifestantes se dispersaron por las calles del centro después de que concluyera el programa de dos horas. La marcha avanzó hasta la Trump Tower, en 401 N. Wabash Ave., un lugar habitual para las manifestaciones contra las acciones del presidente.

Maricarmen Macías, organizadora de la división de cuidado infantil del sindicato SEIU Healthcare, el sindicato de mayor crecimiento en el Medio Oeste que representa a trabajadores de salud, cuidado infantil, atención domiciliaria y residencias, dijo que uno de los principios del sindicato es la equidad. Agregó que los trabajadores, especialmente los latinos, han estado sufriendo en sus industrias, y que la marcha del sábado fue la mayor participación que ha visto.

“Esto va a marcar la diferencia”, dijo Macías. “Lo que queremos es justicia, libertad y todo lo que nos han quitado, especialmente en nuestras comunidades hispanas y latinas. Hemos estado sufriendo, y vamos a luchar hasta el final”.

Los manifestantes llegaron con disfraces y pancartas que se burlaban de Trump y de miembros de su administración, incluidos el asesor de seguridad nacional Stephen Miller y la secretaría de Seguridad Nacional Kristi Noem. Activistas en los costados repartieron información y folletos a los participantes, incluidos recursos sobre acceso al aborto y sobre “Conoce tus derechos”.

También resonaron cánticos en español: “¡El pueblo unido jamás será vencido!”.

Un manifestante que prefirió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad dijo que asistió a la marcha del sábado para protestar contra lo que considera el descenso del país hacia el fascismo, algo que lo aterra. Añadió que estaba allí por los inmigrantes: sus bisabuelos habían emigrado desde Italia a través de Ellis Island para darle la vida que tiene ahora.

“Somos un país de inmigrantes”, dijo. “Deberíamos permitir que otras personas sean parte de lo que esperamos que sea el sueño americano, si es posible”.

La protesta tuvo lugar mientras la administración Trump continúa ampliando sus redadas migratorias en Chicago, incluyendo la Operación Midway Blitz, iniciada en septiembre. Desde el comienzo de dichas operaciones, agentes federales en el área de Chicago han estado involucrados en múltiples incidentes violentos, entre ellos el tiroteo a dos personas, una de ellas mortalmente, y el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes y equipos de emergencia.

