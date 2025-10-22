Eventos comunitarios en Chicago: tradición y cultura

Octubre y noviembre tienen mucho para celebrar y aquí ofrecemos a nuestros lectores algunos eventos que toman lugar en nuestras comunidades de habla Hispana.

El 12 de octubre se celebra el Dia de los Pueblos Indígenas y es una buena oportunidad para reconocer a la gente y los pueblos que ya existían en lo que luego se vino a llamar las Américas.

Además, el 31 de octubre se celebra la conocida y popular fiesta de Halloween y el 2 de noviembre es para los mexicanos, y algunos otros países hispanos, el Día de los Muertos, un día para honrar y recordar a nuestros queridos difuntos.

El 20 de noviembre es para los mexicanos el Día de la Revolución, fecha honorifica que nos recuerda a los hombres y mujeres que lograron la revolución mexicana de 1910, la cual quito del poder al dictador Porfirio Díaz, quien se había mantenido en el poder por más de 30 años. Diaz manejo a México de 1876 hasta 1911, cuando se fue al exilio a París, Francia.

Exhibición del Dia de Muertos: Una celebración de remembranza

El Museo Nacional de Arte Mexicano, ubicado en 1852 W. 19th Street, Chicago, IL, abrió el pasado 19 de septiembre su exhibición anual de arte y altares a los difuntos. Usted puede visitar el museo y admirar el arte y la tradición de los altares de muertos. La entrada es gratis y este museo está abierto de martes a domingo de 10 am a 5 pm.

Altares al aire libre en Pilsen

Este mismo Museo Nacional de Arte Mexicano tendrá un evento especial del Día de los Muertos en las inmediaciones de museo, en el 1852 W. 19th Street, el 25 de octubre 2025 de 3 pm a las 8 pm. Habrá instalaciones de altares a los difuntos al aire libre.

Desfile de catrinas en el suroeste de Chicago

La organización Latinos del Suroeste (LOS) invita cordialmente a la comunidad a presenciar y participar en el Desfile de Catrinas el día 31 de octubre 2025 empezando a las 6 pm en el 4051 W. 63rd Street, Chicago, IL, y terminando en el 3919 W. 63rd Street.

Habrá café, atole y pan mexicano y el Gallito de Jalisco cantará canciones de la película ‘Coco’. La celebración inicia con la pinta de rostros gratis de 4 pm a las 6 pm.

Además, habrá seis autos decorados y disfrazados y se regalarán dulces a los niños.

Más información: 773-581-1900.

Charla de Mujeres y Amigos en el Centro Comunitario Alas y Raíces en Bensenville

El Centro Comunitario Alas y Raíces, en 302 W. Green Street, en Bensenville, Illinois, llevará a cabo una celebración de Dia de Muertos el sábado 1 de noviembre de las 4 pm a las 7 pm.

Habrá una presentación del Ballet Folklórico de Back of the Yards y una mesa redonda de discusión con la participación de Eréndira Loza Navarro, directora ejecutiva del Centro Alas y Raíces; América Balbuena, directora del Ballet Folklórico Back of the Yards; Tatiana Da Voss, moderadora; y Oscar Romero, pintor y muralista.

Habrá un desfile de catrinas y catrines y un concurso para seleccionar al mejor disfraz. Más información: tatianadavoss@gmail.com y 708-825-6415.

Exhibición ‘Tengo Lincoln Park en mi corazón: Young Lords in Chicago’

El DePaul Art Museum, 935 W. Fullerton Ave., Chicago, IL, 60614, exhibe “Tengo Lincoln Park en mi corazón: Young Lords in Chicago”, la cual contiene fotografías, video, periódicos, memorabilia y material de archivo sobre el grupo boricua Young Lords fundado por el finado líder José ‘Cha Cha’ Jiménez. Esta exhibición continuará hasta el 8 de febrero de 2026. El museo está abierto los miércoles y jueves de 11 am a 7 pm y viernes, sábado y domingo de 11 am a las 5 pm. El museo está cerrado lunes y martes. La entrada es gratuita al público.

Retrospectiva de Ray Patlán, muralista de Pilsen

El Museo Nacional de Arte Mexicano, 1852 W. 19th Street, en la comunidad Pilsen de Chicago, abrió el 11 de octubre de 2025 la Exhibición Retrospectiva del arte y muralismo del finado artista Ray Patlán, quien falleció el 15 de abril 2024 a la edad de 77 años en Oakland, California. La exhibición continuará abierta hasta el 1 de marzo de 2026. El museo tendrá la apertura oficial de la exhibición el 9 de noviembre 2025 de 12 pm a 3 pm. Si usted no conoció a este genio del pincel ahora tendrá oportunidad de apreciar su trabajo y su arte. El museo abre de martes a domingo de las 10 am a las 5 pm. Cerrado los lunes. Entrada gratuita al público.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.