Gobierno de Trump acepta prórroga de 30 días a prohibición de desplegar la Guardia Nacional en Chicago

La administración Trump aceptó una una prórroga de 30 días de la orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) emitida la semana pasada por una jueza federal impide el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago.

En un informe presentado el martes, dos días antes del vencimiento de la TRO de 14 días de la jueza federal April Perry, el gobierno de Trump consintió en una prórroga de 30 días para permitir que la Corte Suprema tenga tiempo de considerar la apelación de emergencia de la administración para levantar la orden.

La TRO, emitida por Perry el 9 de octubre, bloqueó el despliegue de aproximadamente 500 tropas de la Guardia Nacional para asistir en la aplicación de leyes federales de inmigración y atender presuntas preocupaciones de seguridad en Chicago. Perry no encontró evidencia creíble de un “peligro de rebelión” en Illinois y cuestionó la necesidad de federalizar la Guardia Nacional para estos fines. El fallo de la jueza enfatizó que el despliegue podría infringir los derechos constitucionales y la soberanía del estado.

En respuesta, la administración Trump presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema, buscando levantar la TRO y permitir el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago. El gobierno federal argumentó que el despliegue era necesario para proteger al personal y los bienes federales en medio de protestas continuas contra la aplicación de leyes de inmigración. El fiscal general adjunto, D. John Sauer, sostuvo que la orden del tribunal inferior “contradice el ejercicio de la autoridad del presidente” y representa “riesgos continuos e intolerables para la vida y la seguridad del personal federal”.

Los abogados de Illinois y de la ciudad de Chicago presentaron su propia respuesta el lunes pasado ante la Corte, instando a que se mantenga el fallo del tribunal inferior. Argumentaron que el despliegue aumentaría las tensiones y socavaría los esfuerzos de la policía local, calificándolo como un “paso dramático”.

La Corte Suprema aún no ha fallado sobre la apelación de la administración, pero se espera una decisión “muy pronto”, según el citado informe. Mientras tanto, la prórroga de 30 días proporciona una resolución temporal, permitiendo que el gobierno federal mantenga control sobre las unidades de la Guardia Nacional sin un despliegue activo.

El gobernador JB Pritzker y el alcalde de Chicago Brandon Johnson se han opuesto consistentemente al despliegue federal, argumentando que la ciudad no enfrenta un nivel de disturbios que justifique tal intervención. Han enfatizado la importancia del control estatal y local sobre la policía y la seguridad pública.

