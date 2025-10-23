“La iglesia está con los migrantes”: cardenal Cupich

El cardenal y arzobispo de Chicago, Blase Cupich, emitió un mensaje, en el que habló tanto en español como en inglés, en el que señaló que “la iglesia está con los inmigrantes” y dijo que las presentes redadas de inmigración en Chicago están destrozando familias, dejando a niños con miedo y sacudiendo a las comunidades.

Cupich pidió que en la aplicación de la ley se respeten la dignidad de todo ser humano, pero también dijo que las redadas hieren el alma de la ciudad y exaltó el trabajo duro y las aportaciones de la mayoría de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Este es el mensaje completo del cardenal Cupich:

“Mis queridos hermanos y hermanas:

Hoy les hablo como su pastor, pero también como compañero peregrino que comparte el dolor de muchas de nuestras comunidades inmigrantes. Familias están siendo destrozadas, niños se quedan con miedo, y comunidades son sacudidas por las redadas y detenciones de inmigración. Estas acciones hieren el alma de nuestra ciudad.

Permítanme ser claro: la Iglesia está con los migrantes. Estamos con la madre que cruza fronteras para alimentar a sus hijos. Estamos con el padre que trabaja en silencio para construir un futuro mejor. Estamos con el joven que sueña con seguridad y un futuro mejor.

Nuestras parroquias y escuelas no rechazarán a quienes buscan consuelo y no nos quedaremos callados cuando se niegue la dignidad. En la aplicación de la ley, es esencial que respetemos la dignidad de todo ser humano.

Quiero decirles algo directamente a aquellos inmigrantes sin documentos. La mayoría de ustedes han estado aquí durante años. Han trabajado duro. Han formado familias. Han contribuido a esta nación. Se han ganado nuestro respeto. Como arzobispo de Chicago, insistiré en que sean tratados con dignidad. Los estadounidenses no deben olvidar que todos venimos de familias inmigrantes. Ustedes son nuestros hermanos y hermanas. Estamos con ustedes.

Dios los bendiga a todos”.