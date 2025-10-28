Jueza ordena a Bovino informarle diariamente sobre redadas y detenciones de inmigración en Chicago

El comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, jefe de los agentes federales que realizan redadas y detenciones de inmigración en Chicago, deberá informar diariamente a una jueza federa detalles de las detenciones e incidentes que ocurran durante la actual campaña de control migratorio de la Administración Trump denominada ‘Operation Midway Blitz’.

La jueza federal de distrito, Sara Ellis, que ordenó la comparecencia de Bovino ante el tribunal este martes, también le exigió el cumplimiento estricto de su orden temporal de principios de octubre, que restringe el uso de gas lacrimógeno y otras tácticas controvertidas empleadas por sus agentes en los barrios de Chicago.

Bovino, el jefe del Sector El Centro de la Guardia Fronteriza, que cubre parte del sur de California, en la frontera con México, se ha convertido en el rostro de la campaña que hasta el momento totalizaría unas 3,000 detenciones en el área de Chicago, según sus declaraciones en una entrevista por televisión.

La jueza Ellis explicó a Bovino, punto por punto, su orden de restricción y dijo que lo convocó después de que se le viera lanzando personalmente cartuchos de gas lacrimógeno contra una multitud de manifestantes en el barrio mexicano de La Villita de Chicago el 23 de octubre.

Bovino argumentó que sólo utilizó el gas después de que una multitud enfurecida lanzara objetos a los oficiales y una piedra lo golpeara en la cabeza.

“Mi función no es decirle si puede o no puede hacer cumplir las leyes válidamente aprobadas por el Congreso… mi función es simplemente asegurarme de que, al hacer cumplir esas leyes, usted… actúe de manera coherente con su obligación legal”, dijo la magistrada.

La jueza subrayó que, como está segura de que Bovino no ignoraría una orden judicial, la única explicación para lo que ha visto en los videos enviados por quienes lo demandaron por no cumplir la orden, es que su orden simplemente no era lo suficientemente clara. “Así que pensé que sería una muy buena idea revisarla para que estemos de acuerdo”, dijo.

‘Niños disfrazados de Halloween no son una amenaza‘

La jueza Ellis le advirtió este martes a Bovino que los niños disfrazados para Halloween no son una amenaza para las fuerzas del orden de Estados Unidos.

Durante la audiencia, Ellis le recordó a Bovino que le había ordenado tanto a él como a sus agentes no usar gases lacrimógenos ni otras municiones contra residentes que no representaran un peligro para las fuerzas del orden.

“Los niños disfrazados de Halloween que caminan hacia un desfile no representan una amenaza inmediata para la seguridad de un agente del orden”, dijo la jueza, en referencia a un enfrentamiento el sábado en el que se lanzaron gases lacrimógenos en el vecindario de Old Irving Park antes de una fiesta infantil de Halloween.

Bovino declaró que la gran mayoría de los agentes tienen cámaras corporales, pero él no, y aceptó cumplir con esa parte de la orden, para el viernes, día de la celebración.

Cuando la corte le insistió sobre tácticas usadas durante los enfrentamientos en el barrio mexicano La Villita, respondió que “depende de la situación” y añadió: “Desconozco qué otros factores estuvieron presentes”.

“Su Señoría, esas técnicas y tácticas se pueden emplear; depende de la situación y del nivel de fuerza presente”, testificó.

Al término de la comparecencia, que duró una hora, la jueza le ordenó a Bovino presentarse ante el tribunal todos los días a las 6 de la tarde, para informar sobre detenciones y cualquier suceso ocurrido ese día.

