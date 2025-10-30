Pritzker insta al gobierno de Trump a detener las redadas durante Halloween en Chicago

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, hizo un llamado a la Administración Trump para que suspenda todas las operaciones federales de control migratorio durante el fin de semana de Halloween, tras reportes de que agentes federales usaron gas lacrimógeno durante un desfile infantil en Chicago.

En una conferencia de prensa, Pritzker afirmó que las acciones de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza han generado miedo y caos en las comunidades de Illinois, afectando a familias y niños inocentes. Instó a las autoridades federales a pausar toda actividad de detención migratoria del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre en y alrededor de hogares, escuelas, hospitales, parques y eventos comunitarios.

“Las familias de Illinois merecen pasar el fin de semana de Halloween sin miedo”, dijo Pritzker. “Ningún niño debería verse obligado a inhalar gas lacrimógeno u otros agentes químicos mientras pide dulces en su propio vecindario. Por favor, dejen que los niños sean niños por un solo día festivo, libres de intimidación y temor”.

En una carta enviada el miércoles pasado a la Secretaría de Seguridad Nacional Kristi Noem, al Director Interino del ICE, Todd Lyons, y al Comisionado de la Patrulla Fronteriza, Rodney Scott, Pritzker condenó lo que calificó como acciones federales “agresivas e indiscriminadas” en vecindarios de Chicago.

La carta mencionó reportes de agentes usando gas lacrimógeno en un desfile infantil en el noroeste de la ciudad, la detención de un padre de Naperville cuya hija adolescente lucha contra el cáncer y la separación de una familia en Cicero durante una parada de tráfico que dejó a menores solos.

“Estas operaciones no han tenido como objetivo a los ‘peores de los peores’”, escribió Pritzker. “En cambio, han tenido como blanco a personas negras y latinas, incluyendo ciudadanos estadounidenses y personas que no han sido acusadas de ningún delito. Estas tácticas no hacen que nuestros vecindarios sean más seguros. Obligan a las familias, incluidos los niños, a vivir con miedo”.

La solicitud de Pritzker se basa en una guía de larga data del Departamento de Seguridad Nacional que anteriormente limitaba las acciones de cumplimiento de la ley en ‘lugares sensibles’ como escuelas, hospitales e iglesias, una política que fue rescindida durante la Administración Trump. El gobernador pidió que esa política sea restablecida.

Defensores comunitarios y varios legisladores de Illinois se unieron a Pritzker para condenar las recientes redadas federales, las cuales dijeron violan derechos humanos básicos y traumatizan a los niños.

Pritzker concluyó su declaración con un llamado a las autoridades federales a actuar con compasión y moderación.

“Incluso en estos tiempos difíciles”, dijo, “los niños deberían poder confiar en que están a salvo, aunque sea por un solo fin de semana”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.