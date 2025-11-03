Organizaciones de Chicago reciben donación de Airbnb para impulsar programas de vivienda para latinos

Cinco organizaciones de Chicago, entre ellas el Latino Policy Forum y Chicago Urban League, recibirán apoyo financiero para programas de defensa de vivienda y propiedad destinados a residentes latinos y afroamericanos, comunidades que históricamente han enfrentado barreras sistémicas para generar riqueza mediante la propiedad de bienes raíces.

El anuncio fue realizado este lunes 3 de noviembre por durante un evento organizado por la empresa Airbnb en el Chicago Cultural Center. Airbnb presentó su mayor donación hasta la fecha a organizaciones con sede en Chicago, comprometiendo $500,000 para ampliar el acceso a vivienda asequible, oportunidades de propiedad de vivienda y emprendimiento, con un enfoque particular en familias latinas y afroamericanas en los lados sur y oeste de la ciudad.

Esta donación contribuirá a abordar los desafíos de vivienda que enfrentan las comunidades de color en Chicago, donde tanto las familias latinas como las afroamericanas experimentan tasas desproporcionadamente altas de inestabilidad habitacional y luchan por mantener su presencia en vecindarios que se gentrifican rápidamente.

“Esta inversión es más que una cifra en dólares. Es un compromiso con las personas y los vecindarios que hacen de Chicago la gran ciudad estadounidense que es”, dijo Janaye Ingram, directora de Programas y Participación con Socios Comunitarios de Airbnb.

Linda Xóchitl Tortolero, presidenta y directora ejecutiva del Latino Policy Forum, destacó la urgencia de la crisis de vivienda que enfrentan las familias latinas, particularmente una forma de falta de vivienda que a menudo pasa desapercibida.

“Hemos estado atravesando una crisis de vivienda aquí en Illinois, en relación con nuestra población latina de personas sin hogar que viven con familiares o amigos, y para nosotros, es fundamental invertir en la próxima generación de latinos que puedan convertirse en propietarios de vivienda”, dijo.

La falta de vivienda “duplicada” o “doubled-up” ocurre cuando personas viven con amigos o familiares porque no pueden costear su propia vivienda. Es una situación que muchos ni siquiera reconocen como falta de vivienda. Entre los latinos que experimentan falta de vivienda en Chicago, aproximadamente el 91% vive en estas condiciones, según datos del Latino Policy Forum.

Con el apoyo de la inversión de Airbnb, el Latino Policy Forum busca abordar esta crisis aprovechando lo que Tortolero llama el espíritu emprendedor natural de las familias latinas.

“El trabajo duro es parte de nuestro ethos, como en muchas comunidades, y queremos asegurarnos de que estamos ayudando a las personas que viven en situaciones de falta de vivienda compartida a conocer otras oportunidades, ya sea de emprendimiento o de desarrollo laboral, para que puedan tener suficientes recursos para salir de esa situación, ya sea alquilando o comprando”, dijo Tortolero a La Raza.

Más allá de eso, el camino hacia la propiedad de vivienda presenta obstáculos únicos para muchas familias latinas en Chicago. Tortolero explicó a La Raza que esas barreras incluyen la dificultad para acceder a capital, especialmente para las personas indocumentadas que no pueden abrir cuentas bancarias, y la falta de viviendas que acomoden estructuras familiares multigeneracionales, que son esenciales en la cultura latina.

“La propiedad de vivienda es una gran forma de generar riqueza para nuestras próximas generaciones, pero también es una oportunidad para que las familias permanezcan unidas en las comunidades donde viven”, dijo Tortolero durante el evento.

La inversión proviene del Fondo Comunitario de Airbnb de $100 millones, lanzado en 2020 para fortalecer los vecindarios durante un período de 10 años. Para muchas familias de Chicago que ya luchan por mantener su vivienda, los ingresos provenientes de rentas a corto plazo se han convertido en un salvavidas esencial. Más del 60% de los anfitriones de Airbnb en Chicago reportaron haber utilizado sus ingresos de la plataforma para poder pagar sus viviendas ante el aumento de los costos y la estancación de los salarios, explicó Ingram a La Raza.

“[Hospedar] es algo que la gente, al adentrarse en la compra de vivienda y en el camino de cómo convertirse en propietario, está considerando como una manera de poder mantenerse en sus casas y en las comunidades que aman”, dijo.

Tortolero subrayó que los enfoques centrados en la familia son fundamentales para una política de vivienda efectiva. Asegurar que las familias latinas puedan construir riqueza generacional, transmitiendo propiedades y estabilidad financiera a sus hijos y nietos, es un aspecto esencial del trabajo de vivienda del Foro, afirmó.

“Las familias deben tener la posibilidad de permanecer unidas y mantener esas estructuras familiares, pero también de asegurar que la próxima generación pueda decidir hacia dónde quieren llevar sus comunidades”, dijo.

La colaboración representa lo que los defensores llaman “filantropía basada en la confianza”, proporcionando apoyo sin restricciones que permite a las organizaciones abordar las necesidades de la comunidad de la forma en que mejor las comprenden.

La inversión de $500,000 de Airbnb también apoyará a las organizaciones My Block, My Hood, My City y The Alliance 98 en su trabajo de participación comunitaria y programas para jóvenes, así como a The Network Advocating Against Domestic Violence, que opera la línea directa de violencia doméstica de Illinois y atiende a más de 70,000 sobrevivientes cada año.

“En Airbnb creemos que cuando todos nuestros vecindarios prosperan, las ciudades prosperan”, dijo Ingram. “Chicago siempre ha demostrado cómo se ve eso: desde los pequeños empresarios del lado sur y oeste que convierten su pasión en oportunidades, hasta los defensores comunitarios que luchan todos los días para garantizar que la vivienda sea más accesible y equitativa”.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

