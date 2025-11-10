Cómo proteger a la familia y preservar el patrimonio en caso de deportación

A medida que las redadas y las detenciones de inmigración continúan generando miedo e incertidumbre entre muchas familias inmigrantes, los defensores comunitarios están recurriendo a una nueva forma de preparación: la planificación patrimonial. Antes considerada una preocupación exclusiva de las personas adineradas, la planificación patrimonial se ha convertido en una herramienta esencial para las familias inmigrantes que buscan proteger sus hogares, ahorros y otros bienes en caso de deportación o detención.

En Chicago, organizaciones y redes legales trabajan para asegurar que las familias sepan cómo tomar medidas prácticas para proteger sus intereses financieros y legales antes de que ocurra una crisis.

¿Qué es la planificación patrimonial?

La planificación patrimonial consiste simplemente en hacer un plan para tu dinero, casa y pertenencias en caso de que ocurra algo inesperado, como una enfermedad, una lesión o una deportación. Significa decidir quién puede tomar decisiones importantes por ti si no puedes hacerlo, quién cuidará de tus hijos y cómo se manejarán o transferirán tus bienes o ahorros. Para las familias inmigrantes, la planificación patrimonial puede ayudar a garantizar que la casa por la que tanto han trabajado permanezca en la familia, que las cuentas sigan pagándose y que los hijos sean atendidos, incluso si un padre es detenido repentinamente o se ve obligado a abandonar el país.

En septiembre, Appleseed Network -una red de 20 centros en Estados Unidos y México que trabaja para reducir la pobreza y combatir la discriminación, lanzó su Manual de Preparación para la Deportación de Familias Inmigrantes (deportationpreparation.org/?lang=es), un recurso gratuito y completo en línea que ayuda a las familias a navegar los complejos desafíos legales, financieros y emocionales de la deportación. El manual cubre temas fundamentales como la custodia y tutela de los hijos, cuentas bancarias y préstamos, seguros y propiedades, beneficios del Seguro Social y de veteranos, impuestos, propiedad de negocios, y estrategias para apoyar emocionalmente a los niños y las familias ante la separación.

“Este nuevo formato en línea busca llegar a las familias donde están”, dijo Annette LoVoi, asesora principal de Appleseed, en un comunicado de prensa que anunciaba el lanzamiento. “Al hacer que el manual sea más fácil de usar, personalizable y privado, estamos ayudando a las familias inmigrantes a proteger lo que más les importa y a mantener cierto control en un mundo incierto”.

LoVoi explicó a La Raza que la idea del manual se remonta a principios de la década del 2000, cuando la oficina de Appleseed en Texas observó las vulnerabilidades financieras de los trabajadores jornaleros.

“Una de sus preocupaciones económicas era perder su dinero, ya fuera que permanecieran en el país, se quedaran en casa o fueran deportados”, dijo LoVoi.

Una conversación con un representante de una cooperativa de crédito reveló un problema aún mayor, añadió: los inmigrantes no solo dejaban dinero atrás, sino también casas, autos y otros bienes, e incluso, en algunos casos, a sus hijos.

“Nos pusimos a trabajar y escribimos el primer manual de su tipo que abordaba todas estas preguntas”, dijo LoVoi. El manual se ha actualizado cada tres a cinco años, y la versión más reciente incorpora las lecciones aprendidas tras dos décadas de trabajo.

A continuación, algunos pasos que el manual y otros defensores en Chicago recomiendan tomar.

Considera establecer un poder notarial

LoVoi destacó la importancia del poder notarial, un documento legal que autoriza a otra persona a actuar en tu nombre en asuntos financieros, como pagar cuentas, manejar cuentas bancarias o realizar transacciones de bienes raíces, ayudando así a mantener los bienes en manos de las familias.

“El poder notarial se puede explicar simplemente como un inmigrante que otorga a otra persona la capacidad de actuar a su solicitud y en su mejor interés”, dijo LoVoi. “Por ejemplo, podría decidir que mi hermana entiende mi situación mejor que nadie porque también es madre, así que presento documentos legales para darle mi poder notarial. Es algo muy, muy importante”.

El manual guía a las familias en el proceso de elegir a una persona de confianza, a menudo un familiar o amigo cercano, y trabajar con un abogado o una organización de asistencia legal familiarizada con las leyes del estado. El documento debe detallar claramente qué poderes tendrá el representante y en qué circunstancias. En Illinois, debe firmarse ante un notario público, y se recomienda compartir copias con la persona designada y las instituciones relevantes.

Lizette Carretero, directora de bienestar financiero de The Resurrection Project, comentó que su equipo ha incrementado la educación sobre la protección de bienes, especialmente de viviendas, desde que la administración Trump amplió sus redadas migratorias en Chicago. En particular, la organización ayuda a las familias a considerar un poder notarial financiero para decidir qué hacer con su vivienda.

“En caso de que algo les ocurra, hay alguien aquí que puede continuar haciendo los pagos o decidir qué hacer con la casa”, explicó. “Queremos que la riqueza que se ha creado permanezca dentro de la familia”.

Planificación para la custodia y tutela de los hijos

Los padres indocumentados pueden designar legalmente tutores para sus hijos en caso de ser detenidos o deportados. LoVoi recomendó que las familias empiecen con la sección sobre custodia infantil del manual, que es el primer capítulo.

“Cuando una persona indocumentada abre la guía por primera vez, creo que debe referirse primero a la sección de custodia de los hijos, y luego a los capítulos sobre bancos”, dijo. “Lo más probable es que tengan una cuenta bancaria, una casa o un auto en Estados Unidos”.

Se recomienda que las familias elijan a alguien confiable, que conozca las rutinas, la escuela y las necesidades médicas de los niños, y que formalicen estos arreglos mediante acuerdos legales de tutela. En Illinois, los padres pueden designar un tutor temporal para sus hijos por hasta un año. Además, una Declaración de Autorización del Cuidador permite que un cuidador designado tome decisiones de salud y educación sin afectar los derechos parentales.

La actualización del manual de 2025 también incluye orientación sobre cómo ayudar a los niños a sobrellevar los efectos psicológicos de la deportación. El manual ofrece estrategias para hablar con los hijos sobre la deportación y proporciona una lista de recursos de salud mental.

“Nos dimos cuenta de que hay consecuencias e implicaciones para los niños que van mucho más allá de lo legal, y que realmente debemos considerar los aspectos psicológicos de la deportación”, dijo LoVoi.

La organización Appleseed Network creó un Manual de Preparación para la Deportación, disponible en deportationpreparation.org (Cortesía de Appleseed Network) Crédito: Cortesía

Dónde encontrar ayuda

El manual fue diseñado para ser simple y accesible tanto para inmigrantes como para los profesionales que los asisten, como trabajadores sociales, enfermeros o líderes religiosos, e incluye alrededor de 1,500 horas de trabajo y de investigación pro bono.

“Realmente tratamos de hacerlo paso a paso”, dijo LoVoi. “También está traducido al español y ahora tiene una función de búsqueda, de modo que alguien puede escribir ‘mis hijos’, ‘mi casa’ o ‘mi carro’, y el sitio los dirige a los capítulos más relevantes para su situación. Nuestro lema es llegar a las personas donde están”.

Para las familias que buscan proteger su hogar, su dinero y a sus hijos, el Manual de Preparación para la Deportación es un paso hacia la estabilidad en un mundo incierto. Está disponible gratuitamente en línea en deportationpreparation.org.

El abogado de Chicago Roberto Romero-Pérez desarrolló la iniciativa ‘Planificación Patrimonial para Familias Indocumentadas’ durante la primera administración Trump. Ante el creciente interés comunitario a principios de este año, la iniciativa, ahora administrada por la Asociación de Abogados Hispanos de Illinois (hlai.org/derechos), ofrece servicios gratuitos ampliados para familias indocumentadas, explicó Romero-Pérez. Estos servicios, realizados en colaboración con Latinos Progresando, incluyen poderes notariales para la protección de bienes y tutela temporal de menores.

“Estoy seguro de que esta colaboración seguirá brindando un apoyo significativo a quienes más lo necesitan”, dijo Romero-Pérez.

Recursos de ayuda

Manual de Preparación para la Deportación de Appleseed Network: deportationpreparation.org.

Información sobre derechos de la Asociación de Abogados Hispanos de Illinois: hlai.org/derechos.

Ayuda legal de la Illinois Legal Aid Online: es.illinoislegalaid.org.

Ayuda legal de Chicago Volunteer Legal Services: www.cvls.org.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.