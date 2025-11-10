Silueta, encierro e identidad del inmigrante en la obra de Juan Luis Landaeta

Con una trayectoria que entrelaza la palabra escrita y la creación visual, el artista venezolano Juan Luis Landaeta llega a Chicago para presentar una exposición que a la vez que refleja un sentir personal se proyecta en la experiencia del inmigrante. Radicado en Nueva York, Landaeta ha desarrollado una obra que combina su formación como escritor con la exploración plástica y en su más reciente trabajo propone una reflexión visual sobre el encierro, la persecución y la condición del inmigrante.

Landaeta conversó con Jesús Del Toro, director de La Raza, sobre su exhibición en Chicago.

La exposición, titulada ‘El encierro es un vocabulario’ (‘Confinement Is a Vocabulary’), se inaugura el 13 de noviembre de 2025 (6 pm) en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Chicago (50 W Erie St, Chicago, IL 60654), una institución que Landaeta considera de gran significado, al igual que México. “México es en realidad la representación que tenemos los inmigrantes latinos en Estados Unidos…, es el número más grande [de inmigrantes], la gente más chida”, dijo Landaeta, quien destaca el papel de la UNAM como un puente cultural y académico. “Tanto así que es una universidad que tiene una sede en otro país, en una ciudad representativa no solamente para los mexicanos sino para los latinos, especialmente en este momento que vivimos como en Chicago”.

La colaboración con la UNAM permitió presentar por primera vez este nuevo ciclo de obras que resumen el trabajo del último año del artista. La muestra, curada por Ionit Behar (DePaul Art Museum), presenta ocho obras de distintos formatos, desde piezas grandes de 48 x 60 pulgadas hasta otras de tamaño medio. En ellas, Landaeta representa escenas que abarcan desde la opresión hasta la redención, pasando por el encierro físico y psicológico. La muestra tiene “escenas del encierro, escenas de la redención, escenas de la libertad, escenas de la opresión…”, explicó Landaeta, quien además incorpora elementos de la cultura popular para amplificar su mensaje. “Incluso la Estatua de la Libertad entra dentro de ese idioma de amenaza, de miedo y de inestabilidad que une a todo este grupo de obras donde la gente está señalada”.

El personaje central de estas piezas es “el señalado”, figura que representa al propio artista en muchas ocasiones. La flecha, como icono del señalamiento, tiene una presencia en varias de las obras. “Lo que nos señala no siempre nos alcanza. Por eso digo que a veces el encierro es formal, físico y a veces es psicológico”, explicó. Para Landaeta, la obra nace de una urgencia de opinar desde su propia experiencia como inmigrante en Estados Unidos. “La primera cosa que soy en este país y en esta ciudad es alguien que no es de ahí. Soy inmigrante”.

El artista subraya que, aunque él personalmente no ha vivido amenazas directas en Nueva York, se siente parte de una comunidad que ha sido “vilmente señalada, perseguida, vilipendiada y utilizada”.

Este sentido de pertenencia colectiva impregna sus obras más recientes, que marcan una evolución en su lenguaje plástico. “Más allá de estar expresándome, como puede ocurrir en cualquier manifestación artística, honestamente en cada uno de estos cuadros yo sentí que estaba opinando”, afirmó. En sus lienzos, los cuerpos oprimidos y señalados son siluetas que simbolizan tanto sufrimiento como resistencia, opresión y liberación.

Aunque su trayectoria comenzó en el campo de la escritura —ganó premios literarios en poesía y realizó una maestría en escritura creativa— Landaeta encontró en las artes visuales un segundo idioma de expresión y su llegada a Nueva York le permitió reconciliar ambas formas de expresión, inspirándose en una rica tradición de artistas visuales que también han cultivado la literatura. “Para mí es como la gente que es políglota. Es la posibilidad de comunicarse en distintos lenguajes”, dijo. El vínculo entre ambas disciplinas se manifestó primero a través de la caligrafía, un punto intermedio que lo ayudó a comprender que la escritura es lenguaje y que, a través de la tinta, también podía ser materia.

“La tinta se te chorrea, la tinta te ensucia, la tinta huele, la tinta tiene espesor, etcétera. En ese momento no era pintura, pero era tinta. Y ese diálogo, ese arte intermedio entre las dos cosas que es la caligrafía, me motivó mucho”, comentó Landaeta sobre su tránsito de doble vía entre las letras y las artes visuales.

Landaeta presentó recientemente su libro ‘Roca Tarpeya’, centrado en el Helicoide, una supercárcel política en Venezuela que en su origen iba a ser un centro comercial. Al abordar la temática de la violencia logró después también que esta permeara su obra visual. “Hubo un día en el que vi uno de estos cuerpos salirse del cubo y sonreí. Me sentí muy bien porque sentí que yo mismo había atravesado por un período, sí, mental o existencial, del que estaba saliendo y que representaba también la esperanza y la posibilidad de que las cosas cambien. Que es al final la esperanza de cualquier inmigrante, ¿no?”, comenta Landaeta.

El artista venezolano Juan Luis Landaeta con las obras que integran la muestra que se expone en la UNAM Chicago del 13 de noviembre al 11 de diciembre de 2026. (Cortesía Juan Luis Landaeta) Crédito: Cortesía

En su tránsito creativo, Landaeta experimentó con la silueta como vehículo expresivo. En su trabajo más reciente, los cuerpos “son cuerpos como contraluz. No, no tienen gestos faciales, por ejemplo. Son cuerpos trabajados desde su silueta. Para llegar ahí hice un estudio profundo del retrato. Lo primero que yo quería hacer era retratos y luego un estudio de mi lenguaje y de mi paleta, de mis influencias, de los artistas que yo sentía que estaban informando mi hechura y lo que yo quería configurar”, dijo Landaeta. Así, su obra actual recoge una síntesis de años de exploración en múltiples lenguajes visuales y literarios, dando forma a una propuesta que es tanto introspectiva como socialmente incisiva.

De cara al futuro, Landaeta anticipa que ‘El encierro es un vocabulario’ podría exponerse en otros espacios en Estados Unidos en el próximo año, aunque nada está confirmado todavía. “Mi trabajo y mi exploración sobre mi condición existencial como ser humano y como inmigrante en Estados Unidos estoy seguro de que va a continuar,” aseguró.

En una ciudad como Chicago, marcada por la diversidad cultural y las historias migrantes, la exposición de Juan Luis Landaeta se presenta como una oportunidad única para reflexionar sobre los lenguajes del encierro, la memoria del exilio y la persistencia de la esperanza.

Dato Exacto

La muestra ‘El encierro es un vocabulario’ (‘Confinement Is a Vocabulary’) de Juan Luis Landaeta se exhibe del 13 de noviembre al 11 de diciembre de 2025 en la sede de la UNAM Chicago (50 W Erie St, Chicago, IL 60654).

