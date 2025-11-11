Gregory Bovino y agentes de la Patrulla Fronteriza podrían retirarse de Chicago

Funcionarios federales informaron que el oficial Gregory Bovino y un contingente de agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU bajo su mando podrían retirarse del área de Chicago tan pronto como esta semana, lo que podría poner fin a uno de los despliegues de control migratorio más visibles en la ciudad en los últimos años.

Fuentes familiarizadas con la planificación dijeron a CBS News que, aunque algunos miembros del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podrían permanecer, la fuerza principal de la Patrulla Fronteriza en Chicago está programada para ser reasignada. La medida llega después de meses de operaciones controvertidas dirigidas a inmigrantes indocumentados y barrios con gran población inmigrante.

El despliegue, conocido como Operation Midway Blitz, comenzó a principios de este otoño con más de 200 agentes enviados a Chicago y sus suburbios. Según los funcionarios, la misión estaba diseñada para abordar la inmigración ilegal y los delitos asociados. Sin embargo, la presencia federal recibió fuertes críticas de activistas comunitarios, líderes locales y grupos de derechos civiles, quienes afirmaron que las operaciones eran excesivas y generaban temor entre los residentes.

Bovino, un veterano oficial de la Patrulla Fronteriza que anteriormente supervisó operaciones en la frontera entre California y México y en las redadas en Los Ángeles en el verano, se convirtió en la cara pública del despliegue en Chicago. Participó en acciones de alto perfil, algunas de las cuales involucraron confrontaciones con manifestantes y reportes sobre el uso de gas lacrimógeno. Bovino ha defendido las operaciones y el uso de la fuerza, incluso en tribunales federales.

El escrutinio legal sobre el liderazgo de Bovino en Chicago se ha intensificado. La jueza federal de distrito Sara Ellis ha emitido fallos muy críticos sobre las operaciones federales. El 6 de noviembre otorgó una orden preliminar que prohíbe a los agentes federales desplegar gas lacrimógeno u otras armas de control de disturbios a menos que exista una “amenaza inmediata de daño físico”, y exige que los agentes den advertencias, usen cámaras corporales y muestren identificación. La orden también protege a periodistas y manifestantes que ejercen sus derechos de la Primera Enmienda.

La jueza Ellis señaló a Bovino en su fallo, mencionando que había admitido bajo juramento haber mentido sobre haber sido golpeado por una piedra antes de desplegar gas lacrimógeno en el vecindario de Little Village. Escribió que la presentación del gobierno “carece de credibilidad”. En audiencias anteriores, había ordenado a Bovino informar diariamente sobre incidentes de uso de fuerza, imágenes de cámaras corporales y datos de arrestos, orden que luego fue suspendida por un tribunal de apelaciones.

El posible retiro de Bovino y sus agentes podría reflejar un cambio en la estrategia federal ante la creciente presión legal y política. Funcionarios han indicado que algunos agentes podrían ser reasignados a otros “puntos críticos” como Charlotte, Carolina del Norte. Aunque la medida podría reducir las tensiones en los barrios de Chicago, se espera que la aplicación federal a través del ICE continúe y que algunas unidades de la Patrulla Fronteriza permanezcan en la región.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en X: “No nos estamos yendo de Chicago” y citó una disminución del crimen callejero en la ciudad desde el inicio de la Operation Midway Blitz.

El gobernador JB Pritzker respondió a los informes en una conferencia de prensa el martes.

“Los habitantes de Chicago merecían algo mejor que tener al CBP y a Greg Bovino en esta ciudad, pero no diría que ahora estaremos libres de estos vecindarios aterrorizados porque ICE y CBP probablemente seguirán aquí, aunque con menos personal”, dijo. “Tendremos que seguir protegiendo a nuestros vecinos”.

Líderes comunitarios de La Villita organizaron una vigilia el martes en oposición a la presencia federal, citando miedo e incertidumbre causados por el despliegue. Los activistas ven la posible retirada como una victoria simbólica, pero subrayan la importancia de la supervisión y la rendición de cuentas continuas.

El calendario para la partida de Bovino sigue siendo tentativo, y los funcionarios federales advirtieron que los planes podrían cambiar.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.