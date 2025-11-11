Veteranos y miembros de la Guardia Nacional se manifiestan en Chicago

En una fría mañana del Día de los Veteranos en el centro de Chicago, decenas de veteranos, miembros sindicales y defensores de los derechos de los inmigrantes se reunieron en el Monumento a los Veteranos de Vietnam, en el Loop, para transmitir un mensaje unificado: “No a ICE, no a los recortes, no a la ocupación”.

Organizada por About Face: Veterans Against the War (Veteranos contra la Guerra), la manifestación reunió a miembros de la Guardia Nacional de Illinois, del Sindicato de Maestros de Chicago y de organizaciones comunitarias locales, quienes denunciaron lo que describieron como los ataques ilegales de ICE, los recortes mortales a programas sociales, la continua ocupación de Palestina y el conflicto con Venezuela.

“Nosotros, como veteranos, estamos cansados de que nos den las gracias por nuestro servicio en un país que continúa ocupando nuestras comunidades, desinvirtiendo en nuestra propia gente y privando de derechos a las mismas personas que servimos para proteger”, dijo la veterana Arti Walker-Peddakotla, presidenta de la junta directiva de About Face.

La congresista estadounidense Delia Ramírez, quien se presentó como “una orgullosa hija de inmigrantes guatemaltecos y esposa de un exbeneficiario de DACA”, se dirigió a la multitud para hablar sobre los sistemas interconectados de opresión.

“Todo lo que está ocurriendo, los recortes a los servicios de los que dependen los estadounidenses, la detención y deportación masiva, los ataques a los defensores de derechos humanos, la muerte y el desplazamiento del pueblo palestino, la militarización de nuestras ciudades y las amenazas contra nuestros vecinos, está todo interconectado”, dijo.

Ramírez planteó que líderes sin rendición de cuentas están llevando a cabo campañas de terror conectadas, desde Palestina hasta Chicago, intentando avanzar agendas fascistas al presentar a distintos grupos de inmigrantes como enemigos públicos y silenciar la disidencia. Su objetivo, dijo, es robar a las familias la oportunidad de tener un futuro próspero para enriquecer a sus amigos y donantes multimillonarios.

Como miembro de alto rango del subcomité de supervisión e investigación del Comité de Asuntos de Veteranos, que representa a más de 20,000 veteranos en su distrito, Ramírez criticó la propuesta presupuestaria del expresidente Trump. Dijo que los republicanos están impulsando un presupuesto que conduciría a la hambruna, el desplazamiento y la muerte de estadounidenses, mientras inyectan 150,000 millones de dólares en lo que ella llamó el “departamento del terror”, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).

Ramírez describió al DHS como fuera de control, operando como una fuerza de terror que ignora la ley, rechaza la rendición de cuentas y pisotea los cimientos constitucionales. Detalló las condiciones alarmantes en los centros de detención, incluyendo gusanos en la comida, inodoros fuera de servicio e insectos portadores de enfermedades que amenazan el bienestar de las personas detenidas allí.

La congresista también presentó sus esfuerzos legislativos, incluyendo su voto en contra de la ayuda militar a Israel, su patrocinio del proyecto Block the Bombs, su copatrocinio de la No Secret Police Act, que exige identificación a las fuerzas del orden, y su apoyo a la Protecting Sensitive Locations Act para proteger hospitales, escuelas, iglesias y guarderías. Instó a los ciudadanos a presionar a sus representantes para que apoyen estas leyes.

“Es nuestra responsabilidad no poner excusas por estar en minoría, sino ser el partido de la oposición: oposición al fascismo, oposición a [la secretaría de Seguridad Nacional] Kristi Noem, oposición a Donald Trump, oposición a [el comandante de la Patrulla Fronteriza Greg] Bovino, oposición a todos ellos”, dijo la congresista. “Y decir: ‘No en mi nombre, no hoy, no mañana, nunca,’ porque los haremos rendir cuentas, y lo haremos juntos”.

Dylan Blaha, exinvestigador sobre el cáncer que sirvió casi 13 años en la Guardia Nacional de Illinois, también se dirigió a la multitud, hablando sobre su negativa pública a cumplir posibles órdenes de despliegue contra ciudades estadounidenses.

Blaha dijo que, después de que el presidente Trump amenazó abiertamente a ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Chicago y Portland, él grabó videos instando a los miembros del servicio a recordar su juramento constitucional y a desobedecer órdenes ilegales, tal como exige la ley militar.

“En respuesta, el ejército suspendió mi autorización de seguridad e inició una investigación 15-6”, dijo Blaha, refiriéndose a una investigación por mala conducta. “Esto no es normal. Esto es persecución política porque hablé en contra de nuestro gobierno fascista”.

Blaha, quien se postula para el Congreso en el Distrito 13 de Illinois, agregó que el tiempo se está agotando para la democracia. Argumentó que los nacionalistas cristianos blancos y los multimillonarios están impulsando su agenda mientras la clase trabajadora permanece desprotegida.

“Estados Unidos es para los trabajadores y no para los multimillonarios. Estados Unidos es para todas las personas, sin importar su raza, identidad de género, religión, etnia, orientación sexual o el color de su piel”, dijo Blaha, entre los aplausos del público. “Nos corresponde a nosotros proteger a nuestros vecinos. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que alguien lo haga por nosotros”.

Veteranos, sindicalistas, activistas proinmigrantes y otras personas se manifestaron en Chicago contra la guerra, las redadas de inmigración, la guerra, los recortes en programas públicos y la militarización de la ciudad. (Ashley Quincin / La Raza) Crédito: Impremedia

Mohamed Yasin, de la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) y de los Servicios Familiares Árabes, dijo a la multitud que los informes indicaban que los agentes de la Patrulla Fronteriza abandonarían la ciudad esta semana. Fue la resistencia comunitaria la que los expulsó de Chicago, afirmó.

Pidió a todos que siguieran llamando a la Línea Directa de la Red de Apoyo Familiar, subrayando que ha sido fundamental para documentar toda la actividad del ICE.

“No somos criminales violentos”, dijo Yasin. “Ellos son los criminales violentos que están viniendo a nuestra ciudad”.

Los asistentes a la manifestación, encabezados por una formación de veteranos que portaban una pancarta con la frase “Veteranos dicen no: No al ICE, no a los recortes, no a la ocupación”, marcharon luego hacia el Ayuntamiento. Los manifestantes señalaron específicamente al concejal Bill Conway, cuyo padre multimillonario fundó The Carlyle Group, una firma de capital privado con contratos vinculados al DHS y al ICE.

“Él y su familia han amasado miles de millones en ganancias del complejo militar-industrial. Exigimos que devuelva ese dinero a quienes se lo arrebató”, dijo el veterano Ariel Basora.

La marcha continuó hacia la Plaza Federal mientras los manifestantes coreaban y cantaban: “¡Somos los veteranos! ¡Los veteranos contra la guerra!”.

“No basta con hablar en contra de esos ataques cuando hay personas que realmente están ganando dinero con esos ataques”, dijo Aaron Hughes, quien sirvió en la Guardia Nacional de Illinois. “Nos sentimos honrados de estar junto a nuestros hermanos y hermanas sindicalistas en este día y denunciar las ganancias obtenidas a costa de los derechos humanos”.

La manifestación y la marcha coincidieron con la ceremonia anual de conmemoración del Día de los Veteranos en el Soldier Field, donde el gobernador J. Pritzker y el alcalde Brandon Johnson ofrecieron discursos.

