Padres y maestros de la escuela Shields se oponen a compartir su edificio con la chárter Cisneros

Padres de familia y personal de una escuela pública en Brighton Park respondieron con un resonante “no”, el pasado miércoles 19 de noviembre durante una junta comunitaria, a una propuesta de co-facilitar su espacio a una escuela charter del Grupo Acero.

Los padres de familia entregaron un total de 285 peticiones firmadas por padres de familia y maestros de la Primaria James Shields a un representante de las Escuelas Públicas de Chicago.

Al parecer, según explicó Conrad Timbers-Ausar, funcionario de las Escuelas Publicas de Chicago, la escuela chárter Sandra Cisneros, del Grupo Acero, sometió una propuesta el 31 de octubre a CPS para que los dejen coutilizar el espacio de la Primaria James Shields.

De llegar a concretarse esta petición, la Primaria Shields, en 4250 S. Rockwell Street, en Brighton Park, tendría que compartir sus salones, sus dos únicos baños (uno para niños y otro para niñas) y un solo auditorio.

Además, bajo esta idea, la Primaria Shields tendría que cofacilitar su reducido espacio para el recreo de los niños con los 235 estudiantes de la Escuela Cisneros.

Actualmente, la Escuela Cisneros funciona desde su apertura en 2744 W. Pershing Road, también en el barrio de Brighton Park.

Pero, además, dijo Timbers-Ausar, la Escuela Cisneros quiere seguir funcionando como escuela chárter abierta para alumnos de toda la ciudad.

Si se mudaran a compartir el espacio en la Shields, Timbers-Ausar dijo que la escuela de Acero quiere tener sus propios maestros y director y sus propias reglas.

Uno tras otro, padres de la Escuela Shields protestaron por esta idea de cofacilitar su espacio.

La palabra usada frecuentemente por los padres de familia fue que sería “muy caótico” tener dos escuelas en un solo lugar.

Los padres protestaron diciendo que ahora las escuelas Acero quieren ayuda, pero años atrás al abrir unas escuelas Acero en Brighton Park, no muy lejos de la Shields, muchos estudiantes de la Shields se fueron a las escuelas Acero.

Timbers-Ausar agregó ante los padres que él le dará su sentir y reporte a la CEO de las Escuelas Publicas de Chicago Macquline King el 1 de diciembre y, según ella decida, esta decisión iría al peno de la Junta de Educación de Chicago.

Pero ¿qué problemas tiene la escuela Cisneros, una escuela Acero?, preguntaron los padres de la Shields?

Tal parece, dijo Timbers-Ausar, que hay varios problemas serios con el edificio en donde está ubicada la escuela Cisneros.

El gimnasio de la primaria Cisneros se inunda repetidas veces y el bóiler para calentar el agua en dicha escuela ya no funciona del todo bien pues tiene 42 años.

Reparar estas fallas y otras ahí le costaría a las Escuelas Publicas de Chicago unos $15 millones de dólares, ya que las escuelas de Acero están casi en bancarrota y algunas van a ser cerradas o convertidas en escuelas públicas de esta ciudad.

Maestros y padres de la Shields dijeron que ellos darían la bienvenida individualmente a los estudiantes de la Cisneros si ellos quieren ser parte de la Shields.

Pero, dijeron padres y maestros, no están de acuerdo en tener dos grupos de maestros y dos escuelas diferentes en un mismo lugar.

La Escuela Shields tiene 450 estudiantes de kínder a cuarto grado. La Escuela Cisneros tiene 225 estudiantes de kínder a octavo grado.

Otra fuente de La Raza le informó a este periódico que no todos los 37 maestros de la Escuela Cisneros están acreditados por CPS para dar clases.

Otro problema que los padres y maestros de la Escuela Shields dijeron a Timbers-Ausar es que CPS les dio un muy breve aviso de esta propuesta y además los padres y maestros de la Shields se quejaron de que hay poca transparencia en esta propuesta.

Timbers-Ausar alegó que bajo la ley estatal se debe dar atención a la petición de la escuela Cisneros.

De llegar a concretarse esta propuesta o petición, esta entraría en vigor el 1 de julio de 2026.

Por su parte, los padres y maestros de la escuela Shields le dijeron a Timbers-Ausar que informe a CPS que esta propuesta causaría caos y confusión y minaría la cultura de aprendizaje que ya existe en la Shields.

Hay otras escuelas en el área a las que CPS podría consultar para ver si ellas pueden acomodar a esta petición.

Por su parte, Mary Ann Fergus, directora ejecutiva de Relaciones de Prensa para CPS, nos dijo lo siguiente:

“CPS permanece comprometido para asegurar que todos los estudiantes y el personal tengan acceso a ambientes educativos y de aprendizaje que sean limpios, seguros y saludables.

Fergus dijo que a finales de octubre la escuela Acero Cisneros sometió una petición formal debido a la antigüedad de su edificio.

Acero y la Arquidiócesis (dueños del edifico en donde está Cisneros) dijo Fergus, han identificado serios problemas en su edificio. Esto incluye escape de agua que ha inundado y dañado su gimnasio. También hay problemas con el gas y emisiones de olor del antiguo bóiler.

Se dijo que el edificio donde opera la escuela Cisneros tiene 70 años y requiere reparaciones que a la larga son muy costosas.

Aunque Timbers-Ausar dijo a los padres y maestros que el cambio que busca la Escuela Cisneros sería para julio de 2026, Fergus dijo a La Raza que esto, si acaso, seria para el año escolar 2027.

