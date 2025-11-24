El senador Gallego pide apoyar a negocios de La Villita mientras se recuperan de redadas migratorias

El senador estadounidense por Arizona Rubén Gallego, miembro del Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, pidió el pasado viernes que los habitantes de Chicago apoyen a los negocios de La Villita tras las intensificadas operaciones migratorias federales que golpearon el vecindario este otoño.

Gallego nació en el South Side de Chicago, por lo que mantiene una conexión con la ciudad.

Líderes comunitarios detallaron al senador la magnitud de la interrupción causada por semanas de operativos a lo largo de la Calle 26, un corredor comercial que genera ventas por cientos de millones al año y que funciona como uno de los motores económicos más importantes de Chicago. Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza realizaron redadas cerca de hogares y negocios, utilizando en ocasiones fuerza física, gas pimienta y gas lacrimógeno contra residentes.

“Miles de personas dependen de esta área todos los días para trabajar, hacer mandados, comprar y abrir nuevos negocios”, dijo Jennifer Aguilar, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de La Villita. “En las últimas semanas, la vida diaria se ha visto interrumpida de una manera que nunca habíamos visto en nuestra comunidad. Lo que hemos presenciado no ha sido una aplicación de la ley migratoria estándar. Ha sido intimidante. Ha sido un caos. Y ha creado un peligro real y miedo para familias, niños, trabajadores y pequeños negocios”.

Gallego recorrió varios comercios de propietarios latinos afectados por la disminución del flujo de clientes y de las ventas, incluidos Food Market La Chiquita, la boutique Dear Fifteen by Solei, Panadería Coral y Carnitas Uruapan. Lo acompañaron Aguilar, el concejal del Distrito 36, Gilbert Villegas, y el director ejecutivo de The Resurrection Project, Raúl Raymundo, quienes señalaron que los operativos han desestabilizado a una comunidad cuyo dinamismo económico ha sostenido durante décadas al suroeste de la ciudad.

Gallego, cuya familia extendida aún vive en el área de Chicago, dijo sentirse alarmado por las imágenes de agentes federales patrullando La Villita con equipo de estilo militar, una escena que comparó con su despliegue en Irak y no con un distrito comercial comunitario. El senador señaló que estas tácticas militarizadas “tratan a esta comunidad como si fuera el enemigo” en lugar de reconocer sus aportes sociales y económicos esenciales.

“Yo crecí aquí. Tengo familia que ha vivido aquí toda su vida, viendo cómo detienen a sus vecinos de camino al trabajo, a la escuela, o afuera de sus propias casas”, dijo Gallego. “Este tipo de aplicación de la ley migratoria no nos hace más seguros. Es un ataque contra nuestra comunidad que nos divide y va en contra del tejido mismo de nuestra sociedad”.

Los dueños de negocios afirman que el impacto económico fue inmediato. Mónica Pérez Sánchez, propietaria de Dear Fifteen by Solei, dijo a La Raza que las ventas y citas cayeron drásticamente en el punto más alto de los operativos, reduciéndose sus agendas de fin de semana a menos de la mitad.

“Inmediatamente vimos la diferencia,” dijo. “La gente llamaba para cancelar las citas que ya teníamos, incluso gente que ya venía a recoger sus vestidos. Algunos tuvimos que llevarlos a otro estado porque la gente tenía temor de venir a recoger”.

Inocencio Carbajal fundó el icónico restaurante Carnitas Uruapan en Pilsen en 1975 y ahora su hijo Marcos opera la ubicación principal en la Calle 26. Inocencio dijo que el restaurante también vio una caída considerable en ventas durante la intensificación de la presencia de ICE, y que lo que vio le pareció indignante.

“Es una injusticia,” dijo Inocencio a La Raza. “Es un abuso… Nosotros los latinos venimos a trabajar”.

El senador por Arizona Rubén Gallego (al micrófono), nacido en Chicago, visitó negocios en la Calle 26 de La Villita. (Ashley Quincin / La Raza) Crédito: Impremedia

En una conferencia de prensa en la parte trasera de Carnitas Uruapan, Gallego condenó el perfilamiento racial y la separación de familias, afirmando que “nadie votó por este tipo de caos”. También prometió que su comité buscará supervisión sobre el uso de recursos federales desplegados en Estados Unidos.

Él instó a los habitantes de Chicago a seguir apoyando a los negocios locales y enfatizó que la respuesta de La Villita, la unidad entre residentes, defensores y propietarios de comercios, debería servir como ejemplo a nivel nacional.

“Nacimos para luchar, y ciertamente no vamos a dejar que nos saquen de este país”, dijo Gallego. “No vamos a dejar que nos hagan sentir que no pertenecemos aquí. Por favor, mantengan la fe. Sigan luchando. Vamos a superar esto juntos”.

