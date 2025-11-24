Juez federal reprende al gobierno federal por acción violenta de agentes de inmigración en Chicago

A pesar del giro mediático que el Departamento de Seguridad Interna y la Patrulla Fronteriza han dado a la ‘Operación Midway Blitz’ en el área de Chicago, afirmando que todo se hizo dentro de la ley, una resolución de una juez federal confirma todo lo contrario.

“La Corte encuentra a la evidencia de los acusados simplemente no creíble”, indicó la juez Sarah L. Ellis al otorgar una orden preliminar contra el uso de la fuerza por agentes federales contra manifestantes y observadores en el área de Chicago.

La resolución de 233 palabras de la juez Ellis documentó meses de “terror, brutalidad y mentiras” en contra de las comunidades en la ciudad de Chicago y suburbios vecinos por parte de los agentes federales que realizaron redadas y detenciones de inmigración.

Ellis, de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, dio su fallo hace algunos días en el caso de ‘Chicago Headline Club vs Noem’.

Esta demanda, presentada por una extensa coalición de manifestantes, clérigos y reporteros, buscó restringir a las tropas federales de continuar usando fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos.

Al parecer, desde la semana pasada la gran mayoría de los agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) han salido de la zona de Chicago.

El comandante de la ‘Operación Midway Blitz’, Gregory Bovino, habría sido enviado a Charlotte, Carolina del Norte, donde se registraron fuertes redadas de inmigración, y tal parece que de ahí los agentes federales partirán a la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana.

Por ahora, existe un poco de paz otra vez en la comunidad de La Villita, una de las comunidades mexicanas mas afectadas por los ataques de ICE.

Voceros del bufete legal de Loevy + Loevy dijeron que el documento de 233 páginas de la juez Ellis, en donde se documentan los abusos de DHS y cómo oficiales del gobierno mintieron para justificar esos abusos, quedará en la historia como uno de los documentos definitivos de la segunda administración de Trump.

A la fecha, cerca de 66,000 inmigrantes han sido detenidos en todo el país y se calcula que en la ‘Operación Midway Blitz’ fueron detenidos cerca de 5,000 inmigrantes en el área de Chicago, según cifras oficiales.

“Los demandantes sometieron una montaña de evidencia, proveyendo a la Corte con más de 80 declaraciones, numerosos videos y artículos y otra evidencia”, escribió la juez Ellis en su resolución. “Los acusados no refutaron nada que los demandantes presentaron en sus declaraciones o testimonio, y hasta con videos de cámara”.

La juez Ellis dijo que los videos y otra evidencia sometidos por el gobierno para justificar sus acciones, estos mostraron todo lo contrario.

“Una revisión de ellos muestra lo opuesto, así apoyando los reclamos de los acusantes y quitando credibilidad a los reclamos de los acusados [el gobierno federal]”, dijo Ellis.

Abogados de Loevy + Loevy dijeron que, a lo largo de la orden de la juez, que más bien se puede llamar un libro, ella documenta docenas de incidentes donde los agentes de ICE usaron fuerza excesiva.

En cada instancia Ellis cita evidencia que claramente disputa los reclamos del gobierno y cita las mentiras usadas por el gobierno para justificar sus acciones.

Esas mentiras, que la juez Ellis cataloga a plenitud, van de lo general (como persistentemente categorizar protestas pacíficas como “violentas”) a lo específico (como en el caso de Bovino, que niega haber usado fuerza después de que se publicaron videos en donde Bovino tumba a un manifestante o lanza gas lacrimógeno en un incidente en La Villita). Bovino admitió haber mentido al respecto.

La juez Ellis además refuto la narrativa de DHS de que los agentes federales “enfrentan constante peligro de carros que los envisten a propósito”.

En la corte un oficial de la Patrulla Fronteriza dijo que los agentes son “embestidos por autos” cada día de la ‘Operación Midway Blitz’. Y Tricia McLaughlin, vocera de DHS, dijo que hubo “78 ataques vehiculares” contra la Patrulla Fronteriza este año y 28 ataques vehiculares contra agentes de ICE. “Un aumento de 1,300 por ciento”, reclamo McLaughlin.

Pero la juez Ellis al examinar un video encontró que el agente “manejo erráticamente y forzó a otros vehículos a enfrenar en un intento de forzar accidentes que los agentes podían usar como justificación para emplear la fuerza”.

En uno de los casos con más alto perfil, la hispana Marimar Martínez fue tiroteada cinco veces por el agente de la Patrulla Fronteriza Charles Exum el 4 de octubre.

DHS alegó que Martínez portaba un arma semiautomática de alto calibre y que el agente Exum la tiroteó en defensa propia después que supuestamente 10 carros lo cercaron.

Sin embargo, otro juez federal retiro todos los cargos contra Martínez.

En conclusión, “el área de Chicago que esta Corte ve… es un lugar vibrante, lleno de vida y esperanza, constantemente reconstruyéndose a sí mismo para crear una sociedad más justa”, dijo la juez Ellis.

