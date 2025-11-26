Lanzan iniciativa de emergencia para liberar a inmigrantes arrestados durante redadas en Chicago

Tras la orden de un tribunal federal que exige la liberación de cientos de personas arrestadas sin órdenes judiciales durante la reciente Operación Midway Blitz, el Fondo de Fianzas de Inmigración del Medio Oeste (MIBF) lanzó una campaña urgente de recaudación para ayudar a las familias a obtener la liberación de sus seres queridos bajo custodia de ICE.

La campaña, llamada Midway to Freedom, busca recaudar suficiente dinero para cubrir la fianza mínima de inmigración de $1,500 fijada por el juez federal Jeffrey Cummings para cada persona detenida ilegalmente. Aunque alrededor de 615 personas son elegibles de inmediato para ser liberadas, abogados estiman que el fallo podría afectar a miles en todo el Medio Oeste.

Los fondos recaudados a través de Midway to Freedom se usarán para pagar fianzas migratorias de personas detenidas en Illinois, Indiana, Wisconsin y Kentucky. Si posteriormente un juez determina que los arrestos violaron el decreto de consentimiento Castañón Nava, que prohíbe a ICE arrestar sin una orden o causa probable, las fianzas serán devueltas al fondo y reutilizadas en futuros casos.

Liderazgos de MIBF señalaron que el alcance de la Operación Midway Blitz y la necesidad repentina de asistencia de fianzas en tiempo real han generado un nivel extraordinario de urgencia. Sin embargo, la organización ya venía enfrentando un año especialmente difícil incluso antes de los arrestos masivos.

“Este ha sido un año de tremendo apoyo. Hemos logrado liberar a 60 personas en lo que va del año”, dijo recientemente a La Raza Alejandra Oliva, covicepresidenta de MIBF. “Seguimos recibiendo solicitudes con mucha regularidad”.

Oliva explicó que el número y el monto de las fianzas fluctuaron ampliamente durante 2025 debido a cambios en las políticas federales. A principios de año, el gobierno federal emitió pautas que “realmente limitaron el número de personas que podían ser elegibles para una fianza”, dijo Oliva. Al mismo tiempo, todas las fianzas que el fondo presentaba estaban siendo impugnadas, añadió.

Aunque la fianza mínima de inmigración sigue siendo $1,500, Oliva dijo que cada vez más jueces imponen montos mucho más altos.

“Este año, hemos visto con mucha más frecuencia fianzas entre 10,000 y 20,000 dólares y la semana pasada pagamos una fianza de $50,000 para una persona”, señaló.

Según Oliva, las decisiones sobre fianzas varían significativamente según el juez asignado a cada caso. Pero los costos crecientes hacen que la ayuda mutua sea indispensable.

“Cuando empiezas a ver montos de $10,000 para arriba, eso se vuelve realmente, realmente complicado para que las personas puedan cubrirlo individualmente”, dijo Oliva. “Creo que esa es una de las cosas en las que hemos estado realmente agradecidas de poder intervenir”.

Con todo, el pago de estas fianzas probablemente no beneficie a todos los inmigrantes detenidos y hay límites y restricciones relevantes.

Oliva describió el proceso de fianza migratoria como mucho más restrictivo que el de las fianzas penales. Las fianzas de inmigración requieren el pago total por adelantado, a diferencia de las penales, que solo exigen un porcentaje. Además, la manera en que una persona ingresó a Estados Unidos es un factor decisivo: entrar sin inspección puede volver a una persona inelegible para una audiencia de fianza bajo fallos recientes, obligándola a permanecer detenida.

Quien pague la fianza a nombre del inmigrante detenido también debe tener una Real ID, lo que significa que debe ser ciudadano o residente permanente, lo cual crea obstáculos adicionales para algunas familias.

Una vez enviado el pago, las personas detenidas suelen ser liberadas dentro de 24 horas, aunque los fines de semana pueden retrasar el proceso.

A pesar de estos obstáculos legales y logísticos, Oliva dijo que el apoyo comunitario ha aumentado. Las contribuciones no han llegado sólo en forma de donativos directos, sino también a través de organización de base: ventas de calcomanías, conciertos benéficos, colaboraciones con negocios y más.

“Especialmente en Chicago, diferentes organizaciones, negocios, cosas así… realmente dan un paso adelante para mostrarnos apoyo y permitirnos seguir liberando a nuestros vecinos de la detención de ICE”, comentó Oliva.

Campañas similares se han desarrollado en otros estados, como la que el Fonde de Fianzas para Inmigrantes Detenidos, de la organización Clue Justice, realizó en junio pasado en Los Ángeles

En respuesta a las detenciones masivas, MIBF trabaja estrechamente con organizaciones de larga trayectoria en la defensa de inmigrantes, como el National Immigrant Justice Center (NIJC), la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR) y Organized Communities Against Deportations (OCAD).

La presidenta de MIBF, Guadalupe Pérez, señaló en un comunicado de prensa que la misión de la organización va más allá de la crisis inmediata.

“Nuestro pequeño y dedicado consejo de 15 voluntarios está listo para estar a la altura de las circunstancias”, dijo Pérez. “Celebramos la liberación de estos individuos, mientras trabajamos para abolir el sistema que los mantiene presos. Nuestro trabajo solo será terminado cuando ICE sea abolido, y nadie sea separado de su familia o comunidad por la crueldad de la detención”.

Las familias de personas detenidas durante la Operación Midway Blitz pueden llamar a la Línea de Apoyo Familiar al 1-855-435-7693 (presione 2) para ser añadidas a la lista de asistencia de fianzas. La comunidad puede contribuir al fondo en bit.ly/MidwayToFreedom.

