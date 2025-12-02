La Primaria Shields en Brighton Park no tiene que compartir su espacio con la chárter Acero Cisneros:  CPS

A través de un correo electrónico, un alto funcionario de las Escuelas Públicas de Chicago informó a los padres, maestros y de más personal que la escuela chárter Acero Cisneros no buscara coutilizar el espacio de la Primaria Shields durante el año escolar 2026-2027.

Conrado Timbers Ausar, de la Oficina de Administración de Portfolio de CPS, le informó a la escuela Shields que el 31 de octubre la escuela Acero Cisneros había solicitado coutilizar el espacio de la Shields ya que esta escuela esta no muy lejos de la Acero Cisneros, cuyo edificio presenta problemas.

“Después de mucha consideración, les escribimos para dejarles saber que esta recolocalización propuesta no procederá en este momento”, dijo Timbers Ausar.

Timbers sostuvo una reunión con los padres y maestros de la Primaria Shields el 19 de noviembre 2025 en donde ellos ahí enfatizaron que se oponían a dicho arreglo con la Acero Cisneros.

Se hizo un análisis sobre esta petición, dijo Timbers, pero la directora ejecutiva de las Escuelas Públicas de Chicago, Macquline King, decidió no proseguir con este tentativo cambio.

Esto alegró al personal docente de la Shields, quienes explicaron en la junta de noviembre 19 que las facilidades ahí, como los dos únicos baños y el único gimnasio ahí serían abarrotados por dos escuelas separadas en un mismo espacio.

La coordinadora bilingüe de la Primaria Shields dijo a La Raza que ellos están contentos con el desenlace de esta petición que tuvieron de la escuela Cisneros.

“Los padres, el personal de la Shields y la comunidad se unió para proteger y preservar a la Shields”, dijo María Carmona, coordinadora bilingüe de ese plantel. “Hemos atravesado por mucho, división de la escuela, escuelas chárter cercas a nosotros, dos posibles colocalidades y luego ICE”.

“Hemos permanecidos fuertes para asegurar que nuestros estudiantes tengan la mejor experiencia educativa posible”, precisó Carmona. “Estamos compuestos de maestras veteranas, estudiantes de hasta cinco generaciones y maestras que son alumnas de la Shields”.

“La Shields continúa siendo una de las escuelas con más años en Brighton Park”, dijo Carmona. “Y honramos la selección que hacen los padres en elegir esta escuela para sus hijos”.

