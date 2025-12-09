Illinois promulga ley que protege a inmigrantes de acciones abusivas de agentes federales

El gobernador JB Pritzker firmó el martes el proyecto de ley HB 1312, una normativa amplia que restringe los arrestos migratorios civiles en lugares sensibles, expande las protecciones de privacidad y crea nuevas vías legales para que las personas desafíen acciones inconstitucionales de agentes federales.

La ley, firmada en el vecindario de La Villita en Chicago, entra en vigor de inmediato y es una respuesta directa a los abusos y violaciones de derechos que, según denuncias y determinaciones judiciales, agentes federales cometieron durante las detenciones y redadas de inmigración de la ‘Operación Midway Blitz’ en el área de Chicago.

La ley HB 1312 reúne varios cambios importantes en políticas públicas:

Nueva responsabilidad civil para agentes del orden: La Ley Bivens de Illinois permite que las personas presenten demandas en tribunales estatales contra cualquier agente del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, que violen deliberadamente la Constitución de Estados Unidos o la de Illinois.

La Ley Bivens de Illinois permite que las personas presenten demandas en tribunales estatales contra cualquier agente del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, que violen deliberadamente la Constitución de Estados Unidos o la de Illinois. Restricciones a los arrestos dentro de las cortes: La Ley de Acceso, Seguridad y Participación en los Tribunales prohíbe los arrestos migratorios civiles dentro y alrededor de los edificios de las cortes para personas que asisten a ciertos procesos judiciales estatales. También autoriza demandas civiles por detención ilegal, incluidas indemnizaciones de $10,000 si el agente sabía o debería haber sabido que la persona estaba presente para una audiencia.

La Ley de Acceso, Seguridad y Participación en los Tribunales prohíbe los arrestos migratorios civiles dentro y alrededor de los edificios de las cortes para personas que asisten a ciertos procesos judiciales estatales. También autoriza demandas civiles por detención ilegal, incluidas indemnizaciones de $10,000 si el agente sabía o debería haber sabido que la persona estaba presente para una audiencia. Protecciones de privacidad en el cuidado de la salud: Se prohibirá a los hospitales divulgar información médica protegida a agentes del orden, excepto cuando la ley lo requiera. Los hospitales de cuidados agudos deben adoptar políticas escritas sobre interacciones con agentes del orden antes del 1 de enero de 2026; los demás hospitales deberán cumplir antes del 1 de marzo de 2026.

Se prohibirá a los hospitales divulgar información médica protegida a agentes del orden, excepto cuando la ley lo requiera. Los hospitales de cuidados agudos deben adoptar políticas escritas sobre interacciones con agentes del orden antes del 1 de enero de 2026; los demás hospitales deberán cumplir antes del 1 de marzo de 2026. Restricciones a la cooperación universitaria con agentes federales: Las instituciones públicas de educación superior no podrán tomar medidas adversas basadas en el estatus migratorio real o percibido de estudiantes, empleados o sus familiares, a menos que la ley lo exija. Las escuelas deberán desarrollar procedimientos para revisar solicitudes de agentes del orden que intenten ingresar a instalaciones del campus antes del 1 de enero de 2026.

Las instituciones públicas de educación superior no podrán tomar medidas adversas basadas en el estatus migratorio real o percibido de estudiantes, empleados o sus familiares, a menos que la ley lo exija. Las escuelas deberán desarrollar procedimientos para revisar solicitudes de agentes del orden que intenten ingresar a instalaciones del campus antes del 1 de enero de 2026. Requisitos de privacidad y seguridad en guarderías: Las guarderías con licencia tienen prohibido compartir información sobre el estatus migratorio de los niños o sus familias, a menos que la ley lo requiera. Los centros deberán crear procedimientos para responder a agentes de cumplimiento y notificar a los padres si se solicita información identificatoria. El Departamento de Niños y Servicios a las Familias y el Departamento de Primera Infancia de Illinois deberán publicar en línea materiales de “Conozca sus derechos” y recursos de preparación para las familias.

“Dejar a tu hijo en la guardería, ir al médico o asistir a clases no debería ser una tarea que cambie tu vida”, dijo el gobernador Pritzker en un comunicado de prensa. “Illinois, ante la crueldad y la intimidación, ha elegido la solidaridad y el apoyo. Donald Trump, Kristi Noem y Gregory Bovino han intentado apelar a nuestros peores instintos. Pero lo mejor de nosotros se está enfrentando a lo peor de ellos”.

Funcionarios estatales señalaron que la legislación responde a un aumento en la actividad de aplicación migratoria civil en hospitales, escuelas y otras instituciones comunitarias. Estas acciones, dijeron, desalientan a los residentes de acceder a servicios esenciales y de asistir a las cortes.

“Los estados tienen facultades bien establecidas para garantizar el acceso a las cortes”, afirmó Héctor Villagra, vicepresidente de defensa de políticas y educación comunitaria del Fondo México-Americano de Defensa Legal (MALDEF), en un comunicado. “Illinois ha declarado que sus juzgados deben permanecer abiertos y accesibles para todos. La administración de justicia se ve socavada cuando se disuade a las víctimas de hacer valer sus derechos y a los testigos de presentarse”.

“Ante agentes federales que generan miedo e incertidumbre en nuestras comunidades, el pueblo de Illinois se ha mantenido unido en solidaridad”, dijo la vicegobernadora Juliana Stratton en un comunicado. “Esta legislación refuerza las protecciones en lugares críticos, desde guarderías hasta tribunales, asegurando que estos espacios sigan siendo seguros para las familias y las comunidades. Continuamos apoyando a quienes alzan su voz pacíficamente para proteger a sus vecinos”.

Organizaciones defensoras, incluyendo Latino Policy Forum y la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés), respaldaron la legislación y señalaron que fortalece los estándares estatales para manejar interacciones relacionadas con inmigración en instituciones públicas.

“En un momento en que la Administración Trump ataca a los inmigrantes diariamente, la gente común en Illinois dio un paso adelante para cuidar a sus vecinos y exigir protecciones reales que restablezcan nuestro estado como líder nacional en la defensa de todas las comunidades”, dijo Lawrence Benito, director ejecutivo de ICIRR, en un comunicado. “Agradecemos al gobernador Pritzker y a los miembros de la Asamblea General por demostrar el liderazgo necesario para este momento, escuchar a las comunidades inmigrantes y convertir el HB 1312 en ley en Illinois”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.