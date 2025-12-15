Familia de oficial Krystal Rivera demanda a CPD por negligencia en su muerte

La oficial de policía Krystal Rivera y su compañero, el oficial Carlos Baker, persiguieren a un sospechoso el pasado 5 de junio de este año, pero Rivera ya no regresaría viva de esta operación.

En el barrio Chatham, del sur de la ciudad, Rivera recibió disparos en la espalda y falleció.

En días recientes, la familia de Rivera, que tenía 36 años, entabló una demanda por muerte por negligencia contra el Departamento de Policía de Chicago.

La demanda alega que su compañero de trabajo Baker le disparó a Rivera y al momento Baker corrió a otro piso de un edificio donde perseguían a un sospechoso supuestamente armado.

Pero la demanda, sometida ante el Circuito de Cortes del Condado Cook, alega que Baker ya tenía un historial de agresividad contra Rivera, con quien supuestamente tenía una relación sentimental.

La demanda, presentada por Yolanda Rivera, la madre de Krystal, alega que Baker supuestamente ya tenía un historial de comportamiento imprudente y que el Departamento de Policía de Chicago lo sabía pero continuó asignando a Rivera a trabajar junto con Baker a pesar de dicho historial.

Según esta demanda, Krystal Rivera ya había expresado su preocupación ante su supervisor sin que se hiciera nada.

La demanda dice que Rivera terminó una relación de dos años con Baker antes del fatal incidente del 5 de junio de 2025.

Baker, alega la demanda, ya había amenazado a otra exnovia, quien lo acusó de amenazarla con una pistola en un bar.

Al perseguir al sospechoso el 5 de junio, este entró a un edificio cerca de 8200 S. Drexel Ave. en el sur de Chicago. Baker pateó la puerta y disparó su revolver impactando a la policía Rivera en la espalda

La demanda alega que Baker en vez de socorrer a Rivera corrió a otro piso, dejando a Rivera sola.

La demanda además sostiene que el Departamento de Policía reportó incorrectamente ante reguladores del estado de Illinois sugiriendo los disparos los hizo un hombre que estaba atrincherado en vez de Baker.

Antonio Romanucci, el abogado de la familia Rivera, dijo a la prensa que Baker tenia 11 quejas de comportamiento inapropiado durante tres años de trabajo.

Rivera, de origen puertorriqueño, tenía cuatro años de trabajar como policía y había empezado en 2021.

Yolanda Rivera, la madre de Krystal, dijo a los medios que entablaron la demanda para que esto no le vuelva a pasar a otra familia.

