Vuelven las redadas al suroeste de Chicago y Greg Bovino regresa a Illinois

Líderes comunitarios y defensores de los derechos de los inmigrantes en Chicago condenaron enérgicamente lo que describieron como una renovada y alarmante escalada de la aplicación federal de leyes migratorias este martes 16 de diciembre, tras reportes de más de una docena de detenciones en el suroeste de la ciudad y el regreso del jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, a Illinois.

Agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron operativos coordinados en Cicero, La Villita, Brighton Park y el Barrio de las Empacadoras. Residentes informaron haber visto a agentes federales detener a vecinos y familiares durante toda la mañana, según la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

“Mientras Donald Trump ordena a sus secuaces atacar a nuestras comunidades para distraer de la agenda odiosa, horrible y cada vez más fascista de su régimen, el daño a nuestras familias y vecinos es real y demuestra un desprecio flagrante por la ley y la Constitución”, dijo Andre Gordillo, director de la Red de Apoyo Familiar de ICIRR, durante una conferencia de prensa el martes por la tarde.

La conferencia de prensa reunió a representantes de ICIRR, Enlace Chicago, Brighton Park Neighborhood Council y Casa Michoacán, junto con líderes comunitarios de Cicero y La Villita, la senadora estatal Celina Villanueva, la Federación del Trabajo de Chicago y el sindicato Teamsters Local 705.

Marcela Rodríguez, directora ejecutiva de Enlace Chicago, dijo que Bovino llegó a la oficina de la organización, cerca de West 28th Street y South Harding Avenue, alrededor de las 10 am, acompañado por siete u ocho agentes. Describió el encuentro como “inquietante y desgarrador” y lo caracterizó como una demostración deliberada de fuerza destinada a intimidar al personal de Enlace.

Rodríguez agregó que entre las 10:15 y las 10:30 am, los agentes detuvieron a dos hombres al otro lado de la calle de la oficina de Enlace.

“ICE y CBP están de vuelta aquí en Chicago probablemente porque fracasaron en sus esfuerzos en Nueva Orleans y Charlotte, Carolina del Norte”, dijo Rodríguez. “Pero quiero ser muy clara: en Enlace, junto con nuestros socios, los miembros de ICIRR y los equipos de respuesta rápida en todo el estado, estamos listos para retomar el trabajo donde lo dejamos”.

Bovino se ha convertido en una figura controvertida en Chicago como el rostro público de la ‘Operación Midway Blitz’ de la administración Trump, lanzada en septiembre. Aunque funcionarios federales afirmaron que la operación se enfocaría en delincuentes violentos, defensores aseguran que los agentes han detenido a personas indocumentadas sin antecedentes penales y con vínculos de larga data en Estados Unidos, además de utilizar la fuerza contra manifestantes que se oponen al aumento de la aplicación migratoria.

Bovino dejó Chicago en noviembre para supervisar operativos en Charlotte, Carolina del Norte, y Nueva Orleans. Durante su ausencia, la actividad de aplicación migratoria en la ciudad disminuyó notablemente.

Víctor Rodríguez, residente de La Villita, dijo que presenció una caravana de agentes enmascarados recorriendo el vecindario, sembrando miedo mediante lo que describió como tácticas agresivas, incluido el uso de balas de pimienta. Calificó las acciones como “teatro político dirigido de la forma más atroz”, en referencia a una sesión fotográfica ampliamente criticada de Bovino y sus agentes en el monumento ‘The Bean’ o ‘El frijol’, en Millennium Park.

“Estas acciones de los últimos meses, pedirle papeles a personas al azar, lanzar gas lacrimógeno contra manifestantes, mentir en distintos tribunales sobre lo que ha ocurrido en estas calles, han llevado a esta comunidad al límite, y estamos sufriendo”, dijo Rodríguez.

Any Huamani, coordinadora de defensa migratoria del Brighton Park Neighborhood Council, dijo que observó a agentes cuestionar a residentes sobre su estatus migratorio, incluido el director de una escuela del suroeste de la ciudad. También reportó que los agentes condujeron vehículos sin identificación pasando semáforos en rojo, en sentido contrario en calles de un solo sentido y bloqueando el tráfico durante los operativos.

“Ellos son los verdaderos peligros en nuestra comunidad”, dijo Huamani, y añadió que los equipos de respuesta rápida continuarán documentando lo que los defensores describen como detenciones ilegales e inconstitucionales, además de impulsar acciones legales.

Los participantes instaron a los residentes a mantenerse vigilantes, cuidar de sus vecinos y documentar la actividad de aplicación migratoria cuando ocurra. También enfatizaron la importancia de conectar a las familias afectadas con apoyo legal y alentaron a los residentes de Illinois a llamar a la Línea de Apoyo Familiar si presencian o se ven afectados por operativos de ICE o CBP.

Villanueva, quien representa partes de Brighton Park, Barrio de las Empacadoras y La Villita, dijo sentirse indignada por el regreso de Bovino, especialmente cuando las comunidades apenas comenzaban a recuperarse de acciones de aplicación migratoria a principios de este otoño. Aun así, dijo que le impactó ver a residentes salir a las calles, algunos incluso sin abrigo, para defender a sus vecinos.

“Porque cuando estos terroristas llegan a nuestras calles”, dijo Villanueva, “eso es lo que hacemos. Luchamos”.

