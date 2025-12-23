Congresistas de Illinois reportan condiciones inhumanas tras inspeccionar el centro de ICE en Broadview

Cuatro congresistas finalmente pudieron inspeccionar el pasado 22 de diciembre el centro de procesamiento de inmigrantes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) en Broadview, Illinois.

Esto después de que el pasado junio en ese sitio literalmente les cerraron las puertas y no los dejaran entrar.

El resultado es que los cuatro congresistas declararon que las instalaciones de ICE en Broadview tienen condiciones “inhumanas e inseguras”.

Los congresistas Danny K. Davis (IL-07), Jesús ‘Chuy’ García (IL-04), Delia C. Ramírez (IL-03) y Jonathan Jackson (IL-01) entraron al edificio en 1930 Beach Street, en Broadview el lunes 22 de diciembre después que una juez federal determinó que a los congresistas se les tiene que permitir la entrada.

Al terminar la inspección de ese sitio, que les tomó una hora exacta, los cuatro representantes hablaron a la prensa.

Dijeron que el lugar consiste en cuatro celdas, con dos baños nada más, nada de privacidad para los detenidos y con falta de servicios médicos y mentales.

Los cuatro llamaron a dicho centro “un lugar que no fue creado para mantener a personas ahí por la noche”.

Los cuatro congresistas notaron que, en ese momento, en el centro de Broadview solo había dos inmigrantes.

Pero durante la notoria ‘Operación Midway Blitz’ fueron albergados allí cerca de 150 inmigrantes a la vez.

La congresista Ramírez fustigó a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna, por su actuación en relación con los centros de detención de inmigrantes en el país.

“Bajo el liderazgo de Kristi Noem, ICE ha gastado miles de millones de dólares en su ilegal, sin responsabilidad e inconstitucional campaña de terror. Hay ahí evidencia irrefutable de que ICE ha detenido a nuestros vecinos, incluyendo niños y mujeres embarazadas, en condiciones inhumanas en las facilidades de ICE, a donde han sido llevados sin acceso a sus medicamentos, asesoría legal o necesidades básicas”, dijo Ramírez en un comunicado.

La congresista Ramírez agregó que la supervisión del Departamento de Seguridad Interna (DHS) y de los centros de ICE es un derecho constitucional de cada miembro del Congreso.

Y, además, una corte federal el pasado 17 de diciembre ratificó su derecho a entrar a dichas instalaciones gubernamentales.

“La exitosa visita de inspección de hoy al Centro de Procesamiento de ICE en Broadview es una victoria para nuestras comunidades y un primer paso necesario para hacer a la administración responsable por sus ilegalidades y su crueldad”, dijo Ramírez, quien es parte del Comité de Seguridad Interna.

“Nosotros no permitiremos a DHS que viole nuestros derechos, niegue un debido proceso y destruya a nuestras comunidades”, precisó Ramírez. “Nosotros continuaremos luchando en el Congreso, en las cortes y en las calles”.

Por su parte, el congresista Jesús ‘Chuy’ García dijo que una corte federal avaló lo que nunca debió haberse cuestionado: el derecho de los congresistas a inspeccionar instalaciones federales que operan con fondos del público estadunidense.

“Lo que vimos hoy confirma por qué la inspección es urgente”, dijo García. “Es un sistema diseñado para desgastar a la gente en vez de procesarlos humanamente. Lo que hemos visto (en el centro de Broadview) refleja a un sistema que trata a los seres humanos como inventario, este es ya el periodo más mortal registrado para gente bajo la custodia de ICE”.

Los cuatro representantes federales aludieron al hecho de que, a la fecha, cerca de 20 inmigrantes han muerto bajo custodia de los agentes de ICE.

El representante Davis dijo a la prensa que la urgencia de inspeccionar el centro en Broadview, que se ubica en su distrito, tiene que ver con decenas de personas que le llaman a su oficina pidiendo saber sobre sus seres queridos que han sido llevados a este notorio centro de ICE.

“Nuestro papel es servir y proteger a la gente de nuestro distrito y eso es lo que siempre he hecho durante toda mi vida y no voy a dejar de hacerlo ahora”, dijo Davis.

Dos organizadores y defensores de la comunidad inmigrante acompañaron a los cuatro funcionarios electos a dicho centro en Broadview, pero no los dejaron entrar.

Ellos fueron Artemio Arreola, enlace comunitario de la Coalición de Illinois pro Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), y Eréndira Rincón, vicepresidenta del Proyecto Resurrección, organización que aboga y defiende a los inmigrantes al igual que ICIRR.

