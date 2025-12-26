Jueza ordena publicar videos de cámaras corporales de agentes federales durante las redadas en Chicago

La juez Sara Ellis, Distrito Federal del Norte de Illinois, ordenó en días recientes que videos y otra evidencia previamente sellada en el caso de abusos de agentes federales en Chicago se publiquen y queden disponibles al público.

Los videos y otros testimonios están relacionados a la demanda conocida como ‘CHC v. Noem’ en la cual activistas, medios de información y religiosos demandaron al Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés).

En este caso, los demandantes alegaron que los agentes federales estaban usando “fuerza excesiva”, por ejemplo gas lacrimógeno y bolas explosivas de pimienta contra manifestantes pacíficos, periodistas y religiosos.

Los incidentes sucedieron durante la ‘Operación Midway Blitz’ en el área de Chicago.

En su opinión del caso, que consta de 233 páginas, la juez Ellis dijo que el uso de la fuerza por parte de los agentes “conmueve profundamente la conciencia”. Ellis ordenó a los agentes federales dejar de agredir de eso modo a manifestantes que no implicaban una amenaza a la seguridad.

Esta opinión la dio después de examinar toda la evidencia en el caso presentada por los demandantes y los acusados.

En este caso parteaguas, los demandantes incluyeron a Block Club Chicago, Chicago Headline Club, The Chicago Newspaper Guild Filial 34071, the National Association of Broadcast Employees & Technicians Local 54041, reporteros individuales, miembros del clero y manifestantes ciudadanos.

Todos ellos, alegó la demanda, fueron “reprimidos, intimidados o callados bajo la ‘Operación Midway Blitz’…”.

El martes pasado, nuevos videos de las cámaras corporales fueron hechos públicos por primera vez en cumplimiento de la orden de la juez Ellis.

La nueva información, que ocupa 50 gigabytes, incluye imágenes de las cámaras corporales de agentes federales y de los helicópteros durante los ataques con gas lacrimógeno de La Villita.

También incluye imágenes de los ataques contra los manifestantes en Albany Park, el East Side en Sur Chicago y el vecindario Old Irving Park en Chicago.

También incluye videos nunca antes hechos públicos de cómo agentes atacaron a los manifestantes afuera del centro de detención en Broadview, Illinois.

Este caso legal logró hacer hincapié en que los manifestantes eran pacíficos y que sus protestas están protegidas por la Primer Enmienda de la Constitución del país.

La demanda acusó al Departamento de Seguridad Interna (DHS) de “deliberadamente suprimir el derecho a la libre expresión y tratar de negar el derecho a disentir.

Los demandantes fueron representados por el bufete legal de Loevy + Loevy y los videos y más información están disponibles al público en el sitio web www.loevy.com/class-actions/government-accountability/chc-v-noem/.

En dicha página, en el apartado ‘Exhibits’ se pueden descargar los mencionados videos de las cámaras corporales de agentes federales y otros materiales del caso.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.