Mantienen abierta en Chicago la demanda contra los métodos de uso de la fuerza de ICE

Una jueza federal en Chicago ha detenido los planes para desestimar una demanda de alto perfil que cuestiona las tácticas de uso de la fuerza por parte de oficiales de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) y otros agentes federales, citando el reciente tiroteo mortal de una mujer en Minneapolis por un agente de ICE.

La jueza federal del Distrito Sara Ellis expresó en días recientes su preocupación sobre conceder la solicitud de los demandantes de finalizar voluntariamente el caso, que llamó la atención nacional durante la campaña de aplicación migratoria ‘Operación Midway Blitz’ durante la administración Trump en Chicago.

Los demandantes, una coalición que incluye a Block Club Chicago, Chicago Headline Club y Chicago Newspaper Guild, además de otras personas, habían buscado desestimar la demanda luego de que una orden judicial preliminar que limitaba el uso de la fuerza por parte de agentes federales fuera temporalmente suspendida por una Corte de Apelaciones.

Sin embargo, el tiroteo mortal de la semana pasada en Minneapolis influyó significativamente en la decisión de Ellis de ralentizar el proceso de desestimación. Según informes, el video del incidente en el que murió Renee Nicole Good contradice la afirmación de defensa propia del gobierno federal, y la jueza citó noticias que describen a la víctima, en algunos reportes, como una “observadora legal”, señalando que seguía preocupada por lo que está viendo a nivel nacional.

“No me da mucha tranquilidad leer noticias de que una persona, que en algunos informes se describía como observador legal, fue baleada ayer en Minneapolis”, dijo Ellis a los abogados el jueves pasado.

Si la demanda fuera desestimada, la orden preliminar que limita el uso de gas lacrimógeno, balas de pimienta y otras medidas de control de multitudes por parte de agentes federales quedaría sin efecto, eliminando las protecciones judiciales existentes para periodistas, manifestantes y el público. Los demandantes sostienen que cerrar el caso ahora impediría la revisión judicial de abusos futuros, mientras que los abogados del gobierno han caracterizado la moción como una maniobra táctica.

Además de pausar la desestimación, la jueza Ellis ordenó que se desclasifique la evidencia previamente presentada, incluyendo unos 500 informes de uso de la fuerza y videos adicionales de interacciones entre agentes federales y civiles, dentro de los próximos 120 días.

La próxima audiencia está programada para el 22 de enero, cuando el tribunal podría reconsiderar si el caso debe continuar o ser desestimado finalmente.

La demanda en Chicago ha sido uno de los desafíos legales más importantes en los últimos años contra las tácticas de aplicación migratoria federal. A finales de 2025, la jueza Ellis concluyó que las acciones de los agentes federales en Chicago “conmocionaron la conciencia” e incluyeron falsas justificaciones para el uso de fuerza violenta contra manifestantes pacíficos y periodistas, lo que provocó la orden preliminar inicial.

El tiroteo en Minneapolis sigue bajo investigación y ha reavivado los debates sobre la responsabilidad federal y la inmunidad de las fuerzas del orden, con líderes locales y nacionales que exigen transparencia y posibles revisiones civiles y penales.

En un comunicado, el Concilio Comunitario de La Villita condenó lo que describieron como un patrón de acciones de ICE que dañan a las familias, aterrorizan vecindarios y afectan de manera desproporcionada a comunidades latinas, inmigrante, afrodescendientes y morenas. Hicieron un llamado a una investigación independiente completa, responsabilidad para los funcionarios involucrados y mayor transparencia de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional sobre el uso de la fuerza.

“Hacemos un llamado al pueblo de Chicago a unirse, exigir justicia, protegerse mutuamente e insistir en una nación donde nadie sea asesinado por existir, por migrar o por ser moreno”, dijo el Concilio. “Esto se trata de dignidad. Esto se trata de responsabilidad. Esto se trata de justicia”.

