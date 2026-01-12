Sindicato de Maestros y Proyecto Resurrección condenan muerte de Good y exigen alto a la violencia

Una organización comunitaria y el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) hicieron públicos sus comentarios sobre la muerte de Renne Nicole Good, tiroteada a muerte el día 7 de enero por un agente de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota.

Good, poeta, maestra de inglés y madre de tres hijos, fue baleada en el contexto de una protesta contra redadas de ICE en Minneapolis.

El agente que le disparó tres veces, según la versión oficial en defensa propia, mientras ella manejaba su auto fue identificado como Jonathan Ross.

El comunicado de la organización Proyecto Resurrección en Pilsen dijo que el incidente es “un llamado urgente a la transparencia y a la responsabilidad.”

“Aun cuando las narrativas de gente local y gente federal son agudamente diferentes, los comentarios de testigos y la revisión de los videos contradicen los reclamos del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de que el agente de ICE estaba actuando en defensa propia,” dijo el comunicado del Proyecto Resurrección.

“Una verdad aleccionadora permanece: una estadunidense está muerta a manos de su propio gobierno y el publico merece respuestas,” dijo el comunicado.

En septiembre de 2025, otro agente de ICE disparó y mató en el área metropolitana de Chicago a Silverio Villegas González, de 38 años y originario de Michoacán, México. El padre de familia acababa de dejar a su hijo en la escuela cuando ICE intentó detenerlo.

Según el Proyecto Marshall, los agentes federales han disparado contra nueve personas mientras manejaban en sus autos durante un periodo de cuatro meses.

“Cuando los que aplican la ley operan sin transparencia y rendimiento de cuentas, se pierden vidas y las comunidades son traumatizadas”, dijo Raúl L. Raymundo, el CEO y fundador del Proyecto Resurrección.

“Este nivel de militarización es innecesario, peligroso e inaceptable”, sostuvo Raymundo. “Nuestro gobierno debe cumplir a los niveles constitucionales que se le confió defender”.

Raymundo envió un llamado a frenar la violencia contra las comunidades inmigrantes.

“La promesa de este país es clara: todas las personas son creadas iguales”, finalizó Raymundo. “En este momento estamos fallando en eso”.

La presidenta del Sindicato de Maestros de Chicago, Stacy Davis Gates, por su parte, también envió un comunicado en donde dice que “la señora Good debería estar con su familia hoy… pero en cambio, su vida fue robada en un acto de violencia sin sentido…, otra mancha en la democracia estadunidense y una acusación sombría contra una administración sin respeto por la dignidad humana”.

Gates agregó que la actual administración federal ya ha enviado agentes… a comunidades como Minneapolis y como Humboldt Park, Pilsen, La Villita, Austin y Englewood en Chicago

“Lo que paso en Minneapolis no es un incidente aislado”, reiteró Gates. “Son las consecuencias violentas y predecibles de políticas diseñadas para desestabilizar, traumar y deshumanizar a los inmigrantes”.

Gates concluyó diciendo que hasta que el responsable de la muerte de Renee Nicole Good sea arrestado, “demandamos un inmediato moratorio a las operaciones de ICE en nuestras ciudades”.

