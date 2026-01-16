Plan de Trump de congelar fondos para cuidado infantil afectaría a 150,000 niños en Illinois

La pretensión del gobierno de Trump de congelarle a varios estados fondos federales para el cuidado infantil y la asistencia familiar podría poner en riesgo a más de 150,000 niños en Illinois, que podrían quedarse sin acceso a servicios críticos, según educadores y defensores, siendo las familias latinas de las más afectadas.

La semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunció planes para congelar el acceso a ciertos fondos de cuidado infantil y asistencia familiar en cinco estados, incluido Illinois. El congelamiento afectaría $1,000 millones en fondos de los programas del Fondo para el Desarrollo del Cuidado Infantil (CCDF, por sus siglas en inglés), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y la Subvención en Bloque para Servicios Sociales (SSBG), que respaldan el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Illinois (CCAP).

En Illinois, el CCAP proporciona cuidado infantil subsidiado para familias de bajos ingresos y trabajadoras, lo que permite que los padres permanezcan empleados o asistan a la escuela. El programa depende en gran medida de la financiación federal, ya que las subvenciones en bloque cubren aproximadamente dos tercios de su costo mensual, que asciende a unos $130 millones de dólares. Cualquier interrupción de estos fondos tendría consecuencias inmediatas para las familias que dependen del cuidado después de la escuela y de los programas de educación infantil temprana, dijo Arnoldo Fabela, director de Campo y Organización de la Federación de Maestros de Illinois.

“Uno de los mayores requisitos es que tienes que ganar menos de cierta cantidad de dinero, y eso significa que las personas que están haciendo lo correcto, tratando de trabajar y mantener a sus familias, y que necesitan esta asistencia para ser miembros productivos de la sociedad, se verán afectadas”, dijo Fabela a La Raza.

Según datos actualizados del Latino Policy Forum, las familias latinas se verían afectadas de manera desproporcionada por un congelamiento de fondos. Los niños latinos representan actualmente alrededor del 25% de los participantes del CCAP en todo el estado, frente al 21% en 2017, lo que los convierte en el grupo de más rápido crecimiento dentro del programa y en la segunda población más grande atendida en Illinois.

“La comunidad latina es una de las más trabajadoras, y estos programas permiten que madres y padres puedan trabajar al mismo tiempo para tratar de proveer lo máximo posible para sus hijos”, dijo Fabela. “Sin esta asistencia, las personas tienen que tomar decisiones difíciles sobre si ambos padres trabajan o solo uno lo hace para poder quedarse con los niños, y lo que eso significa económicamente para su sustento y para sus hijos”.

Los defensores advierten que las consecuencias de un congelamiento de fondos se extenderían más allá de las familias que reciben asistencia directa. Muchos proveedores de cuidado infantil ya operan con márgenes reducidos, y hasta una interrupción temporal podría obligar a los centros a reducir personal, aumentar costos o cerrar por completo, limitando aún más el acceso al cuidado.

Rosario Hernández, analista sénior de políticas educativas del Latino Policy Forum, explicó que la organización trabaja con una coalición de proveedores de educación infantil temprana llamada la Red Acuerdo, la cual recibe parte de los fondos de asistencia para el cuidado infantil para operar sus programas. Una interrupción en la financiación del CCAP, señaló, podría afectar negativamente la capacidad de la coalición para sostener algunos de sus programas educativos que atienden a comunidades latinas.

“Utilizan esos fondos para reforzar su sostenibilidad financiera”, dijo. “Cuando pensamos en lo que esto significaría para los niños y las familias, más allá de una interrupción en su desarrollo y crecimiento, también se desestabiliza su capacidad de seguir trabajando o asistiendo a la escuela”.

Al anunciar el congelamiento, el Departamento de Salud y Servicios Humanos indicó que la medida respondía a “graves preocupaciones sobre fraude generalizado y mal uso de los fondos de los contribuyentes en programas administrados por los estados”.

Aunque el departamento no citó ejemplos específicos de fraude o abuso en su anuncio, el sistema de bienestar infantil de Minnesota, uno de los estados afectados, ha enfrentado una importante investigación por fraude que resultó en cargos contra decenas de personas y que, finalmente, llevó al gobernador demócrata Tim Walz a abandonar su candidatura a un tercer mandato. Bajo la nueva política, los cinco estados afectados deberán presentar justificaciones adicionales y documentación de recibos antes de que se liberen los pagos federales.

Críticos del gobierno federal afirman que el congelamiento de estos fondos es una represalia de la administración Trump contra estados gobernados por demócratas.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, condenó la medida, afirmando que el congelamiento perjudicaría a familias que ya luchan por costear el cuidado infantil.

“En lugar de hacer la vida más fácil y accesible para nuestras familias, Donald Trump está quitando el cuidado infantil a las familias de Illinois que solo intentan ir a trabajar”, dijo Pritzker en un comunicado. “Miles de padres e hijos dependen de estos programas de cuidado infantil para llegar a fin de mes, y ahora sus medios de subsistencia están en riesgo. Esto es incorrecto, es cruel, y tomaremos todas las medidas posibles para defender a los niños y a las familias que dependen de todos nosotros en este momento”.

En respuesta, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, se unió a los fiscales generales de California, Colorado, Minnesota y Nueva York para presentar una demanda impugnando la acción de la administración. Un juez federal emitió una orden de restricción temporal el 9 de enero que bloquea el congelamiento y permite que los fondos continúen fluyendo por ahora.

Si bien la orden judicial ofrece alivio a corto plazo, los defensores advierten que la incertidumbre sobre la financiación federal continúa generando inestabilidad para las familias, los proveedores y las escuelas. Están instando a los líderes estatales a tomar medidas para proteger el cuidado infantil, la educación pública y otros servicios esenciales de futuras interrupciones, incluyendo acciones que exigirían que los residentes más ricos de Illinois contribuyan más.

“Esto afecta a la gente trabajadora”, dijo Fabela. “Si queremos proteger y mejorar el cuidado infantil, la educación pública y otros servicios esenciales que apoyan a los niños y a las familias, los más ricos entre nosotros en el estado deben pagar su parte justa”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.