‘Todos Ponen, Pueblos y Platillos’, una rica forma de solidaridad en Chicago

Ante la crisis de las redadas contra la comunidad inmigrante de Chicago y la inseguridad alimentaria de muchas familias latinas, un grupo grande de restaurantes y chefs han unido sus esfuerzos para ayudar a su comunidad.

Bajo el lema de ‘Todos Ponen, Pueblos y Platillos’, restaurantes y chefs, además de cuando menos tres organizaciones no lucrativas, llevarán a cabo un evento destinado a recaudar entre $100,000 y $125,000 dólares para ayudar a cerca de 125 familias.

En un comunicado a los medios, se informó que cada una de las 125 familias recibirán $800 dólares para comprar comida en varios supermercados.

Algunas familias, debido al riesgo de salir a trabajar o a ir de compras a los supermercados causado por las redadas, están pasando por momentos de inseguridad alimentaria.

El evento esta programado para este lunes 19 de enero de 2026, de 6 pm a 9 pm, en el Teatro Ramova, en 3520 S. Halsted, en la comunidad de Bridgeport, en Chicago.

Con los fondos recaudados en dicho evento, se ayudará a las cerca de 125 familias en los diferentes barrios de la ciudad.

Los restaurantes y chefs que están participando en este acto benéfico han ganado incluso el premio James Beard o estrellas Michelin si son restaurantes.

Una de los empresarios y dueños de restaurantes que está participando en este acto de esperanza y fe en los inmigrantes es Marcos Carbajal, dueño, junto con su padre Inocencio Carbajal, de los tres restaurantes Carnitas Uruapan.

Carbajal unió esfuerzos con la chef Diana Dávila, de Mi Tocaya Antojera, de Logan Square, para socorrer a las familias inmigrantes.

“Cuando comparamos nota estaba claro que estábamos enfrentando la misma necesidad, una sola comida no podía resolver la escala de lo que las familias están enfrentando”, dijo Carbajal.

Por su parte, Dávila dijo que una vez que ambos se dieron cuenta de que el problema del temor a las redadas y la inseguridad alimentaria no solo afectaba a La Villita, el apoyo creció.

“Todos dieron un paso al frente de inmediato”, dijo Dávila. “Este es el espíritu de ‘Todos Ponen’, que quiere decir todos contribuyen: negocios con diferentes capacidades y experiencias se unieron porque ellos comprendieron que apoyar a estas familias es una responsabilidad compartida”.

Las familias que los chefs, restaurantes y las tres organizaciones no lucrativas ayudaran son de La Villita, McKinley Park, Pilsen, Logan Square, Hermosa, Avondale y Belmont Cragin, se informó.

Las tres organizaciones no lucrativas que están ayudando con logística y distribución son el Proyecto Resurrección, Palenque LSNA y New Life Centers. ‘Todos Ponen’ es una iniciativa que fue lanzada en 2020 por Dávila y varias otras personas, incluyendo chefs, para ayudar a las familias durante la pandemia de covid-19.

