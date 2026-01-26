Concejal Byron Sigcho-López lanzará su campaña para suceder al congresista Jesús ‘Chuy’ García

El concejal Byron Sigcho-López, del Distrito 25, tendría previsto lanzar esta semana su campaña para ganar el escaño en el Congreso por el Cuarto Distrito de Illinois en las elecciones de noviembre, de acuerdo con fuentes que hablaron en exclusiva con La Raza.

Sigcho López buscará el escaño que deja vacante el congresista Jesús ‘Chuy’ García, quien anunció meses atrás que no buscará su reelección.

Cuando menos dos fuentes de La Raza confirmaron que Sigcho-López, de 42 años, podría anunciar esta semana su importante decisión de buscar un puesto de nivel nacional, representando en este caso al Cuarto Distrito Congresional de Illinois.

“Sí, eso es lo que escucho”, dijo una fuente que habló bajo reserva con La Raza.

“Él quiere afectar un cambio a nivel nacional”, dijo esta fuente a La Raza. “Especialmente con lo que esta pasando con las redadas”.

Esta misma persona que pidió no revelar su nombre dijo a La Raza que Sigcho-López es “la persona correcta para efectuar un cambio”.

El congresista Jesús ‘Chuy’ García anunció a finales de 2025 que no buscará su reelección. Él no se registró para participar en la próxima elección.

A su vez, Patty García, la jefe del personal del congresista Chuy García, si presentó formalmente su intención de competir para el puesto de congresista del Distrito 4 en las próximas elecciones primarias del 17 de marzo del 2026. Ella es la única candidata registrada a ese puesto en las primarias demócratas de ese día.

Patty García no es pariente del congresista García, no hay ninguna relación familiar entre ellos.

El concejal Sigcho-López, se afirma, tiene programado anunciar su candidatura para el Congreso en el Distrito 4 este miércoles 28 de enero del 2026, a las 11 am, en el Restaurante Cinco Estrellas, en las calles Richmond y 59, en Gage Park.

Una persona que está apoyando la candidatura del concejal Sigcho-López es el activista Filiberto Ramírez, quien sí habló con La Raza abiertamente.

“Byron es uno de los políticos más progresistas que tenemos en Chicago”, dijo Ramírez. “Él ha apoyado a Palestina desde el inicio del conflicto con Israel y ha usado la bufanda keffiyeh hasta en el Concilio de la Ciudad”.

“A él realmente le importa la gente”, agregó Ramírez. “Sería muy bueno tenerlo en el Congreso, especialmente con todo lo que está pasando ahora”.

Ramírez notó que muchos políticos, incluyendo el senador federal Dick Durbin y otros, se están retirando de sus puestos y no buscarán su reelección.

“Que Dios los bendiga por lo que ellos han hecho por la comunidad y Dios los perdone también por lo que no han hecho”, finalizó Ramírez.

Sigcho-López gano una elección en 2019 para reemplazar a Danny Solís en el escaño del Distrito 25 del Concilio de Chicago.

El concejal Sigcho-López es parte de la organización Socialistas Democráticos de América, al igual que el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Sigcho-López tiene una licenciatura de la Universidad Cumberland, en Lévano, Tennessee, y tiene una maestría en negocios de la Universidad de Illinois en Chicago.

Este político nacido y creció en Quito, Ecuador, y sus padres fueron inmigrantes.

Sigcho está casado con Loreen Targos y en junio de 2022 ellos se convirtieron en padres de trillizos.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.