Programa de voluntarios ayuda a adultos mayores a acceder a beneficios de comida

Mientras entran en vigor este invierno amplios cambios a las reglas federales de asistencia alimentaria, una organización sin fines de lucro en Chicago está interviniendo para ayudar a adultos mayores, muchos de ellos latinos, a evitar perder el acceso a los alimentos de los que dependen para sobrevivir.

Meals on Wheels Chicago anunció el jueves 30 de enero el lanzamiento de Snap Together Volunteers, un nuevo programa diseñado para ayudar a adultos de entre 55 y 64 años a cumplir con los requisitos laborales más estrictos vinculados al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP (antes cupones de comida).

A partir del 1 de febrero, la mayoría de los adultos de entre 18 y 64 años que reciben SNAP deberán completar al menos 80 horas de trabajo o servicio voluntario al mes para conservar sus beneficios. Anteriormente, estos requisitos se aplicaban solo hasta los 54 años. Quienes no logren cumplir con el mínimo mensual corren el riesgo de perder la asistencia alimentaria durante tres años, tras un breve período de gracia de tres meses.

Para muchos adultos mayores que viven con ingresos fijos, especialmente personas mayores latinas que ya enfrentan barreras de idioma, transporte y salud, el cambio ha generado miedo e incertidumbre, dijo a La Raza Cory Morris, director de impacto comunitario de Meals on Wheels Chicago.

“Ya existe una enorme cantidad de estrés, y ahora es peor saber que esto será solo otro requisito más”, dijo.

El nuevo programa opera dentro de Nourish Chicago Pantry, una despensa de alimentos de libre elección ubicada en el Central West Senior Center, cerca del United Center. Allí, los adultos mayores pueden ofrecerse como voluntarios ayudando a preparar eventos de despensa, distribuir comestibles y asistir a sus vecinos, todo mientras acumulan horas que califican para cumplir con SNAP, en un entorno familiar y de apoyo.

Meals on Wheels Chicago atiende a adultos mayores en los 77 vecindarios de la ciudad, y muchos de sus participantes se identifican como hispanos o latinos. Datos estatales muestran que más de 61,000 adultos mayores hispanos o latinos en Illinois dependieron de SNAP durante el año fiscal 2024, un grupo que a menudo enfrenta obstáculos adicionales para acceder a los beneficios.

Estas barreras, que van desde el dominio limitado del inglés hasta la dificultad para completar trámites y acceder a transporte, pueden hacer que cumplir con los nuevos requisitos laborales sea especialmente difícil para los adultos mayores latinos, explicó Morris.

“Los adultos mayores a quienes servimos son, de manera proporcional, hispanos o afroamericanos”, dijo Morris. “Las personas mayores latinas enfrentan barreras de idioma, transporte, limitaciones de salud y papeleo, además de la dificultad de completar correctamente todos los formularios, algo que incluso para usted y para mí puede ser complicado. Nuestra despensa ofrece un espacio culturalmente acogedor, con apoyo en español”.

Defensores en todo Chicago advierten que la ampliación de los requisitos laborales de SNAP podría dejar a miles de residentes, en particular adultos mayores e inmigrantes, sin asistencia alimentaria, lo que aumentaría la presión sobre despensas de alimentos y organizaciones comunitarias que ya operan con recursos limitados.

Ante esta realidad, Meals on Wheels Chicago planea expandir los eventos de Nourish Chicago Pantry y las oportunidades de voluntariado en 2026, creando más opciones para que los adultos mayores accedan a alimentos gratuitos y mantengan su elegibilidad para SNAP. El programa es financiado mediante donaciones.

“Queríamos tener un espacio donde pudiéramos acompañarlos en otra etapa de su recorrido de vida”, dijo Morris.

Las personas mayores interesadas en participar pueden visitar Nourish Chicago Pantry en el Central West Senior Center, 2102 W. Ogden Ave., o encontrar más información en el sitio web de Meals on Wheels Chicago.

