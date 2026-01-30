Proponen norma para investigar la colaboración de policías de Chicago con agentes de inmigración

Dos comités del Concilio Municipal avanzaron el pasado martes 27 de enero para reforzar la aplicación de la Ordenanza de Ciudad de Bienvenida (Welcoming City) de Chicago, con una propuesta que permitiría a la Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA) investigar si la Policía de Chicago (CPD) ha colaborado con agentes federales de inmigración.

El Comité de Derechos de Inmigrantes y Refugiados y el Comité de Policía y Bomberos aprobaron la medida durante su reunión conjunta. La iniciativa fue presentada por los concejales Andre Vásquez (Distrito 40) y Jessie Fuentes (Distrito 26).

La reunión siguió a una sesión de escucha organizada a principios de mes por la Comisión de Responsabilidad de Seguridad Pública del Concilio Municipal, en la que los vecinos compartieron testimonios sobre presunta cooperación del CPD con agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE). Los participantes señalaron que este tipo de acciones socavan el compromiso de la ciudad de limitar la participación local en la aplicación de leyes de inmigración federales.

Actualmente, la Policía de Chicago tiene prohibido asistir a ICE en la aplicación civil de leyes de inmigración. Sin embargo, Vasquez afirmó que lagunas en el marco de investigación han impedido que se revisen formalmente las denuncias de violaciones.

Al momento de la audiencia, ni COPA ni la Oficina de la Inspectora General habían iniciado investigaciones, debido a la falta de claridad sobre quién tiene jurisdicción para casos relacionados con el CPD.

“Es muy sencillo: no podemos llamarnos una ciudad acogedora si no tenemos un proceso para investigar y responsabilizar a quienes violan nuestras leyes”, declaró el concejal Vásquez, presidente del Comité de Derechos de Inmigrantes y Refugiados. “Los habitantes de Chicago deberían poder confiar en que nuestra policía local no está ayudando a agentes federales que han generado temor en nuestros vecindarios el último año. Y esa confianza se pierde si no contamos con un proceso claro de rendición de cuentas”.

La discusión del comité coincidió con un aumento en las críticas del alcalde Brandon Johnson hacia la aplicación federal de inmigración, pidiendo una respuesta equivalente a la del movimiento por los derechos civiles. En una conferencia de prensa el martes, poco antes de la votación, Johnson afirmó que las tácticas de ICE han generado miedo en las comunidades inmigrantes y destacó el papel de las ciudades para resistir lo que calificó como exceso de autoridad federal.

El alcalde también expresó su apoyo a la ordenanza aprobada por los comités.

“No basta con ser una ciudad acogedora sobre el papel”, dijo. “Debemos hacer cumplir nuestras leyes locales para mantener la confianza construida entre la policía y las comunidades inmigrantes”.

Antes de la reunión, Vásquez y Fuentes instaron a los vecinos con testimonios presenciales sobre colaboración del CPD con ICE a enviar informes a COPA y a través de un formulario creado por el Comité de Derechos de Inmigrantes y Refugiados. El personal del comité indicó que los informes recibidos serán revisados y publicados.

Hasta el 26 de enero, el comité ha recibido 10 informes de incidentes ocurridos entre agosto de 2025 y enero de 2026, nueve de ellos acompañados de videos. Seis informes mencionan específicamente la participación del CPD. Entre las presuntas violaciones se incluyen vehículos del CPD escoltando convoyes federales de inmigración por barrios de Chicago, agentes federales utilizando estacionamientos del CPD, oficiales uniformados controlando el tráfico durante operaciones de ICE y la policía bloqueando y cuestionando a observadores legales que documentan actividades de inmigración federal.

Siete de los 10 informes ya fueron enviados a COPA para investigación.

Lakenya White, administradora interina de COPA, informó que desde junio la oficina ha recibido 28 denuncias sobre posibles violaciones de la Ordenanza de Ciudad Acogedora. De estas, 22 fueron remitidas a la oficina de asuntos internos del Departamento de Policía y dos a la Oficina del Inspector General.

White añadió que COPA seguirá sus procedimientos habituales para investigar mala conducta policial al revisar las denuncias de asistencia a autoridades de inmigración, lo que incluye hacer disponibles al público ciertos registros.

La ordenanza avanzará ahora a la votación final del Concejo Municipal, programada para el 18 de febrero.

