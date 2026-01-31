Inmigrante mexicano detenido por ICE sufrió graves heridas mientras estaba en custodia

Un inmigrante mexicano en Minneapolis sufrió huesos rotos en rostro y cráneo después de que fue detenido en Minnesota en enero.

Agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), según la agencia Prensa Asociada, reportaron que, luego de que haberlo detenido, Alberto Castañeda Mondragón, de 31 años y originario de Veracruz, México, había tratado de huir mientras estaba esposado de las manos y que “a propósito corrió y se impactó la cabeza primero contra una pared de tabiques”.

La información, según la Prensa Asociada, se obtuvo de documentos de la corte por parte de un abogado de la víctima.

Horas después de sufrir las heridas, Mondragón fue llevado de emergencia al Hospital Hennepin County Medical Center y el personal ahí puso en duda la versión de los agentes de ICE.

Cuando menos tres enfermeras de dicho hospital dijeron a la Prensa Asociada que lo dicho por los agentes no podía explicar las fracturas y la sangre en el cerebro del inmigrante de 31 años.

“No hay ninguna manera en que el hombre pudo haber corrido de cabeza a una pared”, dijo una enfermera que hablo con la Prensa Asociada con la condición de no ser identificada por nombre.

Aparentemente, Mondragón fue arrestado el 8 de enero en un centro comercial de St. Paul, la ciudad gemela de Minneapolis. El entonces estuvo en custodia de ICE y fue llevado a un centro de procesamiento.

De ahí, el inmigrante mexicano fue transportado al hospital mencionado.

Un hermano de la víctima de nombre Gregorio Castañeda Mondragón dijo que su hermano es de Veracruz y que tiene una hija de 10 años, según la Prensa Asociada.

Un abogado que representa a Mondragón dijo que lo detuvieron solamente basado en su perfil racial: porque era hispano. Su arresto ocurrió un día después de que Renee Nicole Good, ciudadana estadunidense de 37 años, fue muerta a balazos por un agente de ICE de nombre Jonathan Ross.

Según sus abogados, Castañeda Mondragón entro al país legalmente en 2022. El inmigrante mismo, según papeles de incorporación en Minnesota, fundo una compañía llamada Castañeda Construction.

Aparentemente, el inmigrante salió del hospital y ya no está en custodia de ICE, pero su hermano Gregorio dijo a la Prensa Asociada que Alberto Castañeda Mondragón, “aún no recuerda las cosas que han pasado. “Creo que él [solo] recuerda como 20 por ciento de su capacidad”, mencionó Gregorio Castañeda Mondragón sobre su hermano.

—

