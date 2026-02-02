Sigcho López afirma que su campaña al Congreso es un movimiento en favor de la dignidad de la comunidad

El concejal por el Distrito 25 de Chicago, Byron Sigcho-López, anunció el pasado 28 de enero que se postula como candidato independiente al escaño de la Cámara de Representante por el Distrito 4 de Illinois, el cual es ocupado actualmente por el congresista Jesús ‘Chuy’ García.

García anunció a fines de 2025 que no buscará la reelección en las elecciones de noviembre de 2026.

Sigcho-López, de 42 años y concejal desde 2019, anunció su candidatura al Congreso en un evento al que asistieron muchos de sus seguidores en el Restaurante Cinco Estrellas, en las calles 59 y Richmond.

En el salón de eventos de ese restaurante Sigcho-López dijo que él dio allí en el pasado clases de inglés y de ciudadanía a miembros de la comunidad latina.

El concejal Sigcho-López es miembro de la Organización Socialistas Democráticos de América y nació y se crio en Quito, Ecuador.

Con el afán de que los votantes del Cuarto Distrito Congresional y el resto de la comunidad conozcan sus posturas, Sigcho-López concedió esta entrevista a La Raza.

Candidato Byron Sigcho-López, ¿por qué estás compitiendo por este escaño en el Congreso?

Esta campaña es sobre construir un movimiento que pueda transformar el estándar de referencia de dignidad para la gente en nuestra comunidad: familias trabajadoras, gente de la tercera edad, maestros, veteranos y trabajadores. Trabajamos en exceso y pagamos demasiados impuestos para mantener a los ricos más ricos. Los billonarios hacen imposible que podamos con el costo de vivir en esta economía.

Soy candidato para arreglar los problemas reales que enfrenta la gente cada día, el costo de vivir en esta economía, el costo del cuidado de la salud, vivienda asequible, acceso a la educación y enfrentar al gobierno federal, el cual no tiene ningún interés en preservar los fundamentos de nuestra democracia.

Estamos viviendo tiempos aterradores. Cuando yo vine a Estados Unidos, cuando tenía 17 años, yo nunca pensé que miraría a agentes federales secuestrar y asesinar gente en las calles estadounidenses. Y yo nunca pensé que vería al Congreso del país no hacer nada en torno a estos ataques.

[La gente del] Cuarto Distrito Congresional merece a un congresista que comparte su lucha, que sale a las calles al lado de ellos y quien se asegurará de que sus sacrificios no serán en vano.

¿Estás disgustado de que el congresista Jesús García anunció que no buscaría su reelección pero de alguna manera dejó su escaño abierto para su jefa de personal Patty García [ninguna relación entre ellos]?

Sí, y está claro que ese sentimiento fue compartido a través del Cuarto Distrito. Este escaño congresional pertenece a la gente que vive aquí. Nuestra campaña existe para construir la democracia con cada voto en el distrito.

Cuando ICE estaba atacando a nuestros niños durante el Halloween, lanzando gases lacrimógenos a nuestras comunidades y secuestrando a nuestros vecinos, Patty García trazó un arreglo secreto y antidemocrático, al modo de los viejos tiempos.

Chuy García mantuvo su retiro en secreto hasta que su jefa de personal Patty García recolectó suficientes firmas, ellos intencionalmente mantuvieron a otros candidatos fuera de la contienda para que así ella pudiera correr sin competencia en la primaria demócrata. Le arrebataron la voluntad a los votantes.

¿Cuál es tu plataforma? ¿Cuáles son tus metas para el Cuarto Distrito Congresional?

Cuando algo anda mal, nosotros lo arreglamos. Cuando el sistema daña a la gente que se supone debe proteger, nosotros lo cambiamos. Mi visión para el Congreso incluye: Trabajar para la vivienda para todos, cuidado de salud para todos y servicios de salud mental para cada uno. Expandir el cuidado de salud para los veteranos para que incluya a las familias de los veteranos. Restaurar los derechos laborales de los trabajadores, incluyendo el derecho a la negociación colectiva para cientos de miles de trabajadores federales. Reformar nuestro sistema fiscal para poner fin a las exenciones impuestos de corporaciones y billonarios, y retar el poder corporativo en el Congreso. Abolir ICE y enjuiciar a los agentes federales que secuestran, asaltan y matan a padres de familia y servidores públicos.

Hacer una auditoria al Pentágono. ¿Adónde va nuestro dinero? ¿Acaso estamos tomando fondos que deben ir a la vivienda, el cuidado de salud y el medio ambiente —lo cual hace la vida menos costosa para la clase trabajadora— y los usamos para aterrorizar a nuestros vecinos? Trabajaré para dar fin a la normalización de los tiroteos en las escuelas y la violencia en nuestras comunidades.

¿Si resultas electo, enfrentarás a los republicanos que están ciegamente obedeciendo cada capricho y deseo de Trump?

Sí, completamente. He estado haciendo eso por años como organizador y como concejal del Concilio de la Ciudad de Chicago. Yo nunca he sido una persona que permanece callada ante la injusticia, y nunca he aceptado lo que todos sabemos que es inaceptable. Yo estoy compitiendo como independiente. No me frenan las reglas del Partido Demócrata, que no ha hecho lo suficiente para enfrentarse a los republicanos. Somos libres de exigir algo mejor, de esperar más. Otro mundo no es solo posible, sino que ya está siendo construido por la gente en el Distrito 4. Y nosotros vamos a llevar esta misma energía, amor y valor a Washington DC.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.