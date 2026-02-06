La Cámara de Comercio Hispana de Illinois ofrece apoyo económico a pequeños negocios afectados por las redadas

La Cámara de Comercio Hispana de Illinois lanzó el pasado 5 de febrero un nuevo esfuerzo destinado a ayudar a pequeños negocios y vecindarios a enfrentar las consecuencias económicas del aumento de la aplicación de leyes migratorias en Chicago y en todo el estado.

La Iniciativa de Comunidades Resilientes (RCI, por sus siglas en inglés) ofrece microbecas, campañas de ‘Compra Local’ y recursos de apoyo empresarial para restaurantes, tiendas y otros pequeños negocios de propiedad latina que han tenido dificultades a medida que se ha intensificado la actividad de las redadas de inmigración emprendidas por el federal durante el último año, informó la Cámara en un comunicado de prensa.

“El terrible impacto en la vida personal y en las pequeñas empresas de nuestras comunidades comenzó en 2025 y continúa en 2026”, dijo Jaime di Paulo, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. “Nos hemos unido a las muchas voces en nuestra ciudad y región que llaman a poner fin a las acciones de control migratorio injustas y a la interrupción de nuestras comunidades inmigrantes”.

El programa de microbecas de la RCI ofrecerá apoyos de entre $1,500 y $5,000 dólares para ayudar a los negocios a cubrir gastos inmediatos, con las primeras entregas programadas para la semana del 2 de marzo. La fundación de la Cámara está aceptando donaciones para apoyar este fondo.

Además, las campañas de Compra Local de la iniciativa están diseñadas para atraer clientes y aumentar el tráfico en corredores comerciales afectados. El primer evento está programado para el 11 de febrero en Brighton Park, sobre Archer Avenue, donde los organizadores ofrecerán recorridos guiados por el vecindario y animarán a los residentes a apoyar a los pequeños negocios.

La iniciativa también incluye seminarios web y herramientas para ayudar a los emprendedores a enfrentar desafíos legales y financieros relacionados con la aplicación de leyes migratorias, desarrollados en colaboración con el Consulado General de México en Chicago y otras organizaciones.

“Nuestro equipo de asesores de pequeños negocios está trabajando más que nunca para apoyar a las empresas durante esta lucha”, dijo di Paulo.

La iniciativa surge después de que pequeños negocios de propiedad latina reportaran continuas caídas en el tráfico de clientes y en las ventas, vinculadas al temor generado por las redadas de inmigración.

Propietarios de negocios en vecindarios mayoritariamente latinos como La Villita y Back of the Yards dijeron que los clientes se quedaron en casa para evitar posibles encuentros con agentes federales, lo que provocó fuertes caídas en el flujo de personas y en los ingresos. Informes publicados el año pasado señalaron que algunos negocios latinos en La Villita registraron disminuciones de ingresos de entre 20% y 50% tras el aumento de la actividad de control migratorio.

“Especialmente en áreas latinas, como La Villita y zonas del lado norte, lo hemos visto mucho. En diciembre, tuvimos distintos clientes en catering, eventos y entretenimiento que nos dijeron que habían perdido entre $20,000 y $50,000 dólares en eventos contratados que fueron cancelados debido a toda la [actividad]”, dijo Silvia Bonilla, directora del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Illinois en la Cámara de Comercio Hispana de Illinois, a La Raza.

Bonilla añadió que los restaurantes, en particular, así como otros negocios que dependen del contacto directo con el público, fueron los más afectados por la presencia de agentes federales de inmigración en sus vecindarios.

Di Paulo señaló que la Iniciativa de Comunidades Resilientes busca canalizar la buena voluntad del público y los recursos a “donde más se necesita: apoyando a las personas que día a día trabajan para ganarse la vida, construir un futuro mejor para sus familias y fortalecer sus comunidades”.

Para participar o apoyar la RCI, visite ihccbusiness.net/resilientcommunitiesinitiative.

