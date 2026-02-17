Actualizar su nombre y dirección en la factura del impuesto a la propiedad es fundamental

Es posible que no sea agradable recibir su factura del impuesto a la propiedad, pero es fundamental. No recibirla puede hacer que se le pase la fecha de pago y eso puede generarle cargos por intereses por pago tardío.

Por suerte, el sitio web de la Tesorería del Condado Cook, cookcountytreasurer.com, ofrece una manera fácil de corregir, cambiar o actualizar el nombre y la dirección para asegurarse de que la factura llegue a la persona correcta y al lugar correcto.

Si necesita hacer un cambio, la opción más sencilla es solicitarlo en línea. En la página principal, vaya al recuadro morado que dice “Descripción general de sus impuestos sobre la propiedad”. Busque su propiedad usando el número de identificación de la propiedad de 14 dígitos (PIN) o la dirección. Los resultados mostrarán una imagen de la propiedad. Luego, en la sección “Información de envío” a la derecha, haga clic en el texto resaltado que dice “Actualice su información”. Complete el formulario con el nombre y la dirección correctos, proporcione un número de teléfono y un correo electrónico, y envíe el formulario electrónicamente. Por último, acepte los términos y condiciones marcando la casilla que certifica que usted es el propietario o que está autorizado a actuar en nombre del propietario. Después recibirá un correo electrónico de la Tesorería con un enlace que deberá abrir para finalizar los cambios.

También puede solicitar un cambio de dirección en persona en el primer piso del edificio del Condado Cook, ubicado en 118 N. Clark Street, Oficina 112, en el centro de Chicago.

Nota: los cambios de dirección no se procesan por teléfono para prevenir el creciente problema del robo de identidad.

Si prefiere hacerlo por correo, descargue de la página web de la Tesorería una copia en PDF del formulario de cambio de dirección postal, disponible en la sección “Formularios” en la parte superior de la página. Imprímalo, complételo y envíelo por correo. Tenga en cuenta que este método requiere que notarice el formulario.

Existen varias razones por las que las personas solicitan cambios de dirección. El nombre puede estar mal escrito, la dirección puede estar incorrecta, un hijo puede estar administrando la propiedad de sus padres, o puede ser necesario actualizar la información por un matrimonio o un divorcio.

Cuando un propietario paga a través de una cuenta de depósito en garantía (escrow), la Tesorería envía la factura original directamente al propietario. La oficina no envía las facturas a las compañías hipotecarias, aunque estas sean quienes realicen el pago.

Es importante distinguir entre la dirección postal y la dirección de ubicación de la propiedad. La dirección postal es simplemente a donde se envía la factura. La dirección de la propiedad es la ubicación física del inmueble.

Cambiar el nombre o la dirección en la factura del impuesto no equivale a cambiar la propiedad legal del inmueble. Estos cambios solo afectan el envío de la factura y no modifican los nombres en escrituras o títulos.

Aunque recibir la factura del impuesto puede no ser agradable, no recibirla puede resultar mucho más costoso y, a la larga, aún peor.

– Maria Pappas es la tesorera del Condado Cook