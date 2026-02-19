Definen reglas para procesar judicialmente a agentes de ICE acusados de abusos

La Fiscalía Estatal del Condado de Cook ha implementado un nuevo protocolo de acusación que detalla cómo procederá para presentar cargos por delitos graves contra agentes federales de inmigración si la evidencia respalda la existencia de conducta criminal en incidentes de uso de la fuerza.

La política, conocida como el Protocolo de Respuesta a Acciones de Cumplimiento de Inmigración Federal, entró en vigor el jueves 19 de febrero. Establece un marco legal para revisar casos que involucren muertes, tiroteos, actos de violencia u otros usos de la fuerza relacionados con acciones federales de control migratorio en el Condado de Cook.

La fiscal estatal Eileen O’Neill Burke afirmó que el protocolo fue desarrollado para garantizar la rendición de cuentas y claridad jurídica en lo que describió como un escenario sin precedentes: la posibilidad de presentar cargos estatales contra un agente federal de inmigración por conductas cometidas en el cumplimiento de su deber.

“Nadie está por encima de la ley, incluidos tanto los agentes de ICE como los fiscales”, dijo Burke en un comunicado. “Si un agente federal del orden público comete un delito, mi oficina no dudará en actuar, de conformidad con la ley estatal”.

El protocolo fue redactado durante varios meses por el equipo legal de la oficina tras un aumento en la actividad federal de control migratorio en Minneapolis que resultó en dos tiroteos fatales de civiles por parte de agentes de ICE. Burke instruyó a su personal a realizar un análisis jurídico exhaustivo y formalizar los procedimientos para prepararse ante incidentes similares en el Condado de Cook.

Según el protocolo, la Fiscalía puede asistir a las agencias del orden público en la solicitud de citaciones ante un gran jurado para obtener testimonios de víctimas o testigos, así como evidencia física, documental o en video. Sin embargo, la oficina no dirigirá las investigaciones. En su lugar, realizará una revisión independiente de la evidencia presentada por una agencia del orden público para determinar si se justifican cargos por delitos graves.

Las decisiones de acusación en estos casos estarán a cargo de la Unidad de Revisión de las Fuerzas del Orden de la oficina, que evalúa casos de delitos graves que involucran a oficiales en servicio. Aunque la unidad generalmente revisa casos relacionados con oficiales locales, la conducta en servicio de agentes federales suele ser examinada por la Fiscalía de Estados Unidos.

El protocolo también aborda cuestiones legales complejas que podrían surgir, incluido el impacto de la Cláusula de Supremacía (que indica que la ley federal está por encima de la estatal), la posible remoción de casos a tribunales federales y el acceso a evidencia en posesión del gobierno federal.

La Oficina del Fiscal General de Illinois y la Asociación de Fiscales Estatales de Illinois revisaron el protocolo y ofrecieron comentarios.

El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, señaló que los fiscales deben actuar cuando se abusa de la autoridad policial y se puede cumplir con la carga de la prueba.

“Cuando se abusa de la autoridad o se convierte en violencia ilegal, los fiscales deben tomar medidas”, dijo Raoul. “Me enorgullece estar junto a la fiscal estatal Burke y a otros fiscales comprometidos a utilizar todas las herramientas legales disponibles para exigir responsabilidad a esta administración de conformidad con este protocolo”.

La fiscal estatal del Condado de Kane, Jamie Mosser, presidenta de la Asociación de Fiscales Estatales de Illinois, calificó el protocolo como una “clarificación crítica” para las agencias del orden público y los fiscales que enfrentan cuestiones complejas como la inmunidad federal, la autoridad para emitir citaciones y la jurisdicción.

La Fiscalía Estatal del Condado de Cook informó a su personal del protocolo e indicó que lo ha compartido con la Asociación de Fiscales Estatales de Illinois para que pueda servir como modelo para otras fiscalías en todo el estado que realicen revisiones similares.

